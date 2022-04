Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 28 aprile, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 APRILE 2022

Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano oggi, giovedì 28 aprile 2022, con le estrazioni relative al concorso Sisal n. 51/2022. Una importante occasione di vincita per quei giocatori che hanno deciso di tentare la sorte nella speranza che la dea bendata bussasse alla loro porta. Stiamo per scoprire i numeri vincenti di oggi, ma per farci un’idea di come potrebbe andare la serata, possiamo dare uno sguardo alle quote del precedente concorso, partendo dal Lotto. Il concorso di martedì ha premiato Aosta, dove un fortunato giocatore ha centrato un premio pari a 85.500 euro con tre ambi e un terno sulla ruota di Palermo. A festeggiare anche la Toscana con tre vincite per un totale di 89mila euro. La prima è stata realizzata a San Giuliano Terme (Pisa) con un premio da 52mila euro. La seconda invece a Viareggio (Lucca), con un terno secco da 22.500 euro. La terza è stata centrata a Figline e Incisa Valdarno (Firenze), con una vincita di 14mila euro. C’è poi la Sicilia che ha fatto doppietta: la prima vincita è stata centrata a Catania, dove sono stati vinti 12.500 euro, invece a Santa Flavia (Palermo) sono stati vinti 10.869,57 euro. Ma è stata un’estrazione fortunata anche per Spinea (Venezia), visto che è stato conquistato un premio di 27.900 euro. Dunque, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito 6 milioni di euro, per un totale di 326 milioni da inizio anno.

Passiamo alle quote del 10eLotto che hanno premiato la Sicilia, in particolare Palermo, con due 9 Oro da 50mila euro ciascuno. Nell’ultima estrazione di martedì sono state realizzate altre due vincite da 50mila euro, una a Milano, l’altra a Santeramo in Colle (Bari), sempre attraverso due 9 Oro. Agipronews, segnala, anche una doppia vincita in Abruzzo per un valore totale di 22mila euro. La prima a Silvi (Teramo), con un 6 Doppio Oro da 12mila euro. L’altra a Castiglione Messer Raimondo (Teramo), con un 8 da 10mila euro. L’ultima estrazione del 10eLotto, quindi, ha elargito premi per 22,4 milioni di euro, nel complesso siamo oltre 1,2 miliardi da inizio anno.

LOTTO E QUOTE ULTIMO CONCORSO SUPERENALOTTO

L’estrazione del Superenalotto di oggi mette in palio 194,9 milioni di euro. Questo perché nel concorso di martedì scorso nessuno è riuscito a realizzare il “6”. Le quote relative proprio alla precedente estrazione mostrano, però, come questo gioco possa essere fortunato anche quando non si centra tutta la combinazione fortunata. Basti pensare a coloro che hanno centrato il 5: le vincite sono state tre, ognuna delle quali da 67.076,18 euro. Una è stata realizzata a Coreglia Antelminelli (Lucca), l’altra a Livorno e la terza a Bari. E poi ci sono coloro che hanno centrato il 4, che invece è valso un premio di 422,63 euro per ognuna delle 485 schedine fortunate. Con il 3 invece sono stati vinti 33,12 euro (per ognuna delle 18.627 giocate fortunate), mentre con il 2 sono stati vinti 6,32 euro (in questo caso le schedine vincenti sono 303.063). Passiamo poi ai Superstar del Superenalotto. Ci sono stati ben sette 4 stella, ognuno dei quali ha frutto un premio di 42.263,00 euro. Per quanto riguarda, invece, il 3 stella ci sono 85 vincite da 3.312,00 euro ciascuna. Devono “accontentarsi” di 100 euro coloro che hanno centrato il 2 stella: parliamo di 1.323 vincite. Hanno vinto 10 euro coloro che hanno centrato l’1 stella (10.235 schedine fortunate), 5 euro invece chi ha realizzato 0 stella (23.748 giocate vincenti).

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Visto l’importante Jackpot in palio con l’estrazione di oggi del Superenalotto, è bene cominciare a farsi un’idea su come spendere l’eventuale vincita. Considerando la ricchezza del premio, ci sarebbe proprio l’imbarazzo della scelta. Cogliamo allora l’occasione per suggerirvi di destinare una piccola parte dell’eventuale vincita ad un progetto innovativo. Ci viene in mente quello presentato su Kickstarter, come The GreenFlex Suit. Si tratta di un tessuto sostenibile composto per il 65% da cotone certificato USDA e dal 35% di un filamento riciclato da bottiglie di plastica altrimenti destinate a finire negli oceani e nelle discariche, inquinando di fatto l’ambiente. Ogni abito consente di riciclare 30 bottiglie di plastica. La maggior parte dei brand non sono a conoscenza dell’origine dei materiali usati per i loro capi di abbigliamento, ma Green Suit è prodotto in Usa tramite una catena di approvvigionamento tracciabile, eco-focalizzata ed etica. Si tratta di abiti realizzati per l’uso quotidiano, ma anche per eventi, con la possibilità di rivendicare il proprio contributo a favore della sostenibilità ambientale.

SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Per il consueto appuntamento con la Smorfia napoletana del Lotto, che ci consente, in attesa dei numeri vincenti (anche del Superenalotto e del 10eLotto), ci affidiamo ad un caso di attualità. In questo modo possiamo renderci effettivamente conto di quanto la tradizione partenopea ci può aiutare nella scelta dei numeri, nella speranza che poi corrispondano a quelli vincenti. Prendiamo allora il caso di Akihiko Kondo, un 38enne giapponese che si è sposato. Cosa c’è di strano in tutto ciò? La sposa è Hatsune Miku, una cantante in guisa di ologramma, disegnata come un fumetto manga, con capelli turchesi e grandi orecchie da coniglio, calze nere e gonnellina. “La mia famiglia non è voluta venire alle nozze”, si è lamentato lui. In che modo può aiutarci la Smorfia? Il pensiero vola subito al 19, ‘a resata, come quella che forse vi state facendo apprendendo la notizia. Ma ci sarebbe anche il 20, ‘a festa, quella che ha organizzato lo sposo per il suo insolito matrimonio. Per qualcuno però è ‘o pazzo, 22, o solo scemo, 23, ma noi preferiamo non entrare nei meandri dei giudizi, ma magari pensare al 45, ‘o vino buono, quello che potrebbe aver comprato per celebrare le nozze. Visto che ha parlato delle lamentele della sua famiglia, ci sarebbe pure 80, se lamenta, ma non possiamo certo fare a meno del 63, ‘a sposa, anche se non è in carne ed ossa…











