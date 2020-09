LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 26 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 SETTEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 26 settembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 98/2020. Il Lotto e il 10eLotto ci regalano l’ultimo concorso della settimana. Ancora pochi minuti di attesa prima di scoprire i numeri vincenti di oggi e i premi che busseranno alla porta dei più fortunati. Prima di partecipare alla corsa a premi, rivediamo insieme la statistica ufficiale grazie ai dati offerti da Agipro News. Lo scorso giovedì, il Lotto ha premiato un giocatore di Genova con più di 50 mila euro. Il vincitore ha realizzato una quaterna, quattro terni e sei ambi su Palermo. Segue Milano con 25 mila euro e un bottino da 23.750 euro destinato invece ad un appassionato di Taranto. Il montepremi del singolo concorso invece supera i 6,7 milioni di euro. Il 10eLotto regala un tesoretto da 20 mila euro a due giocatori di Baronissi, in provincia di Sassari e Casalnuovo di Napoli, dove sono stati centrati due 9. Pompei, in provincia di Napoli, realizza invece più di 6 mila euro grazie ad un 1 Oro. Precede Palermo con un bottino da 15 mila euro indovinato con un 7 Doppio Oro. Le vincite annuali si aggirano invece attorno ai 2 miliardi di euro, mentre il bottino dell’ultima estrazione ammonta a più di 21,6 milioni.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 SETTEMBRE 2020

43,6 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di oggi. Il concorso della Sisal potrebbe premiare un fortunello con il montepremi, sempre più generoso grazie all’assenza registrata lo scorso giovedì. Il precedente appuntamento infatti ha distribuito vincite per oltre 300 mila euro, di cui la più alta legata alle sorti del 5, che ha premiato tre giocatori con oltre 53 mila euro. A breve distanza due appassionati che con il 4+ si sono portati quasi 30 mila euro a testa. Sono 92 invece i tagliandi vincenti associati al 3+, pari a 2.388 euro, mentre il 4 regala 295,63 euro a 555 partecipanti. Stabile la quota del 3, con un valore di 23,88 euro e 29.648 vincitori, mentre il 2 rimane ancorato al bottino da 5 euro e premia 322.989 vincitori. In fondo alla classifica troviamo anche lo 0+ con premio identico e con 21.430 giocatori fortunati. A salire i 10 euro dell’1+, indovinato da 10.783 partecipanti e i 1.854 appassionati che si sono portati a casa 100 euro ciascuno grazie al 2+.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 SETTEMBRE 2020

Il SuperEnalotto e il Jackpot si uniscono ancora una volta in previsione dell’estrazione di oggi. Ricchi premi e numeri vincenti in arrivo in tutte le regioni d’Italia, anche se solo i più fortunati potranno ambire a centrare la sestina vincente. Molti giocatori in queste ore si stanno ancora interrogando su come spendere la prima parte della propria vincita: quale idea tenere in considerazione per un investimento così importante? La nostra Rubrica ha già trovato una possibile risposta grazie alle iniziative promosse su KickStarter e che ci parlano di EOZ Aya. Si tratta di cuffiette speciali, in grado di riprodurre suoni d’alta qualità, leggere e compatte, realizzate con materiale ultraresistente e in grado di cancellare qualsiasi disturbo in sottofondo. EOZ Aya ha inoltre una durata di 32 ore durante l’utilizzo e sono disponibili sia nella versione All Black, completamente nere, sia in quella Classic Black, ovvero con la custodia argentata. Per utilizzare il dispositivo sarà sufficiente calibrare le cuffiette con il proprio smartphone e sfruttare la potenza del driver da 10mm. Prevista anche la connessione Bluetooth 5.0. L’asta invece si concluderà solo fra 37 giorni, mentre il goal da circa 43 mila euro è appena stato raggiunto.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 SETTEMBRE 2020

Il Lotto sta per aprire le danze ad un nuovo concorso e tutti gli appassionati sono già attivi per trovare i numeri da giocare. Alcuni hanno registrato la propria schedina da pochissimo, altri invece si ritrovano con l’acqua alla gola e indecisi su quali numeri usare per tentare la sorte. La nostra Rubrica sa molto bene quanto possa essere difficile individuare una combinazione da giocare. Anche per questo ritorna anche oggi con una news da scoprire e che analizzeremo grazie alla smorfia napoletana. Partiamo dalla notizia, che ci parla di una delle mode più interessanti degli ultimi anni. Manca ancora qualche mese prima che il Natale entri nelle nostre case, ma molti hanno già pensato a come addobbare l’albero. Altri invece preferiscono puntare sulla forma del famoso albero di Natale: pochi anni fa poi è finito in trend il famoso albero rovesciato, nonostante il suo costo. Il prezzo infatti si aggira sui mille dollari, ma questo non ha impedito a grossi brand americani come Walmart di offrire alberi di Natale sintetici e del tutto simili a delle conifere rovesciate. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’albero, 40, il Natale, 25, il rovescio, 88, la forma, 22, e la moda, 18. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto aggiungiamo invece il prezzo, 90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA