LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 27 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 27 LUGLIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 27 luglio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 89/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto negli ultimi concorsi disputati di Lotto e Superenalotto. Per quel che concerne il Lotto, a prendersi la ribalta è stato un giocatore di Dervio, in provincia di Lecco, che ha centrato un terno secco da 90mila euro con una puntata da 20 euro sui numeri 24-41-80 sulla ruota di Napoli. Come riportato da agipronews.it, in seconda posizione c’è il colpo da 32.608,70 euro centrato a Caltagirone, in provincia di Catania.

Terza piazza per il giocatore di Rimini che ha portato a casa più di 21mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni di euro in tutta Italia: da inizio anno le vincite sono più di 664,5 milioni di euro. Come sono andate le cose nell’ultimo concorso del 10eLotto? Sempre agipronews.it ci informa di quattro vincite da 20mila euro registrate nell’estrazione di sabato 24 luglio. Due fortunati anonimi arrivano Majano (UD) e Olmeneta (CR): questi hanno fatto 9 con una puntata complessiva di 1 euro; premiati con la stessa cifra attraverso la modalità frequente due giocatori di Corigliano Rossano (CS) e Torino.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Spostiamo adesso il mirino sulle quote del Superenalotto di sabato 24 luglio. Nessuno ha fatto “6” e anche il premio associato al “5+1” è rimasto vacante. Per trovare la vincita più alta dobbiamo quindi scorrere i risultati fino al “5”, realizzato da cinque giocatori che hanno portato a casa 40.409,12. Il “4” ha regalato 487,89 euro a 558 giocatori, mentre il “3” ha fatto sì che 21.662 anonimi festeggiassero una vincita da 31,66 euro. Ultimo premio di giornata del Superenalotto? Quello da 5,55 euro associato al “2” e fatto proprio da 346.661 giocatori. Per quel che concerne il gioco “gemello” del Superenalotto, ovvero il SuperStar, nessuno vince il 5 Stella ma in cinque fanno 4 Stella portandosi a casa una vincita da 48.789,00 euro. Il 3 Stella è valso invece 3.166,00 euro a 109 giocatori. In 1988 hanno messo le mani sui 100 euro associati al 2 Stella, mentre 10 euro sono andati ai 13.458 che hanno fatto 1 Stella. Il premio fanalino di coda è lo 0 Stella da 5 euro: ad aggiudicarselo sono stati 31.179 fortunati.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 59.800.000 €. Come investire una cifra così importante in caso di vincita? Come sempre noi de ilsussidiario.net amiamo consigliarvi di riversare una piccola porzione della vostra eventuale fortuna al finanziamento di un progetto meritevole di attenzione e sostegno economico. In questo senso vogliamo parlarvi di una delle tante idee presenti sulla piattaforma kickstarter.com, il suo nome è “The Green Man by Jocu Playing Cards”. Di che si tratta? Come sempre utilizziamo la descrizione degli sviluppatori per non rischiare di fraintendere la mission dei progettisti: “Dalle cattedrali cattoliche ai monumenti pagani, la misteriosa immagine dell’Uomo Verde appare in molte forme sia in Europa che nel resto del mondo. Spesso semplicemente il volto di un uomo fatto di foglie e piante, altre volte raffigurato in modo inquietante come un essere umano divorato da rami e viti, le origini e il significato dell’Uomo Verde rimangono un mistero. Era una divinità pagana? È la rappresentazione maschile di madre natura? O è un avvertimento per l’uomo che la natura prevarrà sempre? E forse il più curioso di tutti, perché un’immagine così apparentemente ‘pagana’ è apparsa per secoli anche nell’architettura cattolica e cristiana? Disegnate in Italia dall’artista siciliana Alessandra Gagliano, le carte da gioco The Green Man sono una celebrazione della magia e della mitologia del mondo vegetale. Dopo il successo di Fillide – A Sicilian Folk Tale, Jocu torna all’arte antica e al folklore, esplorando questo personaggio iconico e approfondendo le leggende dietro decine di piante e alberi che si dice contengano proprietà magiche”. Questa narrazione ha suscitato la vostra curiosità? Se la risposta è affermativa allora cliccate qui e valutate direttamente la possibilità di finanziare un progetto di questo tipo in caso di vincita del Jackpot!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Smorfia Napoletana del Lotto e del Superenalotto che torna protagonista in questo martedì 26 luglio 2021. Quali numeri giocare nella giornata odierna? In assenza di una palla di vetro ad indicarci quali saranno i numeri vincenti, prendiamo come sempre spunto dalla cronaca per interpretarla con le lenti della Smorfia Napoletana. Ieri è andata in scena un’altra giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo: tra i protagonisti principali per l’Italia non possiamo non citare lo schermidore Daniele Garozzo, medaglia d’argento nel fioretto individuale nonostante un infortunio alla coscia che ne ha penalizzato il cammino. Quali sono le parole chiave su cui puntare? Partiamo da “Italia”, numero 1 della Smorfia partenopea, e proseguiamo con “Olimpiade”, che guarda caso la segue a ruota con il numero 2 sul tabellone. La “scherma” è associata invece al numero 64, mentre la specialità del “fioretto” al numero 81. Chiudiamo con altre due parole e altri due numeri associati: “medaglia” e “argento”, che nella Smorfia Napoletana corrispondono al 23 e al 46. C’avremo azzeccato?



