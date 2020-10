LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 27 ottobre: i numeri vincenti

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 27 ottobre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 111/2020. A poche ore dai concorsi che, speriamo, vi regaleranno un ricco montepremi, ci corre l’obbligo di guardarci un attimo indietro per verificare statistiche e risultati delle estrazioni di sabato scorso. Cominciamo dal gioco del Lotto, dove grande protagonista è stata la Capitale: un giocatore di Roma ha infatti centrato la vincita più alta da oltre 48mila euro, mentre un altro fortunato ha portato a casa 9.750 euro. Festeggiamenti anche in quel di Foggia, grazie ad un bottino di oltre 20mila euro, mentre due vincite da 14mila euro sono state conseguite a Genova e a Caorle, in provincia di Venezia. Capitolo 10eLotto: chissà che gioia deve avere provato il giocatore di Crosia (Cosenza) che con una schedina da 3 euro ne ha portati a casa 100mila grazie ad un Doppio Oro. Vincite anche a Porto Azzurro (LI) e a Roseto degli Abruzzi (TE), rispettivamente con un 7 Oro e un 6 Doppio Oro da 20mila euro ciascuno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto come sono andate le cose per Lotto e 10eLotto nella giornata di sabato, spostiamo adesso il mirino sull’ultimo concorso del Superenalotto disputato il 24 ottobre. Purtroppo dobbiamo sottolineare come anche questa volta sia andata a vuoto la caccia al “6”: una buona notizia, però, per chi tenterà quest’oggi di fare suo il Jackpot. Il premio più ambito del concorso, infatti, sale ancora fino a quota 56 milioni e 700mila euro. Ma quali sono stati i premi assegnati sabato scorso? Vacante anche il “5+1”, mentre due giocatori totalizzando il “5” si sono intascati 100.375,95 euro. Il “4” è valso 325,20€ a 626 fortunati, mentre il “3” ha assegnato 24,11€ a 25.489 giocatori. Ultimo premio da 5 euro per i 401.178 che hanno fatto 2. Vediamo adesso nel dettaglio come sono andate le cose nel concorso SuperStar. Niente da fare per chi puntava al “5+SuperStar”, mentre in 6 si sono aggiudicati 32.520,00€ frutto del “4 Stella”. Il “3 Stella” ha regalato invece 2.411,00€ a 123 fortunati, mentre coloro che hanno totalizzato il “2+SuperStar” sono 2.126 e vincono 100 euro. Ultimi 2 premi quelli che assegnano rispettivamente 10 e 5 euro, corrispondenti a “1+SuperStar” e “0+SuperStar”, vinti da 12.641 e 25.495 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto come il Jackpot del Superenalotto continui ormai a salire in maniera vertiginosa. Dunque è lecito pensare ad un certo punto di provarle, le vertigini, in caso di poderosa vincita. La domanda delle domande è: come investire quei 56 milioni e 700 mila euro che oggi compongono il Jackpot. Questa Rubrica tenta come sempre di dare risposta al quesito in essere chiedendo aiuto a kickstarter, la piattaforma nota in tutto il mondo per le sue idee originali e innovative. Pensate di essere da poco diventati milionari: non vi piacerebbe sostenere il progetto di una corda da salto? Attenzione, non è una corda per saltare come tutte le altre, bensì un ritrovato tecnologico di tutto rispetto. La corda, che si può collegare anche al proprio smartphone, oltre ad essere praticamente indistruttibile consente anche di tenere traccia dei propri record, di svolgere oltre 100 tipi di diversi esercizi e di impostare anche la modalità coach. Non un progetto banale nel periodo le nostre abitudini, anche quelle di chi va in palestra, sono state costrette ad essere ripensate in chiave "domestica". Cliccate qui per guardare con i vostri occhi le potenzialità della corda!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Non sarebbe la nostra classica Rubrica su Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto se dimenticassimo di chiedere consiglio sui numeri da giocare. A chi? Ovviamente alla Smorfia Napoletana! Partiamo come sempre da alcune delle notizie che più delle altre hanno attirato la nostra attenzione. In questi giorni di seconda ondata non possiamo prescindere dal diffondere un po’ di speranza e in tal senso dal citare la notizia che il vaccino di Oxford sarebbe in grado di stimolare una forte risposta immunitaria anche negli anziani. Partiamo appunto dal “vaccino”, che nella Smorfia partenopea risponde al numero 70, e proseguiamo con l’immunità, che in questo caso possiamo tradurre con la parola “salute” associata al numero 32. Gli “anziani”, al singolare, nella Smorfia sono rappresentati dal numero 6. Altra notizia in ottica virus quella che tenere aperte le finestre della stanza riuscirebbe ad eliminare importanti porzioni di virus presenti nell’aria: spazio allora a “finestra”, “aria” e “virus”, rispettivamente 57, 80 e 90.