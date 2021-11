LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 27 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 27 NOVEMBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 27 novembre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 142/2021. Prima però diamo uno sguardo alle quote assegnate nell’ultimo concorso disputato, quello di giovedì 25 novembre 2021. Il portale agipronews.it ci informa che grande protagonista è stata la Puglia, con vincite per 50mila euro. Da segnalare in particolare i 13.750 euro vinti a Trani (BT), dove un fortunato ha fatto 3 ambi e un terno sulla ruota di Bari con i numeri 5-17-25. La vincita più alta dell’ultima estrazione è stata realizzata però a Roma, dove un giocatore ha azzeccato tre ambi e un terno con i numeri 63-67-69 sulla ruota della Capitale, conquistando oltre 34mila euro. Non un concorso contraddistinto da grandi picchi di vincite, ma che ha distribuito comunque circa 5,3 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo dall’inizio dell’anno.

LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO: ESTRAZIONI/ Numeri vincenti 25 novembre e Superstar

E il 10eLotto? Ancora Puglia sugli scudi con vincite per 46mila euro. Grande gioia in particolare in provincia di Foggia: a San Giovanni Rotondo con un 6 Doppio Oro da 30mila euro e a San Severo, con un 5 Oro da 8.000 euro. Sul podio si piazzano poi un 9 da 20mila euro realizzato a Cagliari e un 7 Doppio Oro da 15mila euro centrato a Terni. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 20 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 3,7 miliardi da inizio 2021.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 25 novembre 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto le quote del Lotto e del 10eLotto, diamo ora un’occhiata a quelle assegnate con l’ultima estrazione del Superenalotto, ovvero quella di giovedì 25 novembre 2021. Nessuno ha fatto “6” né “5+1”, ma di certo non possono lamentarsi i 3 giocatori che hanno fatto “5” intascando 68.533,60 euro. A fare “4” sono stati 531 concorrenti: per loro un premio da 396,59 euro. E il “3”? E’ valso 28,01 euro a 22.541 persone. Ultimo premio del Superenalotto di giovedì quello da 5,52 euro andato a 354.567 giocatori. Capitolo SuperStar: il premio più alto ad essere assegnato è stato quello da 39.659,00 euro associato al “4 Stella”. Il “3 Stella” ha distribuito 2.801,00 euro a 158 fortunati, mentre 1.909 anonimi hanno intascato 100 euro grazie al “2 Stella”.

NUMERI VINCENTI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Estrazioni 23 novembre: flop Supersta

I canonici 10 euro associati all’1 Stella sono andati invece a 12.687 persone. Ultimo premio? Lo “0 Stella” da 5 euro, andato 28.208 concorrenti. Chiusura per i premi Seconda Chance 1 e 2: i 50 e 3 euro essi associati sono andati rispettivamente a 130 e 19.591 persone.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

A quanto ammonta il Jackpot del Superenalotto di oggi, sabato 27 novembre 2021? La risposta è 116.100.000 €. Una cifra enorme, che molti non saprebbero neanche come gestire. Ecco perchè in questa rubrica noi de ilsussidiario.net ci divertiamo a suggerire progetti meritevoli di attenzione (e di finanziamento) nel caso uno dei nostri lettori dovesse riuscire a mettere le mani sul montepremi. Come sempre abbiamo fatto le nostre ricerche sulla piattaforma kickstarter.com. Ciò che ha attirato la nostra attenzione è Van der Waals, un altoparlante con visualizzatore ferromagnetico da 9 pollici. I suoi sviluppatori spiegano: “Il nome dello speaker è un omaggio alla memoria del fisico olandese e premio Nobel Johannes Diderik van der Waals. Ha derivato un’equazione di stato che ha dimostrato che gli stati di aggregazione del gas e del liquido sono basati sullo stesso livello”.

Ok, ma qual è la particolarità di questo altoparlante? Il ferrofluido senza dubbio, ovvero quel liquido magnetico, sviluppato dalla NASA, utilizzato nelle astronavi per controllare il carburante a gravità zero. “Ora”, spiegano i progettisti, “lo abbiamo utilizzato nei nostri altoparlanti per fornire agli appassionati di musica una grafica mozzafiato per accompagnare i loro album e canzoni preferite”. Curiosi di vedere coi vostri occhi di che si tratta? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Come sempre chiudiamo il nostro appuntamento dedicato alle estrazioni del giorno di Lotto e Superenalotto con la rubrica dedicata alla Smorfia Napoletana. Come sempre ci lasciamo ispirare da un fatto di cronaca che ha colpito la nostra attenzione, ma in questo sabato 27 novembre 2021 non possiamo fare a meno di parlare della nuova variante del coronavirus Omicron, scoperta in Sudrafica e già in grado di terrorizzare il mondo intero per la sua capacità di diffusione. Protagonista è dunque ancora una volta il “virus”, corrispondente nella Smorfia Napoletana al numero 90, e più precisamente una sua variante emersa in “Africa”, numero 71.

La speranza della scienza è che nonostante la sua pericolosità, omicron riesca comunque ad essere bloccata dal “vaccino”, numero 70. Questo, comunque, è il momento di dedicarsi allo “studio”, numero 2, del nemico e, come sottolineato dai virologi, della “prudenza”, numero 37, non del panico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA