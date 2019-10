LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 26 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI: 26 OTTOBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 26 ottobre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 129/2019. Anche oggi le estrazioni raduneranno attorno al tavolo da gioco tutti gli appassionati che sperano di centrare una delle vincite in palio. Com’è andata invece la scorsa estrazione? Vediamo i premi maggiori grazie alle statistiche di AgiproNews. 50 mila euro per un fortunello di Palermo che si è portata a casa la vincita più alta del giorno grazie ad un 9. Segue Roma con un 6 da 25 mila euro e di nuovo il capoluogo siciliano per la terza posizione, dove troviamo anche Catania. Sono infatti due le vincite a completare il podio, entrambe da 20 mila euro in premio. Il montepremi del Lotto ammonta invece a oltre 6 milioni di euro. Primo posto per la ruota di Cagliari, grazie ad un giocatore di Oristano che ha centrato terno e ambo per il valore di 18.750 euro. In seconda posizione abbiamo due cittadine della provincia di Verona, Sorga e Bovolone. Il premio in entrambi i casi è di 14.250 euro per ambo e terno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

23,4 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di oggi. Il montepremi deciderà di affacciarsi alla finestra della Sisal? Lo scopriremo fra pochissimo grazie al nuovo concorso e in attesa possiamo controllare la statistica precedente. A parte l’assenza della sestina, si segnala anche la casella vuota per i premi del 5+1 e 5+. In testa invece il 5 da oltre 89 mila euro destinato a due fortunelli, contro il bottino da più di 37 mila euro che il 4+ ha donato a 5 giocatori. Si passa al 3+ ed al premio da 2.992 euro, registrato da 161 vincitori, mentre il 4 premia 568 appassionati con 371,41 euro a testa. In rialzo il 3 con un bottino da 29,92 euro destinato a 19.294 partecipanti, mentre il 2 da 5,79 euro va dritto nelle tasche di 294.184 giocatori. Ultime tre posizioni della classifica, occupate dal 2+ da 100 euro che premia 2.245 autori delle giocate vincenti. Segue l’1+ da 10 euro, vinto da 14.085 vincitori e i 5 euro dello 0+ che questa volta regala il bottino a 28.873 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto sta per regalarci una nuova estrazione e come sappiamo bene, ci sarà ancora la possibilità di vincere il Jackpot. Fino ad adesso la sestina vincente non ha trovato un fortunello in grado di indovinare i misteriosi numeri, ma non è detta ancora l’ultima parola. Dobbiamo pazientare solo alcune ore prima di scoprire il risultato dell’estrazione di oggi, ma possiamo comunque concentrarci ancora sul gioco. Soprattutto se parliamo di come spendere una fetta del nostro bottino, quale iniziativa sostenere, i regali da fare, i progetti da scoprire. La nostra Rubrica per esempio ama Kickstarter e tutte le novità lanciate sulla piattaforma, come Propel. Molto più di una semplice tazzina da caffè, in grado di aumentare l’esperienza degli appassionati del liquido ambrato. Propel è infatti ideato per avere un fondo dal doppio spessore che possa mantenere al caldo il caffè, senza per questo ustionare le dita di chi tiene in mano il bicchiere. Lo spazio fra il fondale e la parte superiore invece è utile per intensificare l’aroma della nostra bevanda preferita, un po’ come si usa fare con i calici per il vino. Propel è stato inoltre disegnato in modo specifico per l’espresso e in più la struttura interna permette di mantenere intatta la cremina grazie a tre differenti tipi di scanalature. In questo modo potremo facilmente far roteare il liquido all’interno con un movimento circolare della mano, in modo stratificare il caffè e regalarci il giusto aroma ad ogni singola sorsata. L’asta sarà aperta ancora per 7 giorni, mentre il goal di 3.455 euro è già stato raggiunto grazie a 537 sostenitori.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto ritorna anche questa sera con una nuova estrazione e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire numeri vincenti e premi. Dobbiamo attendere solo qualche ora prima di dare il via ai festeggiamenti, anche se qualcuno sarà costretto a fare i conti con la sconfitta. Intanto i ritardatari stanno cercando di accelerare i tempi per correre in ricevitoria e registrare la propria schedina, anche se molti non hanno la più pallida idea di quali numeri giocare. Per fortuna la nostra Rubrica ha già pronta per voi una possibile soluzione, grazie all’aiuto della smorfia napoletana. Scopriamo la news che analizzeremo con gli occhi dell’oracolo campano, alla ricerca dei numeri da giocare. Quasi tutti sanno che gli abbracci riescono a migliorare le relazioni e a diminuire lo stress. Secondo una ricerca però ci sarebbe molto di più: un abbraccio può ridurre i sintomi del raffreddore e forse persino prevenirlo. Lo studio si basa su un esperimento condotto su centinaia di volontari, analizzati dopo un numero indefinito di abbracci e infine esposti al virus del raffreddore: i dati raccolti hanno dimostrato come chi avesse ottenuto più abbracci fosse in grado di guarire prima oppure di ammalarsi in modo più leggero. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’abbraccio, 40, il raffreddore, 36, lo studio, 2, la guarigione, 13, e il sintomo, 66. Come Numero Oro scegliamo invece il virus, 90.



