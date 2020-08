LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 27 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 27 AGOSTO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 27 agosto 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 85/2020. Abbiamo ancora del tempo a disposizione e possiamo impiegarlo al meglio rivedendo le vincite registrate lo scorso martedì. Secondo i dati ufficiali condivisi sul portale di Agipro News, il Lotto si merita il primo posto sul podio grazie a una doppia vincita centrata a Montesilvano, in provincia di Pescara, e a Ragalna, in provincia di Catania. In entrambi i casi si parla di una quaterna e quattro terni, con un premio del valore di 62.250 euro a testa. Il primo giocatore però ha puntato la vincita sulla Nazionale, mentre il secondo sulla ruota di Milano. Il 10eLotto premia invece Baranello, in provincia di Campobasso con un 9 del valore di 50 mila euro. A pari merito anche Tropea, in provincia di Vibo Valentia, dove un appassionato ha realizzato un 9.

LE QUOTE DELL’ ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto metterà in palio un Jackpot da 30,8 milioni di euro per il concorso di questa sera. Ancora numeri vincenti e premi, per una serata ricca di emozioni e divertimento. Chi sarà il fortunello che riuscirà a centrare i premi più ricchi? Potremo scoprirlo fra pochissimo, ma prima dedichiamo ancora qualche minuto alle vincite realizzate lo scorso martedì. Secondo i dati ufficiali della Sisal, un giocatore è riuscito a superare la soglia dei 158 mila euro grazie al 5. In seconda posizione troviamo un altro partecipante che con il 4+ si è portato a casa quasi 61 mila euro, mentre 51 tagliandi vincenti registrano il bottino da 3.610 euro legato alle sorti del 3+. Segue il 4 con 606,83 euro in premio e 311 vincitori, mentre 14.208 appassionati imbroccano il 3 da 36,10 euro a testa. Per le quote standard, l’ultimo gradino spetta al 2 da 6 euro, indovinato da 250.995 giocatori. Sono invece 1003 i biglietti fortunati associati alla vincita del 2+, pari a 100 euro, mentre saliamo fino a 7.335 per i partecipanti che ritirano il premio da 10 euro ciascuno grazie all’1+. In fondo alla classifica troviamo come sempre il bottino da 5 euro associato allo 0+: gli appassionati vincenti sono 16.750.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per regalare a tutti gli appassionati della Sisal la possibilità di ritirare una delle vincite in palio, grazie al concorso di oggi. C’è ancora chi è a caccia dei numeri da giocare e chi invece ha già preparato un piano d’azione, comprensivo anche del progetto su cui investire la prima fettina del proprio tesoretto. Anche la nostra Rubrica ha deciso di compiere questo passo così importante e ha selezionato per voi una delle idee più recenti lanciate su KickStarter. Oggi parliamo di Petoi Bittle, un simpatico robot a forma di cane dalle dimensioni ridotte e in grado di divertire grandi e piccini. Petoi Bittle sarà piccolo, ma la sua efficacia e precisione nei movimenti lo rende del tutto simile a un vero animale. Il robot è ideale per imparare, insegnare oppure fare un regalo in grado di sorprendere amici e familiari. Non si tratta però di un giocattolo e il suo uso è sconsigliato ai bambini più piccoli. L’asta invece rimarrà attiva per altri 35 giorni, mentre il goal da circa 42 mila euro è stato realizzato grazie agli oltre 83 mila versati in queste ore da più di 400 sostenitori.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

L’estrazione del Lotto è ormai in dirittura d’arrivo e i giocatori italiani si stanno mettendo in moto per completare tutti i passaggi più utili per partecipare alla gara. L’appuntamento inizierà fra pochissimo e gli indecisi farebbero bene ad accendere i motori, soprattutto se non hanno ancora individuato quali numeri inserire nella propria schedina. La nostra Rubrica vuole esservi d’aiuto: grazie alla smorfia napoletana e alla news scelta per voi, scopriremo una combinazione di numeri con cui sfidare la fortuna. Partiamo dalla notizia che ci parla di torte e sculture. Sono molti i pasticceri che si definiscono dei veri e propri artisti, ma sono pochi a poter ambire alle abilità di Zhou Yi. Il pasticcere cinese è noto come Sugar King e per le sue sculture dolciarie ricche di particolari e assolutamente splendide. Lo dice anche l’International Cake Competition, che ha deciso di assegnargli la medaglia d’oro per la sua bravura. E pensare che ha iniziato la sua carriera realizzando figurine di pasta, per poi scegliere di allontanarsi dal filone e sfruttare tutta l’elasticità dello zucchero fondente. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo lo zucchero, 15, il dolce, 23, il pasticciere, 45, la scultura, 79, e l’arte, 17. Aggiungiamo anche il Numero Oro per tutti gli amici che prevedono di partecipare anche all’appuntamento con il 10eLotto: il modello, 7.



