Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 27 maggio 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 27 MAGGIO 2023

Si concludono oggi, sabato 27 maggio, i tre turni settimanali di estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i tre concorsi a premio tra i più apprezzati e partecipati in Italia. Si tratta, appunto, del terzo ed ultimo appuntamento per questa settimana, che si è aperto martedì 23, continuando poi con l’estrazione di giovedì 25, ma fortunatamente i tre giochi torneranno poi protagonisti la prossima settimana, con l’ultima estrazione mensile di martedì 30 maggio.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 25 maggio 2023

Come sempre sarà necessario attendere questa sera per scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, momento in cui i tre giochi prenderanno la scena. Nel frattempo, comunque, possiamo recuperare quanto accaduto giovedì 25 nei tre giochi, partendo proprio dal “principale”, ovvero il Lotto, che ha assegnato la bellezza di oltre 6 milioni di euro, che portano il totale del 2023 a 461,1 milioni. La protagonista indiscussa è stata la Sicilia, dove sono stati vinti oltre 54 mila euro: nello specifico 23.750 a Acireale (Catania), 15.600 a Messina ed oltre 15 mila a Palermo. Una doppietta, invece, ha garantito all’Emilia-Romagna quasi 34 mila euro vinta a Felino (22.500) e a Castenaso (11.250).

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 25 maggio 2023

Recuperato il Lotto, prima di passare all’apprezzatissimo Superenalotto, vediamo rapidamente quanto è stato vinto nell’ambito del 10eLotto. Si tratta di premi complessivi per 20,1 milioni di euro, che portano il totale annuale a 1,5 miliardi, e che hanno visto come protagonista la provincia di Napoli con una vittoria a Pomiliano d’Arco, dove un “9” è valso ben 20 mila euro, e a Palma Campania, con un “6 Doppio Oro” dal valore di 12 mila. Segue, poi, la Lombardia, con un “8 Doppio Oro” dal valore di 20 mila euro vinto a Manerbio (Brescia).

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 23 maggio 2023

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Archiviati il Lotto e il 10eLotto, è arrivato il momento di concentrare l’attenzione sul Superenalotto, il cui montepremi fa tantissima gola a tutti i giocatori d’Italia! L’ultimissimo “6” registrato risale al 25 marzo, quando una giocata online ha garantito ad un fortunatissimo giocatore ben 73,8 milioni! Nell’ultima estrazione non si è segnato nessun “6”, e di conseguenza il jackpot odierno del Superenalotto vale ben 36,5 milioni di euro. Sono, tuttavia, stati centrati ben sei punti da “5” che hanno garantito ai giocatori 34.215,94 euro l’uno! Similmente, grazie al “4 Stella” altri cinque giocatori hanno vinto 42.317 euro l’uno. Da segnalare anche 93 “3 stella” dal valore di 2.997 euro e 623 punti da “4” dal valore di 423,17 euro l’uno. Complessivamente, sono stati vinti ben 4.887.990,60 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? A chiederselo, quasi certamente, sono tutti i giocatori e sognatori che ogni settimana tentano di acciuffare il ricchissimo premi, che oggi vale ben 36,5 milioni! Oltre a pensare a sogni e desideri, e far felice qualche parente o amico, una buona idea potrebbe essere investire in un progetto innovativo e, magari, utile. A tal fine si potrebbe consultare il sito Kickstarter, vero e proprio catalogo di progetti che cercano finanziatori. Oggi, per esempio, rivolgiamo la nostra attenzione al FinalPress, ovvero una piccola pressa che permette di realizzare caffè, tè e bevande ad infusione in pochi minuti, ovunque nel mondo, senza sporcare nulla. Baste, infatti, riempire la piccola pressa con la miscela scelta, mettendola poi in ammollo per circa 10 secondi prima di schiacciarla, permettendole di rilasciare tutti gli armoni che, con altri sistemi, rimarebbero intrappolati nel filtro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Nell’ambito di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, qualche giocatore potrebbe trovarsi indeciso su quali numeri scegliere, magari trattandosi della prima giocata in assoluto. In tal caso, fortunatamente, accorre in suo soccorso il meccanismo della Smorfia Napoletana, legata alla tradizione del capoluogo campano e che traduce in numeri sogni, notizie e racconti. Per fare un esempio, prendiamo la notizia che domani, domenica 28 maggio, e dopodomani, lunedì 29, si terranno, in 41 comuni italiani, i ballottaggi per le elezioni del sindaco. Per la Smorfia potremmo, dunque, giocare il 28 o 29, ma anche il 41 relativo ai comuni in cui si vota, oppure il 7 (numero dei capoluoghi al voto).











