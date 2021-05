LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 27 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 27 MAGGIO 2021

Si rinnova l’appuntamento con le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 27 maggio 2021, in occasione dei concorsi di metà settimana: ancora qualche ora di attesa e poi conosceremo i nuovi numeri vincenti del concorso Sisal numero 63/2021. Cosa fare nel frattempo? Ma naturalmente dare uno sguardo al precedente appuntamento dello scorso martedì, durante il quale non sono mancati premi interessanti. A svelarceli, come da tradizione, ci pensa il portale Agipronews che annuncia la vincita a Palmi, in provincia di Reggio Emilia, pari a oltre 146 mila euro nel Lotto e realizzata grazie ad una puntata complessiva da 2 su quattro numeri sulla ruota di Roma. Questo ha fatto fruttare sei ambi, quattro terni e una quaterna. Si tratta della sesta vincita più alta dall’inizio dell’anno. Si festeggia anche in Sicilia ed in Puglia dove sono state realizzate rispettivamente una vincita da 50 mila euro a Catania ed una da 39 mila euro a Lequila, in provincia di Lecce. In tutto l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per un totale da 9,2 milioni di euri in tutta Italia e 486,1 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Diamo ora uno sguardo al gioco del 10eLotto dove a Ceraso, in provincia di Salerno, un fortunato giocatore grazie ad un 9 Doppio Oro si è portato a casa il premio da 100 mila euro realizzato grazie a una puntata da 3 euro su un’estrazione frequente. Tra le principali vincite dell’ultimo concorso anche quelle a Trevignano (TV) e Rovereto (TN) rispettivamente di 80mila e 50mila euro. Nell’0ultimo concorso sono stati distribuiti oltre 32 milioni di euro, per un totale di oltre 1,9 miliardi dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

C’è chi spera di centrare uno dei ricchi premi messi in palio dal Lotto e dal 10eLotto e chi torna a sognare con il SuperEnalotto dopo la maxi vincita dello scorso sabato. I riflettori tornano ad accendersi sull’amato gioco Sisal: nell’ultima estrazione di martedì, la prima della settimana, nessun giocatore è stato baciato dalla Dea Bendata ed in seguito all’assenza del ricco “6” il jackpot torna a salire poco alla volta toccando nuovamente quota 32,3 milioni di euro. Sarà difficile uguagliare la maxi vincita realizzata nei giorni scorsi ma l’interesse attorno al SuperEnalotto resta sempre altissimo. Lo scorso martedì 25 maggio sono stati comunque messi a segno sette “5” del valore di 25.620,74 euro. Tra gli altri premi della serata, segnaliamo anche tre 4 Stella da 31 mila euro. Ricordiamo che l’ultimo “6” è stato realizzato sabato 22 maggio a Montappone piccolo centro in provincia di Fermo dove il maxi premio è già stato ritirato. In precedenza era stato centrato un “6” da 59 milioni di euro il 7 luglio dello scorso anno a Sassari, in Sardegna. Adesso, dunque, si torna a sognare.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del SuperEnalotto è tornato nuovamente a crescere dopo l’ultima clamorosa vincita milionaria ed ha già raggiunto vette decisamente interessanti. Si torna quindi a domandarsi in che modo sarà possibile impiegare e/o investire in maniera consona parte del denaro dell’eventuale vincita. Il jackpot ora riparte da poco più di 30 milioni di euro, sufficienti non solo a realizzare alcuni piccoli o grandi progetti ma anche a togliersi i consueti sfizi tra cui finanziare alcuni progetti a noi cari. A tal proposito rinnoviamo l’appuntamento tradizionale con la nostra rubrica legata alla piattaforma Kickstarter dove ogni giorno è possibile trovare interessanti progetti in svariati ambiti. Oggi vi parliamo di MERRI Intimates: mutandine sexy e comode in cotone biologico. Si tratta di bellissimi slip da donna realizzati in cotone biologico e pizzo sostenibile con un tassello allungato traspirante per sostenere la salute intima. Niente di più comodo e confortevole il tutto realizzato da un marchio di biancheria intima che promuove la salute intima femminile. Se il progetto si avvicina alle tuoi interessi ed intendi finanziarlo con il denaro eventualmente vinto grazie al Superenalotto, l’obiettivo da raggiungere è di poco più di 5mila euro (già ampiamente raggiunto). Clicca qui per saperne di più.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il nostro consueto viaggio del giovedì non può che concludersi con l’appuntamento relativo alla Smorfia Napoletana ed ai giochi di Lotto e SuperEnalotto. Il fascino dei numeri unisce anche i giocatori dei principali concorsi settimanali che potrebbero però ritrovarsi a secco di nuove idee rispetto alle cifre da mettere in schedina in occasione del nuovo concorso di oggi 27 maggio. Come procedere, allora? La Smorfia viene come sempre in aiuto traendo spunto dalle notizie di attualità. Tra le news del momento vi parliamo quest’oggi: uno studio dei ricercatori della Rutgers University di New Brunswick, nel New Jersey ha confermato che gli studenti di scuola media che giocano ai videogiochi o usano i social e internet per più di un’ora durante i giorni di lezione hanno voti più bassi dei loro coetanei. Una notizia che potrebbe impensierire diversi genitori e della quale cercheremo di estrapolare alcuni numeri da mettere in schedina: studenti (57), scuola media (75), videogioco (19), internet (11), social (86), voto basso (44).



