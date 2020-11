LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 26 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 NOVEMBRE 2020

Nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 26 novembre 2020. Poche ore ci separano dai numeri vincenti del concorso Sisal numero 124/2020, ma nel mentre possiamo dare uno sguardo ai risultati relativi alla precedente estrazione del martedì grazie ai dati forniti in modo aggiornato da Agipronews. Il concorso di martedì 24 novembre ha distribuito premi per un totale di quasi 5 milioni di euro. La vincita più alta della prima estrazione della settimana è stata intercettata a Monserrato, in provincia di Cagliari, dove sono andati 23.500 euro con tre numeri giocati e che hanno portato a realizzare ambo e terno. A Ferrara serata fortunata per due concorrenti che hanno ottenuto a testa 22.500 grazie a cinque numeri puntati sul terno. In merito al gioco 10eLotto è stata realizzata una tripletta da 50 mila euro: tre giocatori hanno conquistato il ricco premio, rispettivamente a Barletta (BT), Valmontone (RM) e Policoro (MT). In tutti e tre i casi è stata messa a segno una vincita in modalità “Oro” grazie a una combinazione di dieci numeri, di cui nove indovinati. Il giocatore pugliese si è accaparrato il premio grazie ad una giocata con l’opzione “Extra”. In tutto il 10eLotto ha distribuito premi per un totale di 25 milioni di euro solo nel concorso dello scorso martedì.

LE QUOTE VINCENTI DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Non solo Lotto e 10eLotto: i concorrenti che si preparano oggi al nuovo concorso Sisal sono pronti anche a giocare al SuperEnalotto, il gioco che appassiona un numero sempre molto alto di appassionati. Ciò che continua a fare gola ai tanti appassionati è il jackpot sempre più in crescita e che in occasione della nuova estrazione di oggi 26 novembre ha raggiunto quota 69,3 milioni di euro! Questo è accaduto poichè nelle ultime estrazioni è mancata la vincita con “6” ed anche nel passato concorso la Dea Bendata non è stata particolarmente clemente con i numerosi concorrenti. L’attuale jackpot del SuperEnalotto è diventato ufficialmente il premio in palio più alto in Europa ed il terzo al mondo! Nel passato concorso di martedì 24 novembre a festeggiare, come riferisce Agipronews sono stati ben 13 giocatori che sono riusciti a centrare il “5” portandosi a casa la cifra molto interessante di 12.663 euro a testa. Ormai l’ultimo “6” milionario al SuperEnalotto appartiene al passato: era il 7 luglio scorso quando a Sassari un fortunatissimo concorrente si vedeva stravolgere l’esistenza grazie alla ricca vincita da 59 milioni di euro: a quando la prossima?

JACKPOT DEL SUPEREALOTTO: COME SPENDERLO?

I soldi messi a disposizione dal jackpot del SuperEnalotto crescono sempre di più. Ormai si tratta di un montepremi davvero consistente e il fortunato concorrente che si troverà ad intercettare il “6” potrà davvero realizzare numerosi dei suoi sogni nel cassetto. Dopo l’acquisto di tutto ciò che potrebbe contribuire alla tranquillità a lungo termine, ci sarà senza dubbio spazio anche per qualche sfizio. A tal proposito ci viene incontro la nostra Rubrica settimanale basata sui numerosi progetti presenti sulla piattaforma KickStarter. Questo giovedì, in particolare, l’attenzione è focalizzata su uno dei progetti attualmente in primo piano: MÄNNKITCHEN Pepper Cannon. Siete amanti del pepe? Allora questo è il progetto che fa al vostro… palato! Si tratta di un macinapepe innovativo che permette di pepare la vostra bistecca con poche mosse, esattamente 7 manovelle anziché 70! Il progetto ha già ottenuto i soldi necessari al raggiungimento dell’obiettivo ma c’è ancora tempo per diventare un sostenitore! Cliccate qui per saperne di più.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo giunti ad una nuova tappa della nostra Smorfia Napoletana, un universo affascinante che viaggia di pari passo con il gioco del SuperEnalotto. Si tratta anche di uno strumento che se opportunamente utilizzato può fungere da ispirazione nel caso in cui non avessimo idee sui sei numeri da mettere in schedina in occasione del nuovo concorso di questa sera. Per estrapolare le cifre da giocare ci affidiamo anche oggi alle notizie di attualità e purtroppo quella che ha sconvolto il mondo intero nelle passate ore ha a che fare con la morte della leggenda del calcio, Diego Armando Maradona. In tal caso i numeri che arrivano direttamente dalla Smorfia Napoletana sono in particolare il 25 (giorno della sua morte), il 10 (numero della sua maglia che lo ha reso immortale) e 47 (che nella Smorfia è il morto), ai quali si aggiungono poi l’86, anno della Mano de Dios e della vittoria ai Mondiali, il 90 come l’anno dell’ultimo scudetto con il Napoli e il numero 82 che corrisponde al calciatore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA