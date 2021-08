LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 28 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 AGOSTO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 28 agosto 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 103/2021. Prima però diamo un’occhiata a come sono andate le cose nel concorso di giovedì 26 agosto 2021. A cominciare dal Lotto: agipronews.it ci informa che la vincita più alta della giornata è andata ad un giocatore di Milano che ha vinto 41.400 euro scegliendo quattro numeri (9 32 35 38 proprio sulla ruota milanese) e centrando quattro terni e una quaterna.

In seconda posizione i 14mila euro finiti a Stornara, in provincia di Foggia, mentre la terza piazza è appannaggio dei 10mila andati a Marsala, in provincia di Trapani. Complessivamente, le estrazioni del Lotto di giovedì hanno distribuito premi per oltre 4 milioni. E il 10eLotto? Festa grande in Puglia, in particolare a Bari, dove un fortunato anonimo ha centrato un 9 Oro da 50 mila euro con una giocata da 2 euro. Gioia anche a Roma, dove un 8 Doppio Oro ha regalato ad un giocatore una vincita da 20 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 19,6 milioni di euro, per un totale di oltre 2,8 miliardi dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Andiamo adesso a vedere l’andamento dell’ultimo concorso del Superenalotto e le quote assegnate. Iniziamo col dire che ancora una volta sono rimaste vacanti le caselle dei premi più ambiti: il 6 e il 5+1. Certo però non si lamentano i tre fortunati giocatori che facendo “5” hanno vinto 55.962,82 euro! Sono stati invece 408 le persone a fare “4” e a portarsi a casa un premio da 432,80 euro. Il “3” ha premiato 17.135 persone con 30,36 euro, mentre il “2”, ultimo premio di giornata da 5,58 euro, è andato a 286.430 giocatori.

Capitolo SuperStar: nel concorso gemello del Superenalotto i massimi onori giovedì sono andati all’anonimo che facendo “4 Stella” si è portato a casa 43.280,00 euro. Il “3 Stella” ha regalato invece 3.036,00 euro a 117 giocatori. Chi ha fatto “2 Stella”? Sono stati 1651 giocatori vincendo così 100 euro. L’1 Stella da 10 euro è andato a 10.077 persone. Chiusura per i 23.703 giocatori che facendo “0 Stella” si sono intascati 5 euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto ammonta oggi a 73.300.000 euro. Come investire tale cifra in caso di vittoria? Un’idea può essere quella di destinare una piccola parte della somma al sostegno di uno dei tanti progetti innovati in cerca di finanziamento sulla piattaforma di fundraising kickstarter.com. Oggi in particolare vogliamo parlarvi di “Stay Behind”. A differenza di quanto possa suggerire il titolo, si tratta di un progetto tutto italiano. L’autrice lo racconta così: “La Guerra Fredda sembra finita e l’agenda Rossa non si trova. Questa e’ la premessa di Stay Behind, un breve thriller di spionaggio sperimentale che esplora come uno Stato Parallelo stia nei retroscena irrisolti che hanno cambiato la storia italiana. Questo stato si impersonifica in una figura nascosta dell’epoca, Antonella: una delle rare donne dei servizi segreti che appartengono ad un’operazione iniziata nel ‘56. Antonella, interpretata da Heléna Antonio, rilascia, nel film, la prima confessione sull’Operazione Stay Behind, un’organizzazione paramilitare super-segreta che doveva proteggerci da una possibile invasione sovietica.

Da qui la protagonista ci accompagna in un viaggio onirico e stilizzato, passando dal rapimento Moro, all’Operazione Blue Moon, alle stesse stragi terroristiche-mafiose. Per questo il linguaggio cinematografico si ispira a piani sequenza di David Fincher e alle inquadrature sognanti di Federico Fellini, dando una visione reale, plausibile e allo stesso tempo assurda degli eventi. Infatti, Antonella mostra come Stay Behind fosse il punto di congiunzione tra mondi distanti: comunisti, massoni, terroristi e mafiosi. L’obiettivo sembra uno: trovare capri espiatori per attuare la strategia della tensione e scuotere la storia del nostro Paese”. Vi intriga questa trama? Al progetto mancano appena 1500 euro per portare a termine la propria missione. Chissà, vincendo il Jackpot, potreste anche decidere di cliccare qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Immancabile l’appuntamento con la Smorfia Napoletana nella rubrica dedicata ai concorsi del Lotto e del Superenalotto. Come sempre in assenza di palla di vetro dobbiamo usare la fantasia per cercare ispirazione. Cerchiamolo allora dalla cronaca, in particolare quella sportiva. Oggi non possiamo non parlare dell’oro vinto alle Paralimpiadi di Tokyo da parte dell’azzurra Bebe Vio. Interpretiamo questa notizia con l’aiuto della Smorfia dicendo che la grande “atleta”, numero 39, ha vinto come detto il metallo più pregiato: ovvero l'”oro”, corrispondente nella Smorfia partenopea al numero 62. La “vittoria”, numero 71, fa di Bebe Vio una “stella”, numero 83, luminosissima dello sport “azzurro”, numero 43. Manca un solo numero per completare la nostra cinquina e poi incrociare le dita. Quale? Il numero 30 di “leggenda”, migliore definizione non c’è per definire Bebe Vio.



