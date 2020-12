LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 28 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 DICEMBRE 2020

Estrazioni straordinarie del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, quelle di oggi lunedì 28 dicembre 2020: tutto pronto in vista dei nuovi numeri vincenti che animeranno il concorso Sisal numero 137/2020. Prima di cimentarci con i nuovi concorsi, possiamo dare subito uno sguardo all’ultima estrazione del Lotto andata in scena nel giorno di vigilia di Natale in occasione del tradizionale concorso che si è tenuto in anticipo. C’era grande attesa in occasione dell’uscita del 37 sulla ruota di Napoli che però, come spiegato da Agipronews, proprio non ne ha voluto sapere di comparire nel giorno che anticipava l’arrivo del Natale. Il re dei centenari, dunque, continua a conservare la sua leadership grazie alle 129 estrazioni di assenza. Alle sue spalle si piazza il numero 87 su Roma che non esce da 121 concorsi mentre sul terzo gradino del podio, il più basso, si va a collocare la doppia presenza, il 21 su Firenze e il 75 su Palermo, entrambi a quota 102 turni mancanti.

L’appuntamento del 24 dicembre ha visto anche andare in scena i nuovi numeri del Simbolotto, l’opzione del gioco del Lotto che come sempre è caratterizzata dalla combinazione casuale di 5 simboli su 45 a disposizione e che viene abbinata automaticamente e gratuitamente alla giocata eseguita sulla ruota del mese in promozione, in questo caso Venezia.

QUOTE VINCENTI ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Oltre al gioco del Lotto, nel giorno di Vigilia di Natale si è consumata anche una nuova attesa estrazione del SuperEnalotto. Nessun concorrente appassionato è però riuscito a mettere in fila su un’unica schedina tutti e sei i numeri della combinazione vincente e proprio la mancanza del ricco “6” sotto l’albero di Natale ha portato a far salire il jackpot a quota 83,5 milioni di euro. A trascorrere una vigilia di Natale decisamente più serena rispetto al consueto sono invece stati i dieci concorrenti che indovinando il “5” hanno potuto celebrare le feste natalizie con una interessante vincita di 20.022,98 euro a testa. Ora però riparte oggi in questa straordinaria estrazione del lunedì la caccia al ricchissimo jackpot, decisamente più elevato rispetto all’ultimo “6” messo a segno lo scorso 7 luglio in Sardegna, a Sassari, dove un fortunato concorrente riuscì a vincere la somma di 59 milioni di euro.

JACKPOT DEL SUPEREALOTTO: COME SPENDERLO?

Il nuovo jackpot del SuperEnalotto si fa sempre più interessante ed ormai ha da tempo superato gli 80 milioni di euro. Soldi che, tutti insieme, in pochi italiani saranno mai riusciti a vedere e che in caso di vincita potrebbero portare finalmente a soddisfare svariati desideri. C’è però spazio anche per gli “sfizi” dopo aver sistemato adeguatamente i grandi progetti personali e familiari. A questo punto quindi entra in scena la nostra consueta Rubrica relativa ai progetti presenti sulla piattaforma KickStarter. Oggi, lunedì 28 dicembre, andiamo subito a scoprire quale è il nuovo progetto che ha colpito la nostra attenzione e che potrebbe facilmente conquistare anche voi. In primo piano troviamo Genki, ShadowCast per Nintendo Switch e PlayStation 5 e che rappresenta il modo più semplice per giocare ai giochi per console sul proprio computer e che permette di poter giocare anche in assenza di connessione internet o tv. Piccolo, maneggevole e molto pratico, è l’oggetto che proprio non può mancare tra gli appassionati di game. L’obiettivo richiesto è stato ampiamente raggiunto. Clicca qui per saperne di più

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Anche in occasione di questa speciale estrazione del SuperEnalotto scende in aiuto la Smorfia Napoletana per aiutarci a fare luce sui numeri e sui loro significati. Si tratta di due mondi differenti ma sotto molti aspetti uniti tra loro da un filo rosso che ci permette di scoprire i misteri della numerologia. Per trovare i nuovi numeri da mettere in gioco in occasione del nuovo concorso odierno, possiamo partire da una notizia di attualità che non può non essere la neve che da questa notte sta cadendo copiosa su Milano e in generale nel Nord Italia, con disagi per il traffico e qualche piccolo inconveniente tra cui caduta di pali e alberi. Ecco allora che la neve corrisponde al numero 17, al quale si fa seguire il 56 con neve che cade. Milano corrisponde secondo la Smorfia al numero 36 mentre il 12 corrispondere alla visione degli alberi il cui abbattimento è rappresentato dal 15. Infine il traffico, con tutti i disagi provocati dalla nevicata odierna è rappresentato dal numero 40.



