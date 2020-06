LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 27 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI: 27 GIUGNO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 27 giugno 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 59/2020. Il Lotto e il 10eLotto si preparano all’ultimo concorso della settimana. Tanti e ricchi premi attendono solo di incontrare i nuovi vincitori di questa sera, sparsi in tutte le regioni del Bel Paese. Prima di assistere alla nuova estrazione, rivediamo la classifica delle vincite dello scorso giovedì e scopriamo i premi finiti nella Top 3. Agipro News ci svela che è il 10eLotto a vincere la sfida con 50 mila euro registrati a Marcianise grazie a un 9 Oro. Un bottino da 12.500 euro è stato consegnato invece ad un appassionato di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino, che ha centrato un 6 Oro. Scendiamo fino a 12 mila euro per il tesoretto imbroccato a Milano con un 6 Doppio Oro, mentre due vincite da 10 mila euro sono state registrate a Sesto San Giovanni e Magenta. Fra Milano e provincia tra l’altro sono stati distribuiti 77 mila euro, di cui 45 mila destinati al capoluogo grazie ad una tripletta da 9 mila euro ciascuna. Ci spostiamo in provincia di Vicenza per il premio maggiore del Lotto, del valore di 28.500 euro destinati a Rosa, in provincia di Venezia. Anche la vicina Cassola ha realizzato un bottino simile con cinque numeri giocati su Milano. Al secondo posto troviamo invece la provincia di Bari con Castellana Grotte, dopo un appassionato ha indovinato una combinazione del valore di 27.850 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del SuperEnalotto aumenta sempre di più il proprio valore: nel concorso di questa sera, il montepremi sarà da 55,7 milioni di euro. L’estrazione dello scorso giovedì invece non ha portato fortuna a tantissimi giocatori, soprattutto per via delle numerose assenze registrate. Come ci svelano i dati ufficiali della Sisal, il 5+1, il 5+, il 4+ e il 5 non sono stati centrati da alcuno degli aspiranti vincitori. Il premio maggiore è quindi quello del 3+, pari a 3.710 euro e destinato a 83 appassionati, mentre 363 partecipanti azzeccano il 4 da 558,62 euro. Il premio del 3, pari a 37,10 euro, viene destinato a 13.781 giocatori, mentre 225.161 tagliandi vincenti realizzano il bottino da 6,59 euro associato al 2. Per il premio del 2+, come sempre del valore di 100 euro, i vincitori sono 1.278, mentre i 10 euro dell’1+ finiscono nelle tasche di 9.167 giocatori. Chiudiamo la classifica con lo storico 0+ e il suo bottino da 5 euro, regalato a 22.077 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per rendere più ricca la serata di tanti giocatori della Sisal. Il gioco italiano aprirà le danze di un nuovo concorso fra pochissimo e possiamo solo immaginare quali premi bagneranno le strade di tutte le regioni dello Stivale. Molti appassionati sono ancora impegnati con la registrazione della schedina, mentre altri sono a caccia di un progetto utile su cui investire la prima parte della propria vincita. Anche la nostra Rubrica ha individuato su KickStarter un’idea utile che piacerà soprattutto a chi ama gli animali. Luerpci è infatti una palla intelligente e interattiva con cui far divertire il proprio animaletto domestico. Il primo gioco provvisto di controllo remoto e pensato per gatti e cani. Luerpci è autonomo al 100%, può essere controllato a distanza, ha 3 diversi tipi di interazioni, è sicuro e durevole nel tempo ed è dotato persino di cinque diversi tipi di luci colorate. Quando gli umani sono fuori casa, i cuccioli possono giocare in tutta sicurezza. Luerpci pò correre, saltare, cambiare direzione e mantenere così sempre attiva la mente del pelosetto. Il goal da raggiungere entro 36 giorni d’asta è invece di 3.450 euro, ma grazie ad oltre un centinaio di sostenitori, l’obiettivo ha già raccolto più di 6 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi stanno per rivelare l’esito del concorso di questa sera. Carta e penna alla mano, pronti per scoprire le combinazioni più fortunate di quest’estrazione da non perdere. Prima però dobbiamo assicurarci di aver giocato la nostra schedina e soprattutto di aver trovato dei numeri da giocare sulla ruota che più preferiamo. Se siete ancora a caccia di idee, potete sempre seguire il consiglio della nostra Rubrica: grazie alla smorfia napoletana, scopriremo quali numeri sono associati ad una news scelta per voi. Andiamo fino in Giappone per parlare di un ragazzino che da tre anni a questa parte usa un metodo particolare per evitare che le erbacce infestino il suo giardino. Naturalmente senza l’uso di additivi chimici, ma solo grazie al proprio ingegno. Il ragazzino ha iniziato così a ideare strategie, metterle in pratica e annotare i risultati, fino a che non ha scoperto che correre in giardino ogni giorno, per tre mesi, sia utile per impedire che le erbacce possano spuntare nel terreno. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’erba, 11, il ragazzo, 43, il giardino, 51, il Giappone, 2, e la crescita, 10. Per chi vuole tentare la fortuna anche al concorso del 10eLotto proponiamo come Numero Oro la strategia, 48.



