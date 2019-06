LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 27 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI 27 GIUGNO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 27 giugno 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 77/2019. I giocatori sono già posizionati in prima fila, pronti per scoprire le novità dell’estrazione. A partire dai numeri vincenti ovviamente, ma anche per quanto riguarda i premi. Per ora possiamo solo conoscere il risultato dell’ultimo appuntamento, grazie alla classifica delle vincite diffusa da Agipro News. Primo posto per Lotto con una quaterna da 60 mila euro centrata a Sassari su Tutte le ruote. A seguire terno secco su Venezia con bottino da 45 mila euro. Sul terzo gradino troviamo invece la provincia di Grosseto, grazie ad un giocatore di Monte Argentario che ha realizzato 23.750 euro. Il 10eLotto premia invece un appassionato di Firenze con 20 mila euro con un 9, mentre in seconda posizione troviamo tre vincite. Il premio da 12 mila euro finisce a Comacchio (FE), Città Sant’Angelo (PE) e Bussero (MI) per tre 6 Doppio Oro. Il montepremi annuale ammonta invece a 2,2 miliardi di euro, mentre 27,4 milioni se consideriamo solo l’appuntamento dello scoro sabato.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Un Jackpot ancora da scoprire anche per il concorso del SuperEnalotto previsto per oggi. La sestina vincente non accenna a farsi vedere e tutti gli appassionati non intendono perdere le speranze di poter centrare il bottino. In attesa di nuovi sviluppi, rivediamo la classifica vincite della scorsa estrazione. Nella giornata di sabato i premi legati alle quote maggiori sono di nuovo schizzati verso l’alto. Oltre 75 mila euro per i tre giocatori che hanno indovinato il 5, contro più di 50 mila euro destinati a due appassionati con il 4+. Seguono 111 vincitori per la quota del 3+, con premio da 3.837 euro, mentre 464 partecipanti si fermano a 504,71 euro ciascuno grazie al 4. Per le due quote minori abbiamo 18.180 vincitori legati al 3, con premio da 38,37 euro, mentre 319.240 giocatori vincenti per il 2, con un bottino da 6,75 euro. Infine la tripletta storica formata dal 2+ da 100 euro, vinto da 2.102 giocatori, mentre 13.966 appassionati per i 10 euro dell’1+. Infine come sempre lo 0+ da 5 euro, che premia 35.303 giocatori in tutto.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto sta per tornare con un nuovo ed emozionante concorso e questo vuol dire solo una cosa, come sanno bene tutti gli appassionati della Sisal: vincere il Jackpot. Una possibilità che per ora si è rivelata piuttosto remota e difficile, ma che potrebbe finalmente cambiare la sua strada e trovare un fortunello a cui concedere il montepremi. Nella speranza di vedere spuntare un vincitore, vediamo come spendere il bottino appena conquistato. Partiamo da KickStarter, che come sempre è la musa che ispira la nostra Rubrica dedicata ai vincitori. BabyLegs è tutto ciò che gli amanti dell’ambiente possono volere in questo momento. Grazie ad un semplice dispositivo si potrà scoprire qualcosa di più sull’azione inquinante della plastica nelle acque dell’oceano, del mare e dei fiumi. Un semplice monitor che rivela quali elementi inquinanti sono presenti sugli specchi d’acqua, come le microplastiche per esempio. Un ottimo modo per rispettare il verde e mantenere pulito il pianeta! Non si tratta infatti solo di tenere sotto controllo i rifiuti nocivi che finiscono ogni giorno nelle nostre acque, ma anche i rilasci impercettibili dei materiali plastici. Il goal da raggiungere in 20 giorni è di 2.200 euro, per ora centrato grazie ai versamenti dei finanziatori.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo quasi arrivati al momento fatidico dell’estrazione del Lotto, ma prima di iniziare dobbiamo assicurarci di aver registrato la nostra schedina. Come sappiamo i numeri sono alla base dell’antico gioco italiano, senza i quali non si potrà sperare di centrare uno dei bottini previsti dalla lotteria. Per non rimanere a secco di idee è possibile sfruttare al massimo tutti i numeri scelti dalla nostra Rubrica, ovviamente grazie al sapiente uso della smorfia napoletana. Iniziamo dalla news e poi vediamo quali numeri ci rivelerà l’oracolo partenopeo. Al mondo d’oggi è sempre più diffuso l’uso delle cuffie, che spesso possono raggiungere costi impressionanti. A volte si parla persino di oltre centinaia di euro. Un prezzo di sicuro elevato, ma quanto corrisponde ad una migliore qualità? Secondo uno studio non c’è alcun rapporto fra il costo del prodotto e i materiali usati per la produzione. Senza parlare della risposta in frequenza, vero dettaglio che può influenzare la qualità audio percepita dalle persone. Un dato che non è correlato al prezzo del prodotto e che diminuisce in presenza di cuffie auricolari, che prevedono una deviazione rispetto alla curva seguita da cuffie supraurali. Quelle classiche, per intenderci. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo le cuffie, 48, il suono, 30, il prezzo, 90, la qualità, 11, lo studio, 2, e la scienza, 70. Come Numero Oro scegliamo invece il mercato, 63.



© RIPRODUZIONE RISERVATA