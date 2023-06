Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 27 giugno 2022

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

È iniziata una nuova settimana all’insegna delle scommesse! Siete nuovamente qui per scoprire com’è andato l’ultimo appuntamento della giornata, ossia quello con l’estrazione dei numeri vincenti di Lotto e 10eLotto di oggi, martedì 27 giugno 2023! Da pochissimo abbiamo archiviato il capitolo del Superenalotto, il cui jackpot è aumentato anche oggi, e siamo pronti a passare a questi due amatissimi giochi che non mancano di tenere gli scommettitori con il fiato sospeso.

Ecco quindi che per vostra maggiore sicurezza potete affiancare il controllo delle combinazioni fortunate, che abbiamo pubblicato qui sotto proprio per voi, al confronto con i canali ufficiali, per esempio il sito del Lotto, ma anche il portale dell’Agenzia Dogane e Monopoli e l’app MyLotteries dedicata appunto a questo tipo di giochi. Ora ecco a voi i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto per la giornata di oggi, martedì 27 giugno!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 76 del 27/06/2023

5 – 8 – 13 – 14 – 21 – 25 – 35 – 36 – 38 – 40 – 43 – 48 – 63 – 72 – 73 – 74 – 80 – 81 – 82 – 84

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 73

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 73 – 40

Extra: 1 – 11 – 15 – 26 – 29 – 32 – 37 – 41 – 49 – 54 – 58 – 71 – 75 – 83 – 86

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione n° 76 del 27/06/2023 BARI 73 40 74 58 33 CAGLIARI 13 25 54 49 36 FIRENZE 81 36 72 38 43 GENOVA 35 21 83 71 31 MILANO 43 84 37 8 13 NAPOLI 72 63 26 1 49 PALERMO 48 80 15 32 12 ROMA 8 48 86 29 68 TORINO 14 38 11 75 42 VENEZIA 82 5 15 41 29 NAZIONALE 88 38 55 80 77

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Nuova settimana, ma l’emozione al momento dell’estrazione dei numeri vincenti del Superenalotto di oggi, martedì 27 giugno 2023, è sempre la stessa che i giocatori conoscono così bene! A brevissimo, inoltre, vi diamo appuntamento sempre qui su ‘IlSussidiario.net’ per scoprire che cosa avrà deciso la Dea Bendata in merito al Lotto e 10eLotto. Siete carichi? Iniziamo a parlare del jackpot, la cui scalata non si arresta e che ha ormai raggiunto i 18 milioni di euro tondi tondi. Stasera qualcuno riuscirà ad acchiapparli centrando l’ambitissimo “6”?

Di certo per saperlo è importantissimo non lasciarsi prendere dalla fretta e neanche dalla distrazione al momento del controllo della vostra schedina, cartacea oppure virtuale. Infatti, basta davvero pochissimo per farvi scivolare via dalle mani i premi intermedi! Per scongiurare questo rischio, però, sappiate che c’è a vostra disposizione l’apposito strumento di verifica delle vincite sul sito del Superenalotto. Andiamo però prima a scoprire i numeri vincenti di stasera!

Ultima estrazione Superenalotto n. 76 del 27/06/2023

Combinazione Vincente

57 31 80 46 70 71

Numero Jolly

75

Superstar

8

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 27 GIUGNO 2023

C’è davvero tanta attesa anche per questa settimana di scommesse e di sfide con la Dea Bendata. Manca ancora però qualche ora al momento dell’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, martedì 27 giugno 2023! Vediamo allora che cosa è successo nel corso del precedente concorso di Lotto e Superenalotto!

Per quanto riguarda il Lotto, nella giornata di sabato a Milano sono stati vinti 120mila euro grazie alla quaterna 19-47-74-90 sulla ruota Nazionale del Lotto, in seguito a una giocata da un euro. A Colliano, in provincia di Salerno, vincita da 65.500 euro con la combinazione 25-42-45 sulla ruota del Lotto di Napoli. Altra vincita ad Arzano (NA) per 45mila euro a un terno sulla ruota di Napoli. Da segnalare due vincite gemelle da 25mila euro a Falcone (ME) e Modena, mentre a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, acchiappati 23.750 euro con la combinazione 5-35-78 sulla ruota del Lotto di Torino.

Sbirciamo ora il 10eLotto! A Palermo si segnala la strabiliante vincita da 50mila euro grazie a un “9 Oro”, conquistata tramite una giocata frequente del valore di 3 euro. A Notaresco, in provincia di Teramo, incassati 25mila euro in seguito a un “7 Doppio Oro” grazie a una giocata abbinata alla modalità istantanea. Sempre in provincia di Teramo, ad Alba Adriatica, vinti 5mila euro con un “8 Doppio Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Apriamo un istante il capitolo del Superenalotto, sempre nell’ottica di mantenere la concentrazione in vista dell’estrazione dei numeri vincenti di oggi. Durante il precedente concorso sono stati indovinati solo 2 “punti 5” che in questo modo hanno fruttato ben 121.933 euro ai fortunatissimi vincitori. Per quanto riguarda i “punti 4” sono stati ben 576 per un valore di 432 euro ciascuno. Segnati 24.679 “punti 3” da 30 euro e 418.866 “punti 2” da poco più di 5 euro.

Passiamo alle quote SuperStar: i “4 stella” sono stati 2, del valore di 43.243 euro. Per quanto riguarda i “3 stella” sono stati 166 del valore di 3.032 euro. Poi anche 2.643 “2 stella” da 100 euro, 18.029 “1 stella” da 10 euro e 38.329 “0 stella” da 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Mentre il jackpot del Superenalotto continua ad aumentare, è davvero difficile non sognare in grande e immaginare in che modo si potrebbero investire il jackpot da ben 18 miliardi di euro. C’è chi vorrebbe cambiare casa o macchina, o magari aiutare amici e parenti oppure ancora dedicarsi a un bel viaggio. Noi come ogni settimana selezioniamo per voi un progetto curioso e indipendente scelto su Kickstarter, in modo che possiate sognare di destinare una piccola parte della vincita a qualcosa di originale e utile.

Oggi ad attirare la nostra attenzione è stata la tastiera ergonomica Naya. Si tratta appunto di una tastiera per pc, ergonomica in modo particolare. Infatti, per aiutare a risparmiare tempo e ridurre la fatica, questo strumento si compone di due pezzi separati che aiutano a gestire meglio la postura. Include anche l’equivalente del mouse, facilitando anche in questo caso la gestione dei vari dispositivi.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Infine, per cercare di stuzzicare la Dea Bendata possiamo anche oggi cercare un collegamento tra la cronaca attuale e i numeri della Smorfia Napoletana, e chissà che i numeri estratti in questo modo non possano tornare utili per l’imminente estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto!

Come apprendiamo dall’Ansa, in una grotta francese sono state rinvenute le più antiche incisioni rupestri dei Neanderthal, che risalgono a oltre 57.000 anni fa. A questa bella scoperta possiamo associare senza dubbio il numero 74, cioè la grotta. La Francia inoltre è rappresentata dal 66, mentre la pittura è sintetizzata dal numero 40.











