LOTTO/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 27 marzo: i numeri vincenti

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 27 marzo 2021 stanno per fare capolino: ancora poche ore e finalmente potremo scoprire i numeri vincenti del concorso Sisal numero 37/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto giovedì a livello di quote e risultati. Per quanto riguarda il Lotto, come ci informa agipronews.it, sono stati distribuiti oltre 5,1 milioni di euro in tutta Italia. Grande protagonista Sestri Levante, in provincia di Genova, dove con due ambi secchi (10-46 sulla ruota Nazionale) da 12.500 euro ciascuno, sono stati vinti 25mila euro. La vincita singola più elevata dell’ultimo concorso è quella da 15mila euro centrata a Campobasso. Sul podio delle vincite troviamo anche Roma, con 14mila euro e Carimate, in provincia di Como, con 13.750 euro. Capitolo 10eLotto: a Collegno (speriamo non sia lo Smemorato!), in provincia di Torino, si fa festa con una vincita da 37.500,00 euro frutto di un “7” con l’opzione Doppio Numero Oro. La vincita è stata realizzata con una giocata abbinata alla modalità frequente. Festeggiamenti anche a Desenzano del Garda (BS) e Bollate (MI), con delle vincite da 30mila euro l’una. Il 10eLotto, con il suo ultimo concorso, ha distribuito più di 25 milioni di euro, per un totale che supera il miliardo di euro da inizio anno.

LE QUOTE SUPERENALOTTO

Abbiamo visto come sono andate le cose per i concorsi di Lotto e 10eLotto di oggi. Adesso diamo un’occhiata a quanto accaduto giovedì con le quote del Superenalotto. Ancora una volta nessuno è riuscito a far suo l’ambito Jackpot, ma un fortunato giocatore si è di certo consolato con la vincita da 606.679,48 euro associata al “5+1”: auguri a lui! Il “5” è stato totalizzato da 6 anonimi che hanno potuto celebrare una vincita da 32.667,36. Festa anche per i 472 giocatori che hanno fatto “4” regalandosi un premio da 423,79 €. Il “3” ha portato nelle tasche di 21.631 giocatori una vincita da 27,80 €, mentre il “2”, ultimo premio del concorso, ha assegnato 5,68 € a 328.122 giocatori. Concentriamoci adesso sul concorso gemello del Superenalotto: il SuperStar. Il “5 Stella” non è stato fatto da nessuno, ma di sicuro non si lamentano i due giocatori che hanno fatto “4 Stella” vincendo così 42.379,00 €. Il “3 Stella” è stato totalizzato invece da 79 giocatori che hanno vinto 2.780,00 euro, mentre i canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono stati vinti da 1.545 fortunati. Ultimi due premi quelli da 10 e 5 euro associati a “1 Stella” e “0 Stella” vinti rispettivamente da 9.503 e 21.503 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi, sabato 27 marzo, ammonta precisamente a 127.600.000 €. Una cifra da capogiro: ma voi avreste le idee chiare su come investirla? Un’idea può essere quella di finanziare un progetto meritevole di attenzione in quanto ad originalità. In questo senso, prendendo spunto dalla piattaforma kickstarter.com, oggi vogliamo parlarvi di “Pixel – The Electronic Dice”. Di che si tratta? Per non sbagliare utilizziamo la descrizione fornita dagli stessi sviluppatori: “Un set di dadi luminosi intelligenti, completamente personalizzabili e pronti a portare il tuo gioco di D&D o da tavolo al livello successivo. (…) I Pixel sono i dadi più cool che tu abbia mai visto! Pieni di LED, intelligenti e non più grandi dei normali dadi, possono essere personalizzati per illuminarsi quando e come vuoi tu. Incredibilmente forti, lisci e affilati, funzionano per diverse ore alla volta, dopo di che puoi semplicemente ricaricarli con la custodia in dotazione”. Abbiamo l’impressione, però, che questo sia uno di quei casi in cui le parole non bastano: strabuzzate gli occhi, dopo aver visto il video vorrete avere questi dadi!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Abbiamo analizzato ogni aspetto dei concorsi odierni e dell’ultimo celebrato, quello di giovedì, ma quando si parla di giochi ad estrazione non si può fare a meno di citare la mitica Smorfia Napoletana. In questo spazio, essendo oggi 27 marzo, vogliamo analizzare proprio il significato del numero 27 nella Smorfia Partenopea: esso viene associato alla figura de “o’cantero”, ovvero l’orinale. Di fatto ci si riferisce al vaso da notte, utilizzato in epoche precedenti, proprio di notte, per espletare i propri bisogni all’interno delle case quando queste erano sprovviste della toilette. Ma cosa significa sognare il numero 27 e in generale l’orinale? A differenza di quanto si può credere, non c’è una correlazione negativa. Sognare le feci, ad esempio, è considerato preludio ottimi guadagni e successo negli affari. Sognare di urinare nel vaso da notte potrebbe significare il tentativo di liberarsi di qualcosa che provoca tormenta. Mentre sognare di farsi la pipì addosso di solito viene interpretato come il significare che potremmo avere dei problemi con delle persone a cui teniamo molto.



