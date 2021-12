Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 28 dicembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 DICEMBRE 2021

Dopo l’estrazione di ieri si fa il bis in questo martedì 28 dicembre 2021: Lotto, Superenalotto e 10eLotto, quali saranno i numeri vincenti del concorso Sisal n. 155/2021? Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nel corso dell’ultimo concorso disputato, quello di giovedì 23 dicembre. Il regalo più grande prima di Natale è andato al giocatore di Villasanta, nella provincia di Monza e Brianza, che ha centrato una vincita da 126.500 euro grazie a una giocata da 10 euro sui numeri 45 58 63 89 sulla ruota di Cagliari: per lui sei ambi, quattro terni e una quaterna. Come riportato dal portale agipronews.it, il podio di giornata trova completamento in Lazio, dove sono stati vinti 23.750 euro a Ladispoli, in provincia di Roma, con tre ambi e un terno sulla ruota di Roma, e a Bracciano, sempre in provincia di Roma, con un terno da 22.500 euro su Cagliari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito circa 7,2 milioni di euro, per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio 2021.

ESTRAZIONI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti 27 dicembre: quote Natale

E il 10eLotto? Roma ancora protagonista grazie a ben due vincite da 50mila euro: la prima è stata un 5 doppio oro con una giocata da 6 numeri, mentre la seconda è stata un 6 oro, sempre con 6 numeri giocati. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 23 milioni di euro, per un totale di 4 miliardi dall’inizio dell’anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 27 dicembre 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Focus sulle quote assegnate nell’ultimo concorso del Superenalotto pre-natalizio. Il premio più alto di giovedì 23 dicembre è stato quello da 24.305,02 euro vinto dai nove fortunati giocatori che hanno fatto “5”. Il “4” ha premiato invece 846 anonimi che hanno intascato così 262,73 euro. Il “3”? Ha premiato ben 30.446 concorrenti: per loro 22,01 euro. Ultimo premio del Superenalotto quello da 5 euro andato alle 454.152 persone che hanno fatto “2”. Concentriamoci ora sul concorso “gemello” del Superenalotto, il SuperStar.

ESTRAZIONI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti 23 dicembre: stop Jackpot

Ancora una volta nessuno è stato così fortunato da fare “5 Stella”, ma i 4 fortunati che hanno fatto “4 Stella” vincendo 26.273,00 euro si sono certo consolati. Il “3 Stella” ha assegnato invece 2.201,00 euro a 137 anonimi, mentre i canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono finiti nel portafogli di 2.177 giocatori. Chiusura per “1 Stella” e “0 Stella”: i 10 e e 5 euro associati ai risultati sono andati rispettivamente a 14.271 e 29.076 persone. I premi “Seconda Chance 1 e 2” da 50 e 3 euro sono stati vinti invece da 126 e 19.033 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

A quanto ammonta il Jackpot del Superenalotto di oggi? In palio per chi fa il colpaccio ci sono 130.600.000 €. La domanda è sempre la stessa: che fare di questa cifra così cospicua? Natale è stato da poco archiviato, ma lo spirito della festa speriamo di no. Ecco allora che un’idea potrebbe essere quella di ricordarsi di essere generosi, destinando una piccola parte della vincita al sostegno di un’idea innovativa bisognosa di una piccola spintarelle economica per spiccare definitivamente il volo. Questo è il caso, a nostro avviso, del progetto – presente sulla piattaforma di fundraising “kickstarter” – intitolato “BreaThru”. Si tratta di un’invenzione particolarmente utile soprattutto in questa fase pandemica. Di che si tratta? I suoi inventori lo spiegano così: “BreaThru è uno spirometro compatto che va ovunque, permettendoti di testare la tua funzione polmonare in tempo reale.

Lo schermo di BreaThru visualizza una scala dinamica a colori e dati altamente accurati, il che permette di capire molto della tua salute dal tuo respiro: capacità polmonare, diagnosi di malattie croniche, malattie cardiache e monitoraggio del recupero da una malattia polmonare. Le sue dimensioni compatte rendono facile l’autotest dove e quando vuoi. E l’App per smartphone di BreaThru memorizza i tuoi dati per un monitoraggio a lungo termine. Se hai bisogno di monitorare i fattori scatenanti dell’asma o semplicemente vuoi incorporare una respirazione consapevole, BreaThru è l’assistente palmare che aiuta il tuo benessere generale”. La descrizione vi ha incuriosito? Allora cliccate qui per guardare coi vostri occhi!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Dopo le vacanze di Natale torna pure l’appuntamento con la rubrica dedicata alla Smorfia Napoletana. Per selezionare i nostri numeri del giorno vogliamo lasciarci pervadere dallo spirito natalizio che ancora – per fortuna – alberga dentro di noi. Scegliamo allora il numero 25 per identificare il “Natale”, ma pure l’89 che nella Smorfia partenopea sta ad indicare la “Vigilia”. La festa che ci siamo appena lasciati alle spalle è quella della “famiglia”, numero 55, quella in cui chi ne ha la possibilità si riunisce a tavola per “mangiare”, numero 47, in abbondanza.

Come dite? Avete già “nostalgia”, numero 27, di questi momenti? Beh, non siete i soli: ma siate ottimisti, il conto alla rovescia per il prossimo Natale, di fatto, è già iniziato…



© RIPRODUZIONE RISERVATA