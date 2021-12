Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 27 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 27 DICEMBRE 2021

Archiviato il Natale, tornano le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto eccezionalmente oggi, lunedì 27 dicembre 2021. Tra qualche ora scopriremo quali sono i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 154/2021 che non è andato in scena nella giornata di sabato ma che sarà recuperato quest’oggi. Prima di scoprire quali saranno tutti i numeri vincenti sui nuovi concorsi, partiamo dando uno sguardo all’ultimo concorso del Lotto grazie ai dati forniti da Agipronews. Ad aver festeggiato il Natale in grande stile è stata la provincia di Monza e Brianza: a Villasanta un giocatore è riuscito a mettere a segno una vincita da 126.500 euro con una giocata da 10 euro sulla ruota di Cagliari e che ha fruttato sei ambi, quattro terni ed una quaterna. Nel Lazio, a Ladispoli, sono stati vinti 23.750 euro, mentre a Bracciano, in provincia di Roma, è stata realizzata una vincita da 22.500 euro grazie ad un terno. In tutto il precedente concorso Lotto ha distribuito 7,2 milioni di euro per un totale di oltre 1,1 dall’inizio del 2021.

ESTRAZIONI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti 23 dicembre: stop Jackpot

Ed ora uno sguardo al 10eLotto dove la grande festa si è compiuta in modo particolare a Roma dove sono state realizzate ben due vincite da 50mila euro. La prima grazie ad un 5 Doppio Oro con una giocata da 6 numeri, mentre la seconda con un 6 Oro sempre da 6 numeri giocati. In tutto l’ultimo concorso ha distribuito 23 milioni di euro per un totale di 4 miliardi dall’inizio dell’anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 23 dicembre 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Tornano le emozioni post natalizie all’insegna del SuperEnalotto. Chi sperava di poter festeggiare con un bellissimo e ricchissimo premio sotto l’albero, si è dovuto ricredere poiché anche l’ultima estrazione non ha portato ad alcuna vincita con “6”. Questo ha contribuito a far salire sempre di più il jackpot in vista dell’estrazione di oggi 27 dicembre che sale sempre di più raggiungendo l’interessante e spaventosa quota di 130,6 milioni di euro.

Nel corso dell’ultimo concorso del 23 dicembre scorso, tuttavia, in nove concorrenti sono riusciti ad intercettare il “5” del valore di 24.305 euro a testa. Si segnalano anche quattro “4 Stella” da 26.273 euro. L’attesa tuttavia è tutta per il “6” ricordando che l’ultima volta in cui è stato intercettato era il 22 maggio scorso a Montappone (FM), quando un fortunato concorrente riuscì ad intercettare le sei cifre che portarono ad una vincita super da 156 milioni di euro.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto/ Numeri vincenti 22 dicembre: la Smorfia

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot in palio con il nuovo concorso del SuperEnalotto ha raggiunto somme da capogiro. Oltre 130 milioni di euro potranno certamente realizzare diversi sogni, grandi e piccoli, permettendo al fortunato concorrente anche di poter mettere da parte un bel gruzzoletto o eventualmente investirlo in ciò che più desidera. In caso di maxi vincita si potrà anche pensare di impiegarne una parte per finanziare progetti che potrebbero stare particolarmente a cuore. Qualcuno di questi potrebbe essere ospitato proprio sulla piattaforma Kickstarter, rispetto alla quale oggi vi parleremo di uno dei suoi ultimi progetti che attendono di poter venire alla luce.

Oggi vi parliamo di “Catch Me, I’m a Dream”: si tratta di un libro ispiratore sui sogni e le aspirazioni dei bambini, con opportunità di apprendimento extra alla fine per esplorare ulteriormente il libro. Si tratta di un testo nel quale i lettori, grandi e piccini, saranno trasportati dai sogni e dai progetti dei bambini su ciò che vorranno diventare da grandi. Se il progetto vi ispira, potrete saperne di più cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ed eccoci giunti, come da tradizione, a questa ultima tappa del nostro affascinante viaggio tra i numeri e le curiosità del Lotto e del Superenalotto. Ma come sempre non possiamo non dedicare un nostro spazio anche alla smorfia napoletana che potrebbe darci una mano in merito ai numeri da mettere in gioco in questo speciale lunedì 27 dicembre. Per farlo però, come da tradizione ci serviamo di una notizia di stretta attualità.

A distanza di tre mesi, l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja nell’isola di La Palma, nelle Canarie, è ufficialmente terminata. Una decisione giunta dopo che per dieci giorni non si è fatta vedere alcuna attività sismica ma anche flusso di lava. Adesso però inizia il lavoro di ricostruzione, tra danni all’agricoltura ed al turismo, ma per molti la notizia ha rappresentato un vero e proprio regalo di Natale. Ecco i numeri che possiamo estrapolare da questa notizia: vulcano 47, eruzione 88, vulcano spento 54, regalo di Natale 3, lava 61, Spagna 33.



© RIPRODUZIONE RISERVATA