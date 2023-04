Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 27 aprile 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 27 APRILE 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 27 aprile, torna il classico ed attesissimo appuntamento con il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto, giunti al loro 50esimo appuntamento annuale. Si apre ufficialmente, dunque, la caccia al jackpot e ai ricchissimi premi in palio, che vedrà poi concludere gli appuntamenti settimanali con l’estrazione di Lotto e Superenalotto di sabato 29. Come sempre occorre attendere la sera per conoscere l’esito delle estrazioni dei tre giochi a premi, che noi de ilSussidiario.net seguiremo passo passo con tutti voi lettori!

Mentre attendiamo che si apra la caccia ai premi in palio, però, recuperiamo quanto avvenuto in occasione delle ultime estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto, che si sono tenute tra lunedì 24 aprile e martedì 26 aprile, con lo stacco in mezzo dovuto alla pausa del 25 aprile. Partendo dal principale tra i tre giochi, ovvero il Lotto, l’ultima estrazione, avvenuta ieri, ha premiato la Sardegna, con vincite per oltre 64mila euro, tra Oristano (dove ne sono stati vinti 45.500) e Masainas (con un premio dal valore di 18.750 euro). Molto buono anche il risultato del Veneto, con premi al Lotto per oltre 45mila euro, dei quali il maggiore dal valore di 35.300 euro a Concordia Sagittaria. Festeggia, infine, anche la Lombardia dove sono stai vinti 23.750 euro con una singola giocata a Crema. Complessivamente il Lotto ha distribuito premi per 7,9 milioni ieri, che portano il totale annuale a 365,8 milioni.

Accantonato il Lotto, prima di passare al Superenalotto, recuperiamo anche quanto avvenuto, sempre ieri, in seguito all’estrazione del 10eLotto. Il premio più alto, pari a 40mila euro grazie ad un “9”, è stato vinto da un fortunato giocatore di Varese. Secondo posto del podio per il Piemonte dove grazie ad un “6 Oro” sono stati vinti 12.500 euro a Domodossola, e grazie ad un “4” altri 9mila a Novi Ligure. Doppia vittoria, infine, a Pompei, grazie a due “1 Oro” che sono valsi 6.300 euro a due fortunati giocatori. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito complessivamente 32,5 milioni di euro, che portano il totale annuale a quota 1,27 miliardi.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Messe da parte le ultime estrazioni del Lotto e del 10eLotto, è arrivato ora il momento di concentrarci sull’estrazione del Superenalotto di lunedì 24 aprile. Nuovamente non si è visto uscire nessun “6”, che permette di mettere le mani sul premio più alto, e dunque oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 22,2 milioni di euro! Nell’ultima estrazioni ci sono da segnalare, però, 3 giocatori che hanno centrato il “5”, dal valore impressionante di 56.087,08 euro per ognuno di loro. Un singolo giocatore, invece, è riuscito a centrare il “4 Stella”, che gli ha permesso di aggiudicarsi ben 55.223 euro. L’ultimo “6” del Superenalotto è stato vinto il 25 marzo con una giocata online.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Auspicandoci che qualche fortunato lettore riesca ad indovinare i numeri vincenti di oggi del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto, pensiamo anche a cosa si potrebbe fare con i ricchi premi in palio, specialmente se si trattasse del jackpot che vale ben 22,2 milioni di euro. Oltre a pensare alle proprie esigenze, ovviamente, si potrebbe poi anche dedicare un pensiero a parenti ed amici in difficoltà, o che magari sognano da tempo un qualche specifico oggetto. Un’altra possibilità potrebbe essere quella di investire parte del jackpot del Superenalotto in un progetto innovativo, magari rivolgendoci alla piattaforma apposita Kickstarter. Oggi guardiamo alla cuccia da viaggio gonfiabile per cani Enventur. Pensata per essere sgonfiata e riposta comodamente, poi prontamente gonfiata all’evenienza, assicura il comfort e la comodità del nostro amico a quattro zampe. Realizzata in materiali quasi indistruttibili ed impermeabile, è disponibile in tre differenti taglie che si adattano tanto al cane, quanto alla macchina.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Qualche giocatore, attirato dai premi messi in palio da Lotto, Superenalotto e 10eLotto, potrebbe decidere di cimentarsi in questi giochi per provare a portare a casa una qualche ricca cifra. Chi fosse, però, indeciso sui numeri da giocarsi, potrebbe affidarsi alla smorfia napoletana, meccanismo classico del folklore napoletano che traduce in numeri sensazioni, sogni o anche notizie. Per esempio, prendiamo la recente notizia sulla decisione del Presidente Mattarella di premiare con la medaglia al “Merito della Sanità Pubblica”, i medici e gli infermieri che hanno combattuto contro il coronavirus. Per la smorfia il medico è associato al 12, mentre la premiazione al 71. Il Presidente è il 45, mentre il virus è tradotto con il 90 e la sanità è rappresentata dal 53.











