LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 26 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 NOVEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 26 novembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 142/2019.

I numeri vincenti ci verranno rivelati fra pochissimo e abbiamo giusto il tempo per dare una ricontrollata alla statistica precedente. Scopriamo insieme le vincite più alte che sono state distribuite lo scorso sabato per entrambi i giochi italiani. La classifica viene guidata da il 10eLotto grazie ad un 9 realizzato ad Arzano, in provincia di Napoli. Un fortunello si è portato a casa la bellezza di 100 mila euro, il doppio rispetto al secondo classificato. Sul gradino successivo troviamo infatti un giocatore di Magenza, nel Milanese, con 50 mila euro. Segue Monopoli, in provincia di Bari, con 20 mila euro. Per il Lotto invece abbiamo un totale di 6 milioni di euro per l’intero appuntamento. La vincita più alta corrisponde a 47.500 euro, centrata con terno e ambo da un giocatore di Umbertide, in provincia di Perugia, con una schedina piazzata su Napoli. Segue infine una serie di quattro vincite da oltre 20 mila euro indovinate a Daone, in provincia di Terni, Catania, Manduria, in provincia di Taranto, e Milano.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot è pronto a regalare 37,5 milioni di euro al più fortunato dei giocatori del SuperEnalotto che si aggiudicherà la sestina vincente. Una bella impresa se si considera che il montepremi ha iniziato la sua corsa alcuni mesi fa, in seguito alla vittoria precedente. Nell’appuntamento dello scorso sabato però molti appassionati sono riusciti a centrare delle vincite importanti grazie alle quote minori, fatta esclusione per il 5+1 e il 5+ che invece si sono rivelati di nuovo assenti. Guida la classifica il 4+ da quasi 56 mila euro, realizzato da 3 vincitori, mentre il 5 premia quattro partecipanti con oltre 55 mila euro. Segue il 3+ con un premio da 3.275 euro destinato a 116 giocatori, mentre saliamo a 576 per i biglietti vincenti legati alle sorti del 4, del valore di 557,71 euro. Il 3 è invece in leggera discesa con un bottino da 32,75 euro regalato a 23.588 appassionati, mentre il 2 consegna a 384.181 vincitori il tesoretto da 5,46 euro a testa. Infine abbiamo il 2+, del valore standard di 100 euro, destinato a 1.574 fortunelli, mentre i vincitori dell’1+ sono 10.196, a cui va la somma di 10 euro cadauno. In ultima posizione lo 0+ da 5 euro, registrato da 23.116 tagliandi fortunati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Ci avviciniamo sempre di più al concorso del Lotto di oggi e l’adrenalina non può che aumentare in modo significativo con lo scorrere delle ore. Gli aspiranti vincitori stanno per dare il via alla caccia ai premi, ma molti sono ancora fermi ben prima dei blocchi di partenza. Qualcuno dei ritardatari o dei più indecisi non ha infatti ancora compilato la propria schedina. Un ostacolo che potrete saltare in pochi istanti grazie al consiglio della nostra rubrica e della smorfia napoletana. Anche per oggi abbiamo trovato per voi una notizia da analizzare con l’occhio attento dell’oracolo partenopeo. Parliamo di polli e preferenze: secondo uno studio svedese sembra che questo particolare animale domestico sia solito apprezzare una tipologia di persone in particolare. La ricerca ha infatti dimostrato che i polli gradiscono la bellezza del volto, un dettaglio che limita di molto la possibilità di essere beccati. Per i ricercatori il motivo è da ricercare nell’istinto dei polli di individuare il partner perfetto per creare una stirpe forte e sana, anche se non è escluso che il motivo sia opposto ovvero che gli animali si basino sull’istinto predatorio e quindi sulla possibilità di cacciare con più facilità. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il pollo, 87, la bellezza, 7, l’istinto, 69, la preferenza, 16, la caccia, 42. Come Numero oro scegliamo invece il volto, 20.



