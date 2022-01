Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 27 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 27 GENNAIO 2022

Siamo giunti al nuovo appuntamento della settimana all’insegna delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 27 gennaio 2022. Tra poche ore finalmente conosceremo i numeri vincenti del concorso Sisal n. 12/2022 in programma in questa serata ma prima, come da tradizione, possiamo procedere alla visualizzazione dei maggiori risultati e delle vincite messe a segno nel precedente concorso del martedì. Protagonista indiscussa, come riferisce Agipronews, è stata la Campania, a partire dal gioco del Lotto: a Napoli sono state centrate due vincite degne di nota. La prima di 216 mila euro, è arrivata grazie ad una giocata da 4 euro sulla ruota Nazionale mentre la seconda ha permesso ad un fortunatissimo concorrente di ottenere 120 mila euro con una puntata di un solo euro. A festeggiare è stata anche la Puglia: a Bisceglie è stata centrata una quaterna da 130 mila euro mentre a Foggia è stato messo a segno un premio di oltre 113 mila euro. Vincite non indifferenti a Novara con 120 mila euro centrati con una puntata sulla ruota Nazionale, mentre a Brescia sono stati incassati 64 mila euro. In totale il Lotto ha distribuito premi per un totale di 5,9 milioni di euro; dall’inizio dell’anno il totale è pari a 81 milioni.

LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO: ESTRAZIONI 25 GENNAIO/ Numeri vincenti e la Smorfia

Adesso procediamo dando uno sguardo al gioco del 10eLotto dove durante il concorso dello scorso martedì in questo caso la Calabria è risultata la regione protagonista grazie ad una vincita da 20mila euro con un 9 centrato ad Anoia, in provincia di Reggio Calabria. A festeggiare è stato anche un giocatore di Vibo Valentia dove con un 7 doppio Oro ha ottenuto un premio da 15 mila euro. Segnaliamo anche due 9 da 20mila euro a Falconara Marittima, in provincia di Ancona, e a Nesso, in provincia di Como. L’ultimo concorso del 10eLotto ha permesso di distribuire premi per un totale di 25,6 milioni di euro in tutta Italia mentre in totale sono 255 milioni dall’inizio del 2022.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 25 gennaio 2022

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Oltre al Lotto ed al 10eLotto, a conquistare l’attenzione è anche il Superenalotto per via del jackpot che ha ormai raggiunto vette elevatissime. A fare gola è il mancato “6” che continua così a far crescere il jackpot, volato ormai a quota 146,5 milioni di euro. Si tratta di una delle somme più alte e che si avvicina a grandi passi all’ultima vincita incassata del valore di 156 mila euro, realizzata ormai quasi un anno fa, il 22 maggio 2021 a Montappone (FM).

Nel corso dello scorso 25 gennaio, dunque, nessun concorrente è riuscito a centrare le sei cifre vincenti ma in quattordici si sono avvicinati moltissimo arrivando a centrare il “5” con una vincita da 14,4 mila euro a testa. Si segnalano anche cinque “4 Stella” da oltre 18 mila euro a testa. Questa sera, tuttavia, dopo il Lotto gli occhi saranno tutti puntati sulla nuova combinazione del Superenalotto in quanto in molto concorrenti puntano ad un cambio di vita radicale che potrebbe essere possibile proprio intercettando l’intera sestina vincente.

Numeri vincenti Lotto, Superenalotto, 10eLotto/ Estrazioni 22 gennaio: fortuna, quote

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot messo a disposizione dal Superenalotto con la nuova estrazione di oggi 27 gennaio 2022, ovviamente porterà inevitabilmente il futuro vincitore a porsi una domanda essenziale: come poter spendere, investire o conservare il denaro vinto? Quasi certamente una buona fetta della vincita sarà impiegata per la realizzazione dei piccoli e grandi desideri nutriti da anni di duro lavoro e sacrifici. Si pensi ad esempio a quanto sarebbe bello impiegare la somma vinta per concludere l’ipotetico mutuo sulla casa. Parte del denaro potrebbe però anche essere adoperato per permettere ad altre persone di poter esaudire i propri desideri, magari professionali. A tal proposito, anche oggi vi presentiamo uno dei progetti presenti sulla piattaforma Kickstarter.

Oggi nel dettaglio siamo lieti di parlarvi di “Tiny Beautiful Things – Un nuovo album, Nuova musica dal mio cuore al vostro”. Si tratta del nuovo album di May Erlewine nonché una raccolta di canzoni d’amore: “si intitola come un libro di Cheryl Strayed a cui mi sono aggrappata in un momento di grande incertezza. Questa incredibile autrice ha catturato la corrispondenza tra vulnerabilità e forza, permettendo in qualche modo ad entrambe di esistere.”, ha indicato l’autrice. Se siete interessati potrete scoprire di più cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ultima chiamata per la tappa finale del nostro viaggio all’insegna del Lotto, del Superenalotto e dell’immancabile e fortunata smorfia napoletana. Nella vita, come sappiamo, serve sempre un pizzico di fortuna, ma perché non trarne beneficio dai numeri? A questo punto, come da tradizione, andiamo alla scoperta di una storia di attualità dalla quale estrapolare grazie alla smorfia i numeri da poter mettere in schedina.

Oggi vi parliamo di una toccante storia che arriva da Prato, dove una bambina di sei anni si è vaccinata contro il Covid a distanza di 12 mesi dalla morte del padre a causa del virus. “E’ consapevole dell’importanza del vaccino”, ha spiegato la madre a Repubblica. Il padre si era prenotato per vaccinarsi ma il Covid lo ha ucciso prima. Alla dottoressa la piccola ha spiegato quanto per lei fosse importante dal momento che il papà si sarebbe potuto salvare grazie al vaccino. Ecco i numeri estrapolati dalla notizia: bambina 1, vaccino 70, bambina vaccinata 37, padre morto 45, mamma 52, dottoressa 17.



© RIPRODUZIONE RISERVATA