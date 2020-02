LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 27 febbraio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 27 FEBBRAIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 27 febbraio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 25/2020. Il Lotto e il 10eLotto sono dunque pronti per ritornare nelle case degli italiani: al via una nuova estrazione nella serata di oggi, che ci svelerà i nuovi numeri vincenti e le ruote più fortunate. Come è andato il concorso dello scorso martedì? I dati ufficiali ci vengono svelati da Agipro News, che mette l’accento sulla classifica delle vincite. In prima linea il Lotto con un giocatore di Roma che si è portato a casa 102 mila euro grazie ad un terno su Milano. La stessa combinazione ha premiato inoltre un appassionato di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, con un premio da 49.250 euro. A breve distanza una doppia vincita registrata a Milano e Mascalucia, in provincia di Catanzaro, del valore di 45 mila euro e legate a due terni secchi su Milano. Il 10eLotto premia invece Albiate, in provincia di Monza e Brianza, Roma e Coriano, in provincia di Rimini, con 50 mila euro a testa. Le combinazioni riguardano tutte e tre la modalità frequente e il 9 Oro. Il montepremi del 2020 sale invece fino a 681,5 milioni di euro, mentre l’ultimo appuntamento ha registrato vincite per un valore di 27,4 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot e SuperEnalotto in arrivo: il concorso di oggi sta per iniziare. Gli appassionati della Sisal sono in attesa di scoprire tutte le novità dell’estrazione di questa sera, a partire dalla sestina vincente. Il montepremi infatti è rimasto invariato grazie all’ultimo appuntamento e oggi avrà un valore di 27,3 milioni di euro. Lo scorso martedì non si è registrata però solo l’assenza del premio più ricco del gioco, ma anche di diverse quote secondarie. Oltre al 5+1 e al 5+, anche il 4+ non ha visto alcun vincitore. La vincita più alta è quindi quella del 5, ci svela la statistica ufficiale, con un bottino da oltre 21 mila euro e otto vincitori. Segue il 3+ da 2.376 euro e 112 biglietti fortunati, mentre il 4 premia 552 partecipanti con 325,39 euro a testa. Sono 22.426 i tagliandi legati alle sorti del 3, del valore di 23,76 euro, mentre il 2 ritorna ai minimi storici e regala il suo tesoretto da 5 euro a 346.335 giocatori. Per il 2+ i vincitori sono invece 1.542, mentre il premio è da 100 euro. Il bottino da 10 euro associato alla vincita dell’1+ finisce inoltre nelle tasche di 9.799 fortunellio, mentre lo 0+ premia 20.162 partecipanti con 5 euro ciascuno.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per dare il via ad un nuovo concorso e siamo tutti pronti ad assistere all’estrazione dei nuovi numeri vincenti. In queste ultime ore a disposizione, tanti giocatori stanno ultimando le fasi di gioco e si trovano in ricevitoria per registrare la propria schedina. Altri invece sono ancora indecisi su quali combinazioni giocare, la ruota da scegliere e molto altro ancora. La nostra Rubrica conosce bene quali dubbi possono colpire anche gli appassionati più esperti e da tempo ormai vi propone una notizia analizzata con l’occhio attento della smorfia napoletana. Potrete così sfruttare il verdetto dell’oracolo campano per ottenere i numeri da giocare. Partiamo dalla notizia, che ci parla di un bambino di 10 anni che è riuscito a tenere in scacco la Polizia. Il piccolo di Cleveland è riuscito infatti a rubare la macchia della madre e poi si è dato alla fuga, riuscendo a sfuggire alle autorità per circa 60 km. Secondo la notizia, la madre si sarebbe accorta nell’immediato del furto e si sarebbe lanciata per prima nell’inseguimento grazie ad un altro mezzo. Sembra tra l’altro che il bambino sia persino riuscito a raggiungere una velocità di 160 km orari prima di essere tamponato da un’auto della Polizia. Non sarebbe tra l’altro la prima volta che il bambino intraprende un’impresa simile: poche settimane prima avrebbe rubato l’auto del padre, solo per farsi un giro. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’auto, 46, la madre, 81, l’inseguimento, 8, la Polizia, 56, e la velocità, 6. Per chi vuole tentare la fortuna anche al 10eLotto proponiamo come Numero Oro la fuga, 80.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot ci faranno di nuovo compagnia questa sera grazie ad un nuovo concorso. Mancano poche ore prima dell’estrazione e tutti gli appassionati stanno già trovando il posto ideale per assistere all’appuntamento della Sisal. Carta e penna per segnare i numeri vincenti, una poltrona comoda per sedersi e magari anche una bottiglia di spumante da stappare nel momento della vincita. Qualche giocatore però si è già proiettato nel futuro e pensa a come spendere il proprio bottino, anche solo una piccola parte. La nostra Rubrica vuole rispondere proprio a coloro che si stanno interrogando su quale progetto tenere a mente in quegli istanti così fatidici. Con l’aiuto di KickStarter abbiamo selezionato un’idea nata ad Amsterdam e che piacerà a tutti i genitori. LoCoMoGo è un giocattolo istruttivo per tutti i bambini, ideato per una fascia d’età che va dai 4 ai 12 anni e che permette di imparare giocando. LoCoMoGo permette infatti di sfruttare la propria immaginazione per creare dei binari sul pavimento o sul tavolo, grazie all’apposita striscia oppure da disegnare sulla carta. Si potrà inoltre stabilire grazie a semplici codici come attivare funzioni aggiuntive della locomotiva, come per esempio dare l’istruzione di accendere le luci ogni volta che il dispositivo si ritroverà a passare su un binario colorato. Il goal da 10 mila euro invece è già stato realizzato, ma i sostenitori interessati potranno partecipare all’asta ancora per altri 27 giorni.



