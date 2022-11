Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 26 novembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 NOVEMBRE 2022

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, con i loro numeri vincenti, attesi in tutta Italia con grande trepidazione, daranno vita alla serata di oggi, sabato 26 novembre 2022, in occasione del concorso Sisal n. 142/2022. Mentre attendiamo di capire quale sia la sequenza fortunata di Lotto e Superenalotto della giornata odierna, andiamo a esaminare in compagnia di voi lettori quanto è accaduto durante i sorteggi di giovedì. Per quanto concerne il Lotto, è stato premiato l’Abruzzo, con vincite complessive per oltre 34mila euro. A Montesilvano, in provincia di Pescara, è stata centrata la vincita più alta del concorso del Lotto da 23.750 euro, a cui si aggiungono i 10.869 euro vinti a San Vincenzo Valle Roveto, in provincia dell’Aquila. Si festeggia anche in Puglia: a Bari sono stati vinti al Lotto 22.500 euro, mentre a Barletta si registra una vincita al Lotto di 9.750 euro. Doppia vincita al concorso del Lotto anche a Milano, con un ambo da 12.500 euro e un terno da 11.250 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 959 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

SUPERENALOTTO LOTTO E 10ELOTTO/ Numeri vincenti estrazioni 24 novembre: fuga eterna

Concentrandoci, invece, su ciò che è avvenuto nel 10eLotto, scopriamo che ha esultato la Lombardia, con vincite complessive per 110mila euro: si festeggia a Monticello Brianza, in provincia di Lecco, con un 9 Oro da 50mila euro. Tripletta a Milano, con due 9 da 20mila euro ciascuno e un 4 Doppio Oro da 8mila euro, mentre a Mariano Comense è stato centrato un 6 da 12mila euro. Festa anche a Carpi, con un 9 Oro da 50mila euro, e a Fiumicino, in provincia di Roma, con un 8 da 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,8 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 3,3 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 24 novembre 2022

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Eseguita la disamina inerente alle estrazioni del Lotto, ora concentriamoci su quelle del Superenalotto, con i numeri vincenti del concorso Sisal 142. Sono passati ormai più di 18 mesi dall’ultimo premio multimilionario assegnato: in tal senso, si scopre che l’ultimo 6 in ordine cronologico risale al 22 maggio 2021, quando la sestina venne intercettata a Montappone (Fermo). Il jackpot continua ad aumentare senza soluzione di continuità ed è arrivato a quota 315,7 milioni di euro. Intanto, giovedì 24 novembre sono stati sette i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 43.256,20 euro a testa. Da segnalare anche otto “4 stella” da 38.417 euro ciascuno.

Lotto-10eLotto, numeri vincenti Superenalotto/ Estrazioni 22 novembre: ritardo ruote

Intanto, Sisal ha annunciato che i 3 concorsi speciali oggetto dell’iniziativa SuperEnalotto SuperStar “Super Natale” saranno il numero 155 di martedì 27 dicembre 2022, il numero 156 di giovedì 29 dicembre 2022 e il numero 157 di sabato 31 dicembre 2022. Sarà possibile convalidare una giocata sul primo dei concorsi speciali, già a partire da mercoledì 23 novembre 2022, all’apertura del concorso n. 155. Per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar, convalidata per almeno uno dei concorsi speciali, verrà assegnato un codice univoco alfanumerico con il quale concorrere ai premi garantiti in palio.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come possono essere spesi i soldi conquistati mediante una vincita realizzata al Lotto o al Superenalotto, grazie ai loro numeri vincenti? Detto che questo sarebbe un “dilemma” che in tanti vorrebbero trovarsi a fronteggiare, attraverso tale rubrica noi de IlSussidiario.net vogliamo fornirvi uno spunto, nella speranza che la buona sorte si riveli magnanima con voi. Il suggerimento in questione proviene da Kickstarter, piattaforma web sulla quale vengono pubblicati progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi da tutto il mondo.

Esaminiamo con voi uno di essi, ovvero “Lab-On-The-Go, per imparare l’elettronica con sicurezza – Un pacchetto completo e portatile per imparare i fondamenti dell’elettronica attraverso la costruzione e la sperimentazione”. Ecco la descrizione: “Questo kit integra le funzionalità di MEGO, Zoolark e VEGO (un multimetro digitale a lettura automatica) in una serie di esercizi didattici di facile comprensione. Il pacchetto comprenderà tutto l’hardware, i materiali (ad es. breadboard, kit di costruzione, componenti, fili, ecc.), le lezioni e le esercitazioni necessarie per far entrare un corso di elettronica nel vostro zaino! Abbiamo cercato di rendere questa esperienza il più possibile accessibile a tutti, in modo che possiate fare esperimenti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo!”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I numeri vincenti del Superenalotto e del Lotto non possono prescindere dalle interpretazioni e dai significati della smorfia napoletana, ritenuta un vero e proprio oracolo da parte dei più avvezzi al mondo delle scommesse. Di conseguenza, anche in data odierna, sabato 26 novembre 2022, noi de “IlSussidiario.net” proviamo a fornirvi il nostro consiglio del giorno.

Partiamo da una notizia odierna, vale a dire la realizzazione del grattacielo più sottile del globo: lo studio Sofield ha svelato i sontuosi interni della Steinway Tower. Il nuovo grattacielo di New York con vista mozzafiato su Central Park è così completato: è il secondo più alto dell’emisfero occidentale con i suoi 435 metri di altezza e il più sottile al mondo con un rapporto altezza/larghezza di 24:1. La costruzione della torre, che è già diventata un nuovo iconico punto di riferimento nello skyline di Manhattan, era stata ultimata lo scorso aprile. L’edificio, noto anche come 111 West 57th Street, è collocato dove un tempo si trovava la storica fabbrica di pianoforti Steinway & Sons, fondata dalla famiglia tedesca degli Steinweg nel 1853. Quali sono i numeri connessi a questa notizia d’attualità? Partiamo con il 61 (grattacielo), per proseguire con il numero 21 (costruzione). Ci sono poi l’89 (America), l’11 (torre) e l’8 (skyline).











© RIPRODUZIONE RISERVATA