Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 27 agosto, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 27 AGOSTO 2022

Oggi è sabato 27 agosto 2022 e in serata fanno ancora una volta ritorno le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 103/2022. Prima di assistere ai nuovi sorteggi, riavvolgiamo il nastro temporale per esaminare insieme quanto è accaduto in occasione dell’estrazione di giovedì scorso. Il portale Agipronews ha riferito che a essere premiata è stata la città di Roana, in provincia di Vicenza: un fortunato giocatore ha conquistato 249.500 euro grazie a una puntata da 6 euro sui numeri 43-57-59-65 sulla ruota Nazionale. La vincita si piazza sul podio del 2022, alle spalle di quella da 600mila euro centrata a Milano il 22 gennaio e di quella da oltre 380mila euro realizzata a Napoli il 24 maggio. Si festeggia anche a Vietri di Potenza con una vincita da 125mila euro. Tripletta nel Lazio, in provincia di Roma, con un bottino complessivo da oltre 61mila euro: a Tivoli è stata centrata una vincita da 25mila euro, a Fiumicino sono stati vinti altri 22.500 mentre a Marino si festeggia con 14mila euro. L’ultimo concorso del lotto ha distribuito 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 681,4 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ 10eLotto, quote e smorfia estrazioni 26 agosto

Per ciò che riguarda il 10eLotto, la fortuna fa tappa in Sicilia, con due vincite dal totale di 110mila euro. La più alta si è verificata a Lentini, in provincia di Siracusa, dove un fortunato giocatore ha centrato un 6 Doppio Oro da 60mila euro. A Cesaro, in provincia di Messina, è stato invece indovinato un 9 Oro che, con una puntata di appena 3 euro, ha portato un premio da 50mila euro. Da segnalare anche un doppio colpo in Campania con due premi da 10mila euro: il primo conquistato a Praiano, in provincia di Salerno, con un 6; il secondo a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, dove è stato indovinato un 8. La terza vincita più alta di questo concorso si registra invece a Cervasca, in provincia di Cuneo: 37.500 euro arrivati grazie a un 7 Doppio Oro. Festa anche a Chiavenna, in provincia di Sondrio, dove un 6 Doppio Oro ha premiato un fortunato giocatore che si porta a casa 30mila euro. Stessa cifra poi per due 8 Oro, uno centrato a Roma, l’altro a Monopoli, in provincia di Bari. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 18,9 milioni di euro per un totale dall’inizio dell’anno di oltre 2,3 miliardi di euro.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 25 agosto 2022

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il Superenalotto anche nella giornata di oggi, sabato 27 agosto 2022, con il concorso Sisal numero 103, contribuirà ad alimentare i sogni e le speranze di tutti i giocatori d’Italia. Il 6 non va in scena dal 22 maggio 2021, esattamente più di 15 mesi fa, e la latitanza del jackpot prolungata ha permesso al montepremi di giungere a toccare quota 261 milioni di euro.

Intanto, nel concorso di giovedì 25 agosto 2022 sono stati due i punti 5 realizzati, uno centrato a Siracusa presso la il punto Sisal in via Nazionale 215 e l’altro a Porto Empedocle (Agrigento) presso il punto Sisal in via Catania 16, con i fortunati vincitori che si portano a casa 128.565,21 euro a testa. Come dimostrano le statistiche, un italiano su 5 tenta la fortuna al SuperEnalotto ogni settimana. Secondo i dati elaborati da Agipronews, il 20% degli italiani maggiorenni (circa 10 milioni di persone) ogni settimana investe in media 3,3 euro. Il costo di un gelato o di tre caffè al bar per realizzare il sogno di una vita, quello di diventare milionario.

Numeri vincenti Superenalotto, Lotto, 10eLotto/ Estrazioni 23 agosto: ‘6’ è sparito

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot messo in palio dal Superenalotto, come può essere investito in caso di 6? Si può, ad esempio, fare del bene e agevolare il prossimo con una parte della somma agguantata, regalando un sorriso che ripaga più di ogni altra cosa. Ad esempio, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, fondata sulla piattaforma Kickstarter, che garantisce spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi soffermiamoci su uno di questi progetti, ossia “Paper Hearts Bookstore”. Ecco la descrizione: “Paper Hearts è una libreria pop-up di Little Rock, Arkansas, con grandi sogni e occhi stellati. Vendiamo libri nuovi e usati per adulti e bambini. Ci dedichiamo alla vendita di libri con cui i lettori possano entrare in contatto in un ambiente che favorisca la gioia, la comunità, l’accettazione e le conversazioni significative. Stiamo festeggiando il nostro anniversario di un anno dando il via a una campagna per l’acquisto di un camion di libri. Stiamo cercando di raccogliere 10mila dollari per acquistare il furgone e far crescere il nostro inventario. Il camioncino della libreria Paper Hearts ci permetterà di avere un inventario più ampio e di essere ancora più mobili. Nell’ultimo anno siamo riusciti ad avviare, lanciare e far crescere un’attività senza contrarre debiti. Vogliamo continuare questa tendenza per dimostrare agli altri che si può fare e per prendere decisioni finanziarie oculate nella nostra vita. Questa campagna ci permetterà di compiere il passo successivo per continuare su questa strada”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

L’itinerario tra i numeri del Lotto e del Superenalotto conduce presso la stazione della smorfia napoletana, che ci aiuta a capire il vero significato dei numeri. In questo senso, vi diamo anche noi un suggerimento, partendo da una notizia di attualità, da cui selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la notizia al ritorno di “Pinocchio”, dall’8 settembre nella nuova versione in live action, con animazione e attori in carne e ossa. Diretto dal premio Oscar Robert Zemeckis il film sarà trasmesso su Disney+ e vedrà Tom Hanks ricoprire i panni di Geppetto. Il remake del classico animato del 1940 ne ripercorre scene e atmosfera e vanta un cast stellare, tra cui anche l’italiano Giuseppe Battiston, nel ruolo di Mangiafuoco, e l’artista Frances Alina – semifinalista della quarta edizione di The Voice of Italy e voce della Social Band di Radio2 Social Club – che interpreta “Una stella cade”, la versione italiana di “When you wish upon a star”, brano cantato dalla Fata Turchina, personaggio che nel film ha il volto di Cynthia Erivo. Quali sono i numeri connessi a questa news di carattere cinematografico? Iniziamo con il 48 (film), per proseguire quindi con il 35 (attore). Ci sono poi il 41 (cinema), il 18 (regista) e il 55 (musica).

© RIPRODUZIONE RISERVATA