Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Oggi estrazioni 10eLotto, 28 dicembre 2019

LOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Numeri vincenti che fioccano anche dopo Natale per Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Instancabile la corsa al Jackpot che si rinnova una volta di più e risveglia dal torpore delle troppe calorie il popolo dei giocatori. E allora, i numeri vincenti saranno anche fortunati per qualche giocatore? Lo scopriremo tra poco, non prima di ribadire a tutti di giocare responsabilmente, Lotto, 10eLotto o Superenalotto che sia, e di controllare in ogni caso i propri tagliandi anche in ricevitoria. In bocca al lupo a tutti! I numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono arrivati!

I 20 numeri vincenti dell’estrazione del Lotto di Sabato 28/12/2019

1 – 4 – 10 – 11 – 12 – 16 – 20 – 30 – 31 – 36 – 39 – 42 – 51 – 61 – 70 – 75 – 76 – 78 – 83 – 90

NUMERO ORO 42

DOPPIO ORO 42 – 31

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 156 del 28/12/2019

COMBINAZIONE VINCENTE

65 3 42 16 28 8

NUMERO JOLLY

75

SUPERSTAR

63

(I numeri vincenti del concorso del SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SABATO 28 DICEMBRE 2019

BARI 42 31 58 85 36

CAGLIARI 10 1 33 71 23

FIRENZE 51 83 34 81 11

GENOVA 61 70 67 85 82

MILANO 75 36 56 84 17

NAPOLI 20 12 90 41 69

PALERMO 30 78 33 11 45

ROMA 39 4 70 64 14

TORINO 16 76 74 53 36

VENEZIA 11 90 27 81 38

NAZIONALE 63 35 36 82 89

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I NUMERI RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto che tornano ad essere di nostro interesse quando ci apprestiamo a vivere una delle ultime estrazioni di questo 2019. Per quanto riguarda il gioco del Lotto tutta la curiosità ruota attorno al numero 22 sulla ruota di Palermo: riuscirà questo latitante a superare gli ultimi ostacoli posti sul suo cammino e a presentarsi come il leader di questa speciale classifica anche nel 2020? Di certo c’è che alle sue spalle, pronto a subentrare in prima posizione c’è il numero 8 sulla ruota di Milano, assente da 143 concorsi consecutivi. Terza piazza per il numero 7 sulla ruota di Bari, dato per disperso da 113 turni, mentre il numero 38 sulla ruota di Genova ha toccato proprio giovedì quota 101. Capitolo Superenalotto: in questo caso il leader in fatto di ritardi è il numero 85, che non dà sue notizie da 79 concorsi consecutivi. Completano il podio i numeri 69 e 27, ricercati rispettivamente da 66 e 61 estrazioni: sarà la volta buona? (agg. di Dario D’Angelo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 DICEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 28 dicembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 156/2019. Ci avviciniamo alla fine dell’anno e il Lotto e 10eLotto stanno per regalarci le ultime estrazioni. Ancora più imperdibile quindi il concorso di questa sera, soprattutto per centrare premi interessanti, come del resto è accaduto nell’appuntamento di ieri. Il 10eLotto infatti, ci svela la classifica vincite grazie ai dati di Agipro News, ha premiato un giocatore di Nichelino, in provincia di Torino, con 250 mila euro grazie ad un 9 Oro. In seconda posizione troviamo invece la provincia di Potenza con Senise, un bottino da 50 mila euro ed un altro 9 Oro. Ritorniamo infine nel Torinese grazie al vincitore di Bosconero che ha centrato 20 mila euro con un 5 Doppio Oro. Al primo posto del podio del Lotto troviamo invece un partecipante della provincia di Varese, di Bisuschio. Il premio è di 62.500 euro, ottenuto grazie a una combinazione da quattro numeri sulla Nazionale. Prosegue Siena con 18.750 euro e conclude Brescia con una doppietta da 14.250 euro e 14 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO

52,4 milioni di euro per il Jackpot di questa sera e un grande ritorno per il SuperEnalotto, dopo qualche giorno di pausa. L’ultimo concorso risale quindi allo scorso 24 dicembre, quando la sestina ci ha regalato una nuova assenza ed ha premiato invece quattro fortunelli con un 5 da 40 mila euro ciascuno. L’ultimo montepremi infatti risale allo scorso 17 settembre, del valore di 66,4 milioni di euro, registrato a Montechiarugolo (Parma), mentre il più alto della storia del gioco risale allo scorso 13 agosto, grazie ai 209 milioni centrati a Lodi. La statistica dello scorso martedì ci parla anche di due vincitori per il 4+, del valore di oltre 34 mila euro. Segue il bottino da 2.721 euro del 3+, realizzato da 136 partecipanti, mentre 482 tagliandi vincenti totalizzano il premio da 346,86 euro associato al 4. Abbiamo poi il 3 da 27,21 euro, indovinato da 18.316 giocatori, e il 2 da 5,38 euro imbroccato invece da 286.170 appassionati. Per il premio del 2+, pari ancora una volta a 100 euro, i vincitori sono 1.908, mentre saliamo fino a 12.608 per i giocatori che grazie all’1+ si sono portati a casa 10 euro ciascuno. Infine lo 0+, il premio da 5 euro e 30.091 partecipanti vincenti.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Ancora poche ore di attesa prima che l’estrazione del Lotto di oggi ci sveli i numeri vincenti e i premi. Gli appassionati hanno già girato la clessidra, pronti a scoprire quali tesoretti pioveranno dal cielo. I ritardatari e gli indecisi sono invece ancora alle prese con i numeri da giocare e la schedina da registrare. Se non avete ancora una combinazione con cui tentare la fortuna, potete lasciarvi guidare dal consiglio della smorfia napoletana e della nostra Rubrica, che vi sveleranno fra pochissimo i numeri legati ad una notizia scelta per voi. Parliamo di matrimonio, inesperienze e figli, questi ultimi nati in svariati modi, almeno secondo le favole edulcorate di tanti genitori. Ci sono bimbi che nascono sotto ai cavoli, altri che vengono portati dalla cicogna, altri ancora trovati al mercato e via dicendo. Una coppia tedesca però è rimasta sconvolta nell’apprendere che per avere dei figli avrebbero dovuto procreare con un atto fisico. I due giovani si sono presentati infatti in una clinica della fertilità per capire come mai da otto anni non riuscissero ad avere eredi, salvo poi scoprire che mancava qualche nozione di base. La ‘colpa’, se così si può dire, è da ricondurre all’ambiente ultrareligioso in cui i ragazzi sarebbero cresciuti. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il bambino, 1, la nascita, 30, la coppia, 22, la fertilità, 78, e la conoscenza, 46. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto scegliamo invece la domanda, 82.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il concorso del SuperEnalotto sta per iniziare: in palio un Jackpot sempre più ricco e tanti premi secondari. Gli appassionati non vedono l’ora di scoprire quali numeri vincenti verranno estratti questa sera, ma molti sono già proiettati verso l’arrivo al traguardo. Si pensa al premio, alle modalità per spenderne una piccola parte, un progetto da sostenere grazie alla vincita appena ottenuta. Una domanda di cui la nostra Rubrica si occupa da tempo e a cui ama rispondere grazie alle idee lanciate su KickStarter. Con circa 60 ore di asta ancora a disposizione, oggi vi parleremo di MonoView, un gioiellino che farà gola ai programmatori. Dotato di tecnologia compatibile con Arduino, MonoView permette infatti di fare il debug del codice informatico, verificarne il funzionamento grazie al microschermo LCD e ricaricabile grazie alla micro USB. Le possibilità sono infinite: si può leggere una microSD, realizzare un timer per la cucina, creare un gioco tipo ping pong, costruire un orologio oppure un sensore per il cuore, per rilevare l’ossigeno nel sangue e molto altro ancora. Il goal da raggiungere invece è di 624 euro, una somma esigua che è già stata raggiunta grazie a 25 sostenitori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA