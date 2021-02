LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 27 febbraio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 27 FEBBRAIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 27 febbraio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 25/2021. Prima di lanciarci verso le estrazioni odierne diamo però un’occhiata a quanto accaduto nei concorsi di giovedì 25 febbraio 2021. Per quanto riguarda il Lotto, è il portale agipronews.it ad informarci che la vincita più alta di giornata è stata conseguita a Castiglione Cosentino, dove un anonimo ha intascato un premio da 137.500 euro. Non può certo lamentarsi il giocatore di Ascoli Piceno, nelle Marche, che con sei ambi, quattro terni e una quaterna è risultato il secondo più fortunato di giornata portando a casa un premio da 50.596 euro. Stessa vincita per Selva di Val Gardena (BZ) e Torrita di Siena (SI). Sul gradino più basso del podio, come terzo premio di giornata, sale Empoli, con un terno secco da 27mila euro. Per quanto riguarda il 10eLotto, la vincita più alta è stata centrata ad Accettura, in provincia di Matera, con un indimenticabile “8” da 150mila euro per un giocatore rimasto anonimo. In seconda posizione i 18mila euro vinti a Bologna, mentre San Mauro Pascoli (FC) e Sutera (CL), festeggiano vincite da 12.500 euro.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto l’andamento di Lotto e 10eLotto nell’ultimo concorso diamo ora un’occhiata alle quote del Superenalotto di giovedì 25 febbraio 2021. Anche questa volta sono rimaste vuote le caselle più ambite, quelle riservate ai due premi più importanti di giornata: il “6” e il “5+1”. E’ così che la vincita più alta è risultata essere quella di più di 32mila euro associata al “5” e fatta propria da 6 giocatori. Il “4” è valso 368,37 € a 550 fortunati, mentre il “3” ha regalato 28,48 euro a 21.129 giocatori. Ultimo premio del Superenalotto il “2” da 5,45 euro vinto da 340.677 giocatori. Vediamo adesso come sono andate le cose per quel che concerne il concorso gemello del Superenalotto, ovvero il SuperStar. Scopriamo così che non è stato assegnato il premio associato al “5+SuperStar” ma in sette si sono potuti consolare grazie ai 36.837,00 euro vinti con il “4 Stella”. In 113 hanno invece totalizzato il “3+SuperStar”, mettendo le mani su un premio da 2.848,00 euro, mentre il “2 Stella” ha premiato con i canonici 100 euro 1615 giocatori. Chiusura riservata a chi ha fatto “1 Stella” e “0 Stella”, ovvero rispettivamente 10.076 e 23.521 giocatori che hanno vinto 10 e 5 euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il Jackpot del Superenalotto? E’ questa la domanda che affolla le menti dei tanti giocatori che sperano di mettere le mani su un bottino che nel concorso di oggi, sabato 27 febbraio 2021, raggiungerà quota 113.900.000 €. Un’idea potrebbe essere quella di “finanziare un’altra idea”. Sono infatti tantissimi i progetti in attesa di supporto economico che meritano attenzione. Noi de ilsussidiario.net oggi vogliamo presentarvi quello che ha trovato spazio sulla piattaforma kickstarter.com: il suo nome è “Microturismo”, e se siete appassionati di Formula 1, ma in generale di motori, non finirete di ringraziarci. Il progetto consiste in una macchinina di Formula 1 dotata di fotocamera incorporata da guidare dal proprio telefono (anche a distanza!): a progettarla sono stati ingegneri di F1, divertitisi ad installarvi anche dei sensori in grado di registrare gli intertempi nel percorso che ognuno si divertirà a disegnare e il tempo finale, così da aggiungere al divertimento di una sfida con un amico anche la possibilità di giocare da soli e tentare di migliorarsi curva dopo curva! Fantastico vero? Cliccate qui se volete dare un’occhiata e sostenere il progetto in caso di vittoria del Jackpot!

LA SMORFIA NAPOLETANA

Del Lotto e del Superenalotto di oggi abbiamo analizzato ogni aspetto: ora ci resta il più importante, la scelta dei numeri. Per provvedere allo scopo affidiamoci come da tradizione alle interpretazioni numeriche della Smorfia Napoletana di un fatto di cronaca che ha colpito la nostra attenzione. In queste ore c’è grande attesa per quelli che saranno i prossimi provvedimenti del governo per contenere il contagio: puntiamo allora sul numero 90, corrispettivo nella Smorfia Napoletana del “virus”, e sul numero 23, ad indicare il “governo”. I più ottimisti guardano alla fine di marzo per le possibili riaperture di “cinema”, numero 41, e “teatri”, numero 4. La realtà più cogente, però, parla al momento del rischio di una nuova “chiusura”, numero 69, in particolare della “scuola”, numero 44, rivelatasi in queste ultime settimane un luogo in cui il contagio circola ampiamente per la maggiore contagiosità della variante inglese tra bambini e ragazzi.



