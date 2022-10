Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 27 ottobre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 27 OTTOBRE 2022

Oggi, giovedì 27 ottobre 2022, le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto fanno ritorno con i loro numeri vincenti e in molti incrociano le dita nella speranza di esultare in occasione del concorso Sisal n. 129/2022. Mentre restiamo in attesa di conoscere gli esiti dei sorteggi odierni, diamo uno sguardo a quanto è avvenuto nelle estrazioni del Lotto e Superenalotto nella serata di martedì 25 ottobre, quando è stata premiata la provincia di Milano: a Lainate è stato centrato un terno secco da 22.500 euro (18-58-80) sulla ruota del Lotto di Palermo, mentre a Bollate sono stati vinti altri 11mila euro, per un totale di oltre 33mila euro conquistati in Lombardia. Si festeggia in Emilia-Romagna: a Cervia, in provincia di Ravenna, è stata realizzata una vincita al Lotto da oltre 14mila euro, mentre a Bologna sono stati vinti al Lotto altri 10mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 874,6 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Il 10eLotto, invece, ha incoronato il Trentino-Alto Adige e precisamente Nago Torbole, in provincia di Trento, dove è stata centrata la vincita più alta del concorso con un 9 Oro da 50mila euro. Si festeggia anche in Lombardia con vincite complessive per 46mila euro. A Montichiari, in provincia di Brescia, e Milano messi a segno due 9 da 20mila euro, mentre a Pessano con Bornago, in provincia di Milano, sono stati vinti 6mila euro con un 6 Doppio Oro. Da segnalare altri due 9 da 20mila euro, realizzati entrambi a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,3 milioni di euro per un totale di oltre 2,9 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Dopo le estrazioni del Lotto ritornano ancora una volta i sorteggi del Superenalotto, con i numeri vincenti del concorso Sisal numero 129. Il jackpot non si palesa dal 22 maggio 2021, di fatto da poco più di 17 mesi, e allora la combinazione vincente fu intercettata da uno scommettitore di Montappone, in provincia di Fermo. Da quell’istante, il montepremi del Superenalotto ha proseguito nel suo percorso di crescita senza alcun intoppo, attestandosi a quota 295,7 milioni di euro.

Nel concorso di martedì 25 ottobre sono stati otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 33.332,22 euro a testa. Da segnalare anche un “5 stella” da 833.305,50 euro, centrato a Padova presso il punto vendita Sisal situato in via Lorenzo Perosi 40, e quattro “4 stella” da 27.037 euro ciascuno. Nel contempo, Sisal ha comunicato che le operazioni di aggiornamento dell’app Superenalotto sono state completate – sia su smartphone e tablet Android e iOS – e il passaggio alla nuova applicazione sarà davvero un’esperienza che appassionerà gli utenti affezionati e i nuovi clienti, alla ricerca di soluzioni evolute e al passo con i tempi.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vincita multimilionaria? Sicuramente un problema che in molti vorrebbero trovarsi ad affrontare e proprio in tal senso vi suggeriamo l’opportunità di finanziare numerosi progetti la cui descrizione è riportata sul sito internet Kickstarter, piattaforma nata con l’intento di individuare idee a caccia di sostegno economico e sviluppate da creativi sparsi in tutto il pianeta.

Uno di essi si chiama “Prepd Dutch Oven”, letteralmente “Forno olandese Prepd”. Ecco la descrizione: “Vi presentiamo il Prepd Dutch Oven, un classico reinventato che può fare tutto. Il Prepd Dutch Oven combina la praticità dell’antiaderente con le prestazioni, la versatilità e la durata della ghisa, dando vita al forno olandese per eccellenza. Ha la dimensione perfetta per cucinare per tutta la famiglia, per un gruppo di amici o per preparare i pasti per una singola persona. Il forno olandese Prepd è la pentola più versatile che possiate mai usare. Crea sapori incredibili e consente di cucinare su qualsiasi superficie. Prepd Dutch Oven può passare direttamente dai fornelli al forno e alla tavola. Potete scottare, arrostire, brasare, cuocere al forno o friggere… Le possibilità sono infinite!”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Concludiamo adesso il nostro viaggio fra le estrazioni del Lotto e Superenalotto del giorno appellandoci, come di consueto, alla smorfia napoletana, i cui significati sono legati saldamente ai numeri vincenti di Lotto e Superenalotto. Più dettagliatamente noi de IlSussidiario.net anche oggi, giovedì 27 ottobre 2022, proviamo a darvi un suggerimento relativo ai numeri sui quali scommettere, augurandoci che possa rivelarsi un consiglio estremamente fortunato.

Prendiamo dunque spunto da una notizia musicale e televisiva: la Commissione di Sanremo Giovani presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, dopo aver ascoltato le 714 proposte pervenute ha selezionato i 43 artisti che parteciperanno alle audizioni dal vivo che si terranno a Roma, il 4 novembre prossimo, presso la sede di Rai Radio in via Asiago. “È questo il momento in cui prende il via ufficialmente il Festival – ha sottolineato Amadeus – con la selezione dei partecipanti a Sanremo Giovani i cui vincitori approderanno nella categoria Big dell’edizione 2023. La scoperta e la valorizzazione dei nuovi talenti come unico e grande obiettivo”. Ma quali sono i numeri connessi a questa news? Cominciamo in tal senso con il numero 84 (festival), per proseguire quindi col 57 (canzone). Ci sono poi il 45 (cantante), il 55 (musica) e l’81 (artisti).

