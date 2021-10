LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 26 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 OTTOBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 26 ottobre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 128/2021. Prima però diamo un’occhiata a come sono andate le cose nell’ultimo concorso, quello di sabato 23 ottobre 2021. Iniziamo dal Lotto: il portale agipronews.it ci suggerisce che grande protagonista è stata la Sicilia con vincite per 102mila euro: in particolare molto bene Palermo, dove un fortunato giocatore ha vinto 46.250 euro grazie ad una giocata complessiva da 15 euro sui numeri 7-11-58 sull’omonima ruota. La vincita più alta del Lotto di sabato è stata però quella conseguita a Varese: si parla di 47.500 euro arrivati grazie a 3 ambi e un terno figli di una giocata da 20 euro sui numeri 33-54-89 sulla ruota di Napoli.

Numeri vincenti Lotto, Superenalotto, 10eLotto/ Estrazioni 23 ottobre, le ruote top

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 926,4 milioni di euro da inizio 2021. Capitolo 10eLotto: colpo grosso a Soresina (CR), dove un fortunato anonimo ha vinto un 9 Oro da 250mila euro con una puntata da 4 euro su un’estrazione frequente. Niente male anche per il giocatore di Borgo Valbelluna (BL), che con un 9 ha intascato 100mila euro. Sul podio delle vincite anche un concorrente di Pianiga (VE), che ha portato a casa 50mila euro grazie ad un 9 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 22,9 milioni di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro dall’inizio del 2021.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 23 ottobre 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Chi si è aggiudicato le quote del Superenalotto del concorso di sabato? Iniziamo col dire che nessuno è stato tanto fortunato da portarsi a casa il Jackpot. Certo si è consolato il fortunato che ha vinto 705.421,70 € grazie al 5+1. In ragione della sua vincita hanno intascato di meno i 39 giocatori che hanno fatto “5” portandosi a casa 5.843,74 euro. Il “4” ha premiato 2.974 persone con 77,93 euro. Premi più bassi del solito anche per i 65.619 giocatori che hanno fatto “3” e per i 628.102 che hanno fatto “2”: per loro rispettivamente 10,64 e 5 euro. Vediamo ora le quote del concorso gemello del Superenalotto, il “SuperStar”: qui il premio più alto è stato quello da 7.793,00 € vinto da sette giocatori che hanno fatto “4 Stella”.

Lotto, Superenalotto, 10eLotto: numeri vincenti/ Estrazioni 21 ottobre: super Smorfia

Il “3 Stella” ha premiato invece 231 giocatori che hanno vinto 1.064,00 euro. I canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 2.509 persone, mentre 12.890 persone hanno fatto “1 Stella” vincendo 10 euro. Lo “0 Stella” ha premiato 23.506 giocatori con 5 euro. Chiusura dedicata ai vincitori dei premi “Seconda Chance 1 e 2”: ad aggiudicarsi 50 e 3 euro rispettivamente 124 e 18.720 concorrenti.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 100 milioni di euro! Cifra tonda per il concorso e dubbi che rimangono vivi alla vigilia dell’estrazione. Sì, perché il quesito è sempre lo stesso: come investire una cifra così grande senza perdere la testa? Per restare coi piedi ben piantati per terra il consiglio de ilsussidiario.net è quello di destinare una piccola parte della somma al finanziamento di uno dei tanti progetti innovativi meritevoli di attenzione presenti sulla piattaforma kickstarter.com. Giusto per ricordarsi di quando anche una piccola mano faceva bene alle poprie casse! Oggi vogliamo parlarvi in particolare di Hyperscore, un nuovo modo di comporre musica.

Inventato al MIT Media Lab, Hyperscore permette a chiunque di comporre musica originale attraverso un’interfaccia grafica intuitiva alimentata dall’intelligenza artificiale. I suoi sviluppatori assicurano: “Hyperscore è semplice, intuitivo e divertente da usare e permette a bambini e adulti di comporre musica complessa e originale senza richiedere anni di formazione”. Curiosi di vedere come funziona prima di decidere se finanziare o meno il progetto? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è rubrica de ilsussidiario.net dedicata a Lotto e Superenalotto che si rispetti che non veda al suo interno anche uno spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. L’obiettivo è sempre lo stesso: cercare con un pizzico di fortuna di indovinare i numeri che saranno estratti oggi. In che modo? Partendo da un fatto di cronaca che ha colpito la nostra attenzione e interpretandolo appunto con le chiavi della Smorfia partenopea. In queste ore a dominare la cronaca sono le immagini delle alluvioni che stanno interessando in particolare il Sud Italia. Iniziamo allora dal numero 74 di “alluvione” e proseguiamo con il numero 12 di “pioggia”.

Per caratterizzare ulteriormente il fatto di cronaca proseguiamo con il numero 9, corrispettivo di “temporale”. A completamento della nostra cinquina un fenomeno atmosferico come “uragano”, numero 77, e il numero 1 della parola “sole”, quello che speriamo torni presto a risplendere su tutte le zone colpite in queste ore dal maltempo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA