LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 28 gennaio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 28 GENNAIO 2021

E’ tutto pronto in vista delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 28 gennaio 2021: tra poche ore scopriremo i numeri vincenti del concorso Sisal numero 12/2021. C’è tempo però per dare uno sguardo ai dati aggiornati di Agipronews e relativi all’ultima estrazione del Lotto di martedì 26 gennaio. Il concorso ha reso felice soprattutto un giocatore di Reggio Calabria , la città dove è stata centrata la vincita più alta del primo concorso settimanale dal momento che con una giocata di 5 euro sono stati realizzati sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Milano per un totale di 50.596 euro. Alle spalle altri due premi comunque interessanti realizzati a Venafrio, in provincia di Isernia, e Pescina (AQ) e che hanno portato a fruttare premi rispettivamente per 25 mila e 21mila euro.

Qual è stata invece la situazione sul fronte del gioco 10eLotto? La vincita più alta di ben 100 mila euro è stata realizzata a Colognola ai Colli, in provincia di Verona, dove un fortunato concorrente ha indovinato il 9. Due 9 Oro da 50mila euro ciascuno sono stati invece realizzati a Milano e Pisa. Tra le altre interessanti vincite, le due da 20mila euro messe a segno a Triggiano, in provincia di Bari, e a Gorgonzola (MI) con 9 numeri su 10 indovinati. In totale l’ultimo concorso ha fruttato in tutta Italia premi per 34 milioni di euro, per un totale di 317 milioni dall’inizio dell’anno ad oggi.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Oltre al Lotto ed al 10eLotto in questo giovedì 28 gennaio, in occasione della estrazione centrale della settimana, ci sarà spazio anche per il SuperEnalotto e per le sue nuove quote. Il jackpot continua ad interessare gli appassionati del gioco dal momento che il “6” continua a nascondersi facendo così lievitare ulteriormente il montepremi finale ormai giunto ad un passo dai 100 milioni di euro. L’assenza della massima vincita nel precedente concorso ha portato il jackpot a toccare quota 98,2 milioni di euro. Interessanti comunque i tre “5” intercettati lo scorso martedì e che hanno portato ad una vincita di oltre 60 mila euro ai concorrenti fortunati. Come sempre l’intento dei partecipanti al gioco resta quello di intercettare l’intera combinazione vincente come accaduto per l’ultima volta il 7 luglio scorso. E’ questa la data che il fortunato appassionato di Sassari ricorderà per sempre in quanto centrando il “6” è riuscito a portarsi a casa il maxi premio da 59 milioni di euro, quasi la metà rispetto a quello messo ora in palio.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come utilizzare il denaro ottenuto con il ricco jackpot del SuperEnalotto? Adesso che si avvicina sempre di più il momento di una nuova estrazione, inevitabilmente si inizia anche a fantasticare sul possibile premio da quasi 100 milioni di euro realizzabile centrando l’intera combinazione del SuperEnalotto. Il fortunato si troverebbe all’improvviso davanti a tantissimi soldi e, dopo aver masso da parte una importante somma, utilizzato un gruzzoletto per realizzare tutti i propri sogni e investito un’altra parte del denaro vinto, ci sarà certamente posto anche per togliersi qualche sfizio decidendo ad esempio di finanziare dei progetti che si possono ritenere interessanti. Torna allora anche questo giovedì la nostra consueta rubrica relativa ai progetti presenti sulla piattaforma Kickstarter. Tra i nuovi segnaliamo oggi la Lama Kraken di Oceanus Brass, uno strumento di ispirazione nautica dalla durata incredibile. Progettato per i veri avventurieri, questa lama affilata, accattivante e costruita per durare, rappresenta uno strumento da taglio senza tempo che fosse ricco di storia e dal design classico. Il risultato è un coltello robusto e attraente che può essere utilizzato con entrambe le mani. Se volete approfondire ulteriormente il progetto, cliccate qui e valutate se merita un finanziamento grazie alla vostra eventuale ricca vincita al Superenalotto.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ed eccoci giunti all’immancabile appuntamento con la Smorfia Napoletana strettamente connessa al SuperEnalotto. Due mondi così distinti ma al tempo stesso uniti da due elementi importanti: i numeri ed i loro significati. Capita spesso di essere senza la giusta ispirazione in occasione della nuova giocata al SuperEnalotto. In questi casi, se avete già utilizzato tutte le cifre legate a date ed eventi a voi cari, potrebbe tornare utile impiegare la Smorfia Napoletana partendo da alcuni avvenimenti di stretta attualità. Una delle curiose notizie del momento, ad esempio, è la notizia che ha a che fare con un possibile Sanremo 2021 senza pubblico. Davvero la kermesse canora più celebre d’Italia potrebbe subire dei rinnovamenti e delle rivoluzioni a causa della pandemia da Covid, al punto da mettere in dubbio le intenzioni dello stesso conduttore Amadeus? Partendo da questo, ecco una serie di numeri che potrebbero rivelarsi fortunati: il Festival canoro secondo la Smorfia corrisponde al numero 55; la pandemia è rappresentata dal numero 60 e il Coronavirus dal 46. Il conduttore è rappresentato dal numero 89, mentre il pubblico dal 22. Infine il numero 8 è legato al teatro che, nel caso della notizia in oggetto è quello dell’Ariston.



