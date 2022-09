Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 27 settembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 27 SETTEMBRE 2022

Nella giornata di oggi, martedì 27 settembre 2022, ritornano le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i loro numeri vincenti, in concomitanza del concorso Sisal n. 116/2022. Ripercorriamo intanto mentalmente cosa è successo sabato con gli esiti del Lotto, quando è stata premiata la città di Rivoli, in provincia di Torino, dove un fortunato giocatore ha centrato un premio da 130.250 euro arrivato grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. Stessa combinazione centrata a Modugno, in provincia di Bari, dove è stato assegnato un premio da 125.750 euro. La terza vincita più alta del concorso si registra invece a Napoli con 120mila euro grazie a una quaterna. Festa anche a Chiusa, in provincia di Bolzano, per un ambo da 50mila euro, stessa sorte toccata a un giocatore di Milano, che invece si porta a casa 25mila euro. Da segnalare inoltre anche due vincite da 23.750 euro arrivate grazie a tre ambi e un terno: la prima centrata a Venezia, la seconda invece a Vicenza. Si festeggia infine anche ad Albano Sant’Alessandro, in provincia di Bergamo, dove sono stati centrati tre ambi e un terno dal valore di 20.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per oltre 8,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 784,7 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 24 settembre 2022

Nel 10eLotto, invece, è stata incoronata la provincia di Torino, dove si sono registrate vincite per 150mila euro. La prima è arrivata proprio nel capoluogo piemontese, dove è stato centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro. Premio da 50mila euro invece assegnato a Caselle Torinese, grazie a un 9 Oro. Festa anche a Macerata, nelle Marche, dove è stato centrato un 6 Doppio Oro da 30mila euro mentre una vincita da 12mila euro è stata assegnata a Piraino, in provincia di Messina, grazie a un 6. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,8 milioni di euro per un totale di oltre 2,6 miliardi di euro da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi, 24 settembre 2022

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Oggi, martedì 27 settembre 2022, torna ancora una volta il concorso Sisal numero 116, con i suoi numeri vincenti. L’inseguimento al jackpot continua in maniera incessante dal 22 maggio 2021, quando l’intera combinazione vincente è stata individuata per mezzo di un fortunato giocatore di Montappone, in provincia di Fermo. Com’è noto, il montepremi del Superenalotto è incredibilmente elevato e cresce giorno dopo giorno: stiamo d’altronde parlando di una cifra complicata anche solamente da concepire mentalmente (278,3 milioni di euro). Si tratta di uno dei jackpot più elevati di sempre, senza ombra di dubbio, capace di stravolgere radicalmente l’esistenza delle persone.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 22 settembre 2022

Nel concorso di sabato 24 settembre sono stati 18 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 17.588,15 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 32.269 euro ciascuno.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Non soltanto il lotto: come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Esistono molteplici strade percorribili e, in tal senso, vi tendiamo una mano per rimettere a posto le idee, affidandovi totalmente ai consigli della nostra rubrica, basata a sua volta sui suggerimenti che vengono divulgati mediante il portale telematico Kickstarter, che riporta al suo interno progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi diffusi in tutto il mondo.

Concentriamoci ora su uno di questi progetti, vale a dire il gioco per animali “Wicked Egg“. Ecco la descrizione: “L’unico distributore intelligente di giocattoli e bocconcini completamente automatico che intrattiene e premia il vostro animale domestico per ore e ore. Anche quando non ci siete! È il vostro animale a controllarlo: con diversi livelli di gioco, si eccita a capire come far uscire i bocconcini. In ogni interazione, Wicked Egg risponde in modo unico. Ed è questo che allontana la noia! Ora non dovrete più sentirvi in colpa o preoccuparvi ogni volta che vi allontanate dal vostro cucciolo, perché Wicked Egg gioca automaticamente con loro con movimenti intuitivi che reagiscono a ogni tocco. Una volta posizionato sul pavimento, Wicked Egg si illumina immediatamente e crea movimenti e suoni variegati e pre-programmati che intrattengono il vostro cucciolo. Inoltre, offre al vostro animale la giusta dose di riposo e gioca con una modalità Sleep per 30 minuti dopo 10 minuti di gioco. Wicked Egg si adatta all’energia del vostro animale. Se l’animale vuole giocare di nuovo, basta toccare l’uovo per riattivarlo!”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Nel viaggio che si snoda tra il Lotto e il Superenalotto e i loro numeri vincenti non può non verificarsi l’arrivo presso la stazione della smorfia napoletana, con i cui significati anche noi de IlSussidiario.net vogliamo cercare di fornirvi un suggerimento per la vostra giocata, muovendo i nostri passi da una notizia di attualità e scegliendo i numeri ad essa collegati.

Di conseguenza, associamo la notizia del giorno a quanto avvenuto alle 1.14 ora italiana, quando la sonda Dart della Nasa ha colpito in diretta video l’asteroide Dimorphos per deviarne la traiettoria nell’ambito di un esperimento di difesa planetaria. Il test è stato effettuato per valutare la capacità del sistema di difendere la Terra da asteroidi potenzialmente minacciosi in caso di impatto nell’atmosfera. Quali sono i numeri connessi a questa news di carattere scientifico e astronomico? Iniziamo con il numero 3 (cielo), per proseguire quindi con il 31 (esperimento). Ci sono poi l’11 (Terra), il 65 (difesa) e l’81 (missione).











© RIPRODUZIONE RISERVATA