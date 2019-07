LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 27 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 27 LUGLIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 27 luglio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 90/2019. In particolare, sabato festoso per tutti gli appassionati del Lotto e 10eLotto che stanno per vivere nuove emozioni grazie all’estrazione di oggi. I premi associati alle ruote ed alle combinazioni vincenti verranno svelati solo nelle ore successive alla chiusura della lotteria e questo ci regala qualche ora utile per parlare di statistica. Possiamo rivedere insieme il risultato del concorso precedente, naturalmente grazie alle ultime notizie rilasciate da Agipro News. I dati sono ancora in lavorazione e per ora conosciamo solo le migliori giocate legale al Lotto. Primo posto della Top 3 per Rho, nel Milanese, che registra terno e tre ambi sulla ruota lombarda per un valore di 23.750 euro. Segue la provincia di Arezzo con Monte San Savino, dove un giocatore ha realizzato 21 mila euro in premio sulla Nazionale. Napoli conquista invece la terza posizione con sei vincite interessanti del valore di 16 mila euro ciascuna e per un ammontare finale di più di 100 mila euro. Interessanti anche i risultati del Simbolotto, la modalità di gioco più recente che viene abbinata ad ogni schedina del Lotto. I simboli vincenti sono diamante (29), uccello (35), naso (16), forbici (39) e amo (23). La ruota mensile invece è quella Nazionale, ancora in promozione fino alla fine di luglio.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto di nuovo principe di questo sabato di premiazioni, così come il Jackpot che presto potrebbe scegliere di donare il proprio valore ad uno degli appassionati in gara. I giocatori della Sisal non hanno di certo alcuna intenzione di arrendersi ed aspettano solo il momento più utile per affondare i denti sul montepremi. Questa sera ammonterà a 196,4 milioni di euro, sempre più ricco ed appetibile. Intanto le quote secondarie regalano qualche soddisfazione in più a tutti i vincitori dello scorso giovedì. Nella precedente estrazione è comparso infatti il 5+1 da oltre 850 mila euro, centrato da un fortunello. Segue il 5 da più di 30 mila euro con 9 vincitori e il 4+ con oltre 23 mila euro realizzato da due partecipanti. In leggera discesa invece il 4 con premio da 234,24 euro e 1.189 vincitori, mentre il 3 cola a picco fino al premio da 19,75 euro che consegna a 42.573 giocatori. Infine il 2, che ritorna ai minimi storici con un bottino da 5 euro e premia 597.260 biglietti fortunati. In fondo alla classifica troviamo ancora una volta lo 0+ con premio identico da cinque euro. I vincitori in questo caso sono 36.470, mentre scendiamo fino a 17.881 per i tagliandi vincenti legati alle sorti dell’1+, con premio da 10 euro. Infine 100 euro per i 3.028 partecipanti che hanno indovinato il 2+.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

I giocatori del SuperEnalotto scopriranno entro breve quale sarà il destino del Jackpot, sempre più sfuggente e impegnato nell’aumentare il valore. I giocatori più previdenti hanno già fatto un passo in più verso il traguardo finale, preferendo non farsi cogliere impreparati dalla fortuna. La ruota gira e per questo molti appassionati si trasformeranno in vincitori proprio questa sera, a prescindere dall’entità del bottino appena conquistato. Anche la nostra Rubrica ha già messo al vaglio il catalogo di KickStarter ed è pronta per presentarvi un progetto che potrete tenere in considerazione per una prima spesa. Parliamo di Huskylens, una camera dotata di intelligenza artificiale che grazie al suo sensore smart può imparare a riconoscere un volto, un colore o un oggetto semplicemente con un click. E più cose riuscirà ad apprendere, più aumenterà la propria intelligenza. Il chip interno di ultima generazione permette per esempio un riconoscimento facciale grazie alla scansione di 30 frame al secondo. Può essere collegato a LattePanda, Arduino o Raspberry Pi e sarà un supporto valido per tutti i progetti creativi, senza la necessità di ricorrere ad algoritmi complessi. L’asta verrà conclusa solo fra 42 giorni, mentre il goal è ancora da raggiungere ed ammonta a meno di 21 mila euro.

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti vi aspettano grazie all’estrazione di questa sera, ma bisogna sbrigarsi per poter partecipare all’appuntamento. Mancano ancora poche ore e per qualcuno degli appassionati saranno più che sufficienti per raggiungere la ricevitoria più vicina e registrare la o le combinazioni preferite. Agli occhi dei più indecisi l’ostacolo apparirà però più faticoso del previsto. Non è facile individuare i numeri da giocare, ma la nostra Rubrica ha già pensato a chi si trova in panne ed ha bisogno di trovare una soluzione immediata. La smorfia napoletana ci aiuterà infatti a scoprire i numeri abbinati alla news selezionata per oggi e che ci porta fino in Taiwan. Un ex maestro delle elementari ha scelto infatti di portare in giudizio la madre di una delle sue studentesse per non avergli permesso di sposare la figlia. Sembra che l’uomo si sia invaghito della bambina quando aveva appena 8 anni e che abbia stretto un patto con la famiglia, in modo che potesse diventare sua moglie una volta cresciuta. In previsione del futuro matrimonio, l’ex maestro ha fatto diversi regali alla ragazzina, pagando anche i debiti di famiglia per un totale di più di 21 mila euro. Poi l’amara scoperta: non solo la ragazza aveva trovato un fidanzato, ma era rimasta pure incinta. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il tribunale, 33, il processo, 41, il maestro, 50, il matrimonio, 28, e la promessa, 78. Come Numero Oro invece scegliamo il futuro, 7.



