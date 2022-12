Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 27 dicembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 27 DICEMBRE 2022

Le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto e i loro numeri vincenti fanno ritorno per la prima volta dopo Natale quest’oggi, martedì 27 dicembre 2022. Qualcuno riuscirà a intascarsi un ricco premio di fine anno, grazie al concorso Sisal numero 155? Nell’attesa di conoscere la risposta a tale interrogativo scopriamo le statistiche collegate al Lotto. Il 59 su Milano resta al comando della classifica dei ritardatari con 160 assenze. Chiudono la top five il 61 su Bari a 107 turni di assenza, il 32 su Venezia e il 23 su Roma a 106, il 75 su Milano a 105 e l’11 su Milano a 100. Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in decina 9-90 su Milano (4-7-9), un terno in decina 40-49 su Bari (42-44-46) e un ambo gemello su Venezia (11-33). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche la cadenza 6 su Bari manca da 55 estrazioni. Tra le decine la 20-29 su Venezia è assente da 52 estrazioni, mentre tra le figure la 6 su Bari manca da 61 turni.

Nel 10eLotto, non si conoscono ancora i dati relativi alle vincite del concorso della vigilia di Natale, ma sono disponibili quelli riferiti alle estrazioni di giovedì: premiata Forlì, dove è stata centrata la vincita più alta grazie a un 7 Doppio Oro da 50mila euro. Festa anche in Campania, grazie a tre vincite complessive dal valore di 42mila euro. A Mercato San Severino, in provincia di Salerno, è stato realizzato un 8 Oro da 30mila euro, mentre due 6 Doppio Oro messi a segno a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, e Telese Terme, in provincia di Benevento, sono valsi 6mila euro ciascuno. Da segnalare anche un altro 8 Oro da 30mila euro indovinato a Torino. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,3 milioni di euro, per un totale di oltre 3,6 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO STASERA

Il Superenalotto, dopo i sorteggi di Lotto e 10eLotto, e i suoi numeri vincenti potrebbero regalare un montepremi da capogiro, pari a 335,3 milioni di euro! Qualcuno riuscirà finalmente a centrare il fatidico 6 e a concedersi una fine dell’anno davvero “col botto”? Intanto, rammentiamo che nell’estrazione del Superenalotto di sabato 24 dicembre 2022 sono stati diciotto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a a casa 21.026,96 euro a testa. Da segnalare anche quindici “4 stella” da 23.477 euro ciascuno.

Intanto, la Sisal ha invitato a partecipare alla nuova iniziativa “Super Natale”: tutti coloro che acquistano una giocata Superenalotto con SuperStar in ricevitoria, online o da app, valida per i concorsi del 27, 29 e 31 dicembre, parteciperanno all’estrazione dei 200 premi garantiti in palio per ciascun concorso. Inoltre, se si apre un conto di gioco online, si riceve un bonus dedicato di 4,50 euro pari a 3 giocate SuperStar.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

In caso di vincita al Superenalotto o al Lotto, avete già in mente come investire l’importo ottenuto? Un quesito che in tanti vorrebbero potersi porre e, dinnanzi al quale, vi forniamo uno spunto di riflessione: una alternativa di investimento potrebbe essere rappresentata dalla chance di finanziare un progetto tra quelli presenti online sul portale Kickstarter, che riunisce idee che giungono da creativi presenti in tutto il mondo.

A tal proposito, merita di essere considerata, a nostro avviso, “Morph Cup – La prima tazza da viaggio 5 in 1 del mondo“. Questa la descrizione: “La nostra tazza, dal design inconfondibile, in porcellana e materiale inossidabile, è stata progettata con le giuste dimensioni e la forma adatta per essere tenuta a portata di mano. La tazza Morph può essere utilizzata in 5 modi diversi. Tazza 2 in 1, tazza in acciaio inox, tazza in porcellana, con manico e cannuccia in silicone e come bagaglio a mano con la sua custodia in pelle. Scegliete il vostro stile, liberatevi e bevete in modo diverso. Realizzata in porcellana bianca pura al 100% e cotta due volte per garantire durata. La nostra porcellana è leggera, atossica e resistente. Ha meno pori e quindi è facile da pulire e non lascia macchie o odori di bevande varie”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Concludiamo il nostro itinerario tra i numeri del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto con l’appuntamento, appartenente alla tradizione, con la smorfia napoletana, che assegna significati e interpretazioni ai sogni di ogni italiano. Consultando tale oracolo, anche noi de IlSussidiario.net vogliamo giocare assieme a voi, tentando di fornivi uno spunto utile all’individuazione di una delle combinazioni vincente di oggi.

Muoviamo i nostri passi, dunque, da una delle notizie pubblicate da Rai News, che riguarda lo sport. C’è anche l’italiano Daniele Orsato tra i 25 candidati al premio per il miglior arbitro del 2022 assegnato dall’Iffhs, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio. Il fischietto della sezione di Schio, che ha diretto la gara inaugurale degli ultimi Mondiali Qatar 2022, oltre alla semifinale fra Argentina e Croazia, dovrà battere la concorrenza, fra gli altri, del polacco Szymon Marciniak, che ha invece arbitrato la finale fra l’Albiceleste e la Francia. Quali sono i numeri connessi a questa news calcistica? Partiamo subito con l’1 (calcio), per proseguire quindi con il numero 38 (arbitro). Ci sono poi il 7 (fischietto), il 74 (premio) e il 35 (direttore di gara).











