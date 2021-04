LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 27 aprile: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 27 APRILE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 27 aprile 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 50/2021. Prima di guardare avanti, facciamo però un passo indietro. Come sono andate le cose nel concorso di sabato 24 aprile 2021? Il portale agipronews.it ci informa che la vincita più alta del Lotto è stata quella da 22.500 euro conseguita da un giocatore di Rivalta di Torino che ha centrato il terno secco 9 86 90 sulla ruota di Venezia. In seconda posizione, in unc concorso che ha distribuito complessivamente più di 16 milioni di euro, troviamo i 18.250 euro andati a Catania e i 14.750 euro vinti a Empoli (FI). Per quanto riguarda il 10eLotto, quella di giovedì è stata una serata da ricordare: un giocatore di Vico del Gargano ha infatti fatto 10! Il colpo è arrivato in una delle estrazioni frequenti di giornata: questo giocatore anonimo ha puntato in modalità “oro” una combinazione di 10 numeri, indovinandoli tutti! Il fortunato si è così aggiudicato un premio da 2,5 milioni di euro, ovvero la seconda vincita più alta da inizio 2021, alle spalle soltanto dei 5 milioni assegnati in provincia di Milano a fine gennaio. Da inizio anno, i premi complessivamente distribuiti dal 10 e Lotto ammontano a circa 1,5 miliardi di euro.

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 24 aprile 2021: i ritardatari

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto come sono andate le cose per quanto riguarda Lotto e 10eLotto soffermiamoci sulle quote del Superenalotto di sabato. Purtroppo ancora una volta nessuno è riuscito a fare suo l’ambito Jackpot, così come è rimasta vacante anche la casella associata al 5+1. Si sono certamente consolati i 10 giocatori che hanno fatto “5” portandosi a casa un premio da 25.030,43 euro. Il “4” ha invece premiato 853 giocatori con 297,37 euro di vincita, mentre il “3” ne ha regalati 21,50 a 35.634 anonimi. Ultimo premio del Superenalotto di giovedì? Quello da 5 euro correlato al “2” e fatto proprio da 537.245 giocatori. Per quanto riguarda invece il gioco del 10eLotto, la situazione delle quote di sabato ci dice che il premio più alto è stato quello da 29.737,00 euro vinto dai 6 giocatori che hanno fatto “4 Stella”. Con il “3 Stella” invece sono stati assegnati 2.150,00 € a 142 giocatori. I 100 euro associati al “2 Stella” sono finiti nelle tasche di 2850 giocatori, i 10 euro dell’1 Stella a 15.569 giocatori e i 5 euro dello 0 Stella a 31.243 anonimi.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 24 aprile 2021

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Cifre da capogiro per il Jackpot del Superenalotto di oggi, martedì 26 aprile 2021: in palio ci sono 143.700.000 euro. Voi sapreste come investire tale cifra in caso di vittoria? Un’idea potrebbe essere quella di finanziare un progetto innovativo bisognoso di sostegno economico per spiccare il volo. Allo scopo vogliamo oggi parlarvi di “PressDrain”, un marchingegno in grado di migliorare la vostra quotidianità! Si tratta, per usare le parole degli sviluppatori, di “un filtro di prima qualità progettato per ridurre i capelli” che intasano il lavandino o la vasca. “Basta premerlo e non preoccuparsi più!”, sostengono i progettisti, che spiegano: “È ora di dire addio a un “compagno di intasamento di lunga data”! PressDrain può facilmente catturare i capelli e sminuzzarli in modo efficiente: Per FERMARE l’intasamento!”. Volete vedere con i vostri occhi? Non credete che una diavoleria simile possa esistere e risolvere le vostre annose pene? Bene, allora cliccate qui e fatevi un’idea personalmente…

Estrazioni Lotto e Superenalotto/ Numeri vincenti 22 aprile: scappa ancora il Jackpot

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Prima di concludere il nostro approfondimento dedicato ai concorsi di Lotto, Superenalotto e affini non possiamo esimerci dal dedicare uno spazio dell’articolo alla Smorfia Napoletana. Come di consueto ci piace analizzare i fatti delle ultime ore provando ad interpretarli con l’aiuto della Smorfia, nella speranza di ricevere in cambio qualche numero vincente. Di sicuro tra gli eventi più importanti il discorso pronunciato da Mario Draghi alla Camera rispetto al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Optiamo allora per il numero 45 ad indicare la figura del “presidente”. Centrale, ovviamente, la parola “discorso”, che nella smorfia si associa al numero 15. Anche il “Parlamento”, numero 7, merita una menzione speciale, più precisamente la “Camera”, numero 58 , che ieri ha assistito al primo intervento del premier. Oggi, però, sarà la volta del Senato, che nella Smorfia Napoletana si associa al numero 8. Insomma, vi abbiamo dato cinque numeri: provate a giocarli a cuor leggero, non abbiamo verità in tasca, ma chissà che non vi abbiamo appena fornito la cinquina vincente…



© RIPRODUZIONE RISERVATA