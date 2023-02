Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 28 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 FEBBRAIO 2023

Oggi, martedì 28 febbraio 2023, è tempo nuovamente di assistere alle estrazioni dei numeri vincenti del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto, approfittando dell’ultimo appuntamento mensile con la Buona Sorte (il primo della nuova settimana, ndr). La Dea Bendata deciderà di mostrarsi agli occhi degli scommettitori in tutta la sua magnanimità? Speriamo naturalmente che la risposta a tale interrogativo possa essere affermativa, così da garantirvi la possibilità di festeggiare. Tuttavia, mentre aspettiamo gli esiti odierni di Lotto e Superenalotto, possiamo ingannare l’attesa unicamente analizzando in modo approfondito quanto è accaduto nel corso della serata di sabato 25 febbraio con il Lotto.

A sorridere è stata la città di Genova, dove sono state realizzate due vincite per un totale di 36.905 euro. I fortunati giocatori hanno centrato entrambi quattro terni e una quaterna sulla ruota cittadina: il primo ha portato a casa 23.650 euro, mentre l’altro ha conquistato 13.255 euro. Tuttavia, la vincita più alta del concorso è arrivata dal Veneto e con precisione da Isola Vicentina, in provincia di Vicenza, dove sono stati vinti 26.250 euro. Chiude il podio di giornata Roma, con un ambo da 20mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,5 milioni di euro, per un totale di oltre 186 milioni euro da inizio anno.

Il 10eLotto, invece, ha premiato il Piemonte, dove sono state centrate vincite complessive per 120mila euro. La più alta è arrivata a Cossato, in provincia di Biella, con un 9 Doppio Oro da 100mila euro, seguita da un 7 Oro da 20.010 euro messo a segno a Novara. Festa anche in Abruzzo, grazie a un 9 da 100mila euro realizzato a San Salvo, in provincia di Chieti. Da segnalare anche tre vincite da 20mila euro centrate a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, e Augusta, in provincia di Siracusa, con due 9, e a Castrolibero, in provincia di Cosenza, con un 8 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,1 milioni di euro, per un totale di 620 milioni di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Dopo avere parlato dei numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, stiamo ora per passare al setaccio l’estrazione del Superenalotto andata in scena nella serata di sabato 25 febbraio 2023. Il montepremi attualmente in palio è pari a 60,1 milioni di euro, un importo in grado di cambiare i destini di quanti riusciranno eventualmente ad acciuffarlo. Nell’ultimo concorso, sono stati centrati dieci punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 30.149,34 euro a testa. Da segnalare anche sette “4 stella” da 37.542 euro ciascuno.

Per quanto concerne la maxi-vincita del 16 febbraio 2023, il jackpot record da 371,1 milioni di euro è l’ultimo di una serie di 125 montepremi assegnati in ben 17 regioni, per un valore totale di premi distribuiti pari a oltre 4 miliardi di euro. Tra le regioni più premiate nella storia, la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall’Emilia-Romagna con 13. Puglia fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece tre le regioni che, dal 1997 a oggi, non hanno mai realizzato un 6: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino e Molise. Roma è la città in cui sono stati realizzati più Jackpot, ben 10, per un totale di oltre 132 milioni di euro. Seguono Sassari, con 5 jackpot del valore totale di 111 milioni di euro, mentre altri 111 milioni di euro sono stati vinti a Napoli con 4 jackpot.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Qualora la Dea Bendata scegliesse di schioccare il proprio bacio sulla vostra fronte, avreste già le idee chiare su come investire un’eventuale vincita economica, realizzata con i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto o Superenalotto? Chiaramente, ogni scommettitore darà la priorità alle proprie esigenze, a quelle dei propri cari e a quelle dei propri amici più stretti. Tuttavia, in caso di cospicua vincita, tra le infinite possibilità vi è anche quella che prevede il finanziamento dei progetti che trovano spazio su Kickstarter, che raggruppa sulla sua piattaforma le iniziative che giungono da creativi sparsi in tutto il pianeta e a caccia di qualcuno che possa finanziarli.

Concentriamoci su uno di essi, ovvero su “Raven CNC”. Ecco la sua descrizione: “Raven CNC è un intagliatore da tavolo di nuova generazione con un sistema di avanzamento unico, che consente di creare capolavori su larga scala con un ingombro ridotto. Per celebrare il nostro lancio su Kickstarter, con le ricompense Early Bird includiamo un importante pacchetto di accessori, tra cui una sonda di scansione, punte premium e la nostra suite completa di software Designer. Tutta questa tecnologia avanzata vi permetterà di realizzare un’ampia gamma di prodotti e progetti con il vostro Raven CNC”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Come i più affezionati giocatori ormai sapranno, i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto racchiudono da sempre al loro interno i significati della smorfia napoletana, l’oracolo per antonomasia per tutti gli scommettitori. Per questo motivo, anche noi de IlSussidiario.net abbiamo provato a seguire le sue indicazioni, lasciandoci guidare da una delle notizie pubblicate da Rai News, così da poter elaborare a partire da una di esse la nostra cinquina da suggerire a voi lettori, con l’augurio che possa rivelarsi foriera di buona fortuna.

Ha vinto Lionel Messi il “Best Player Fifa Award”, assegnato a Parigi. Dopo le ultime due edizioni conquistate da Robert Lewandowski, Messi si è aggiudicato per la settima volta in carriera il riconoscimento, grazie a un’annata che lo ha visto trionfare in Ligue 1 col Psg ma, soprattutto, guidare l’Argentina alla vittoria nei Mondiali in Qatar. Battuta la concorrenza del compagno di squadra e rivale nella finale della Coppa del Mondo Kylian Mbappé e di Karim Benzema, campione di Spagna e d’Europa col Real Madrid e premiato lo scorso ottobre col Pallone d’Oro. Non solo: all’attuale difensore georgiano della Cremonese Luka Lochoshvili è andato il premio Fair Play per la manovra salva-vita che mise in atto durante la partita Austria Vienna-Wolfsberger, tirando fuori la lingua a Teigl caduto a terra privo di conoscenza. Consultando la smorfia napoletana, il primo numero della cinquina non può che essere il 74 (premio). Inoltre, non può mancare il 10 (pallone). E ancora il 28, Argentina, l’1 (calcio) e il 12 (giocatore).











