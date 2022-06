Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 28 giugno, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 GIUGNO 2022

Nella giornata di oggi, martedì 28 giugno 2022, è tempo di assistere a un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 77/2022. Restando in attesa di conoscerne gli esiti, osserviamo quanto è accaduto nel concorso di sabato, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sulle statistiche più recenti del Lotto: a essere premiata è stata la Lombardia, dove sono state centrate vincite per 93.450 euro. La prima, da 47.500 euro, ha premiato un fortunato giocatore di Olgiate Olona, in provincia di Varese, mentre a Milano, invece, è stata centrata una quaterna che ha portato a un premio da 31.200 euro. Sempre nel capoluogo lombardo, poi, tre ambi e un terno sulla ruota di Napoli sono valsi 14.750 euro. Si festeggia anche a Mondovì, in provincia di Cuneo, dove un terno secco ha fatto sì che un fortunato giocatore si portasse a casa 45mila euro. Vincite anche in Campania, con la prima a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, pari a 23.750 euro, mentre a Casoria, in provincia di Napoli, sono state centrate due vincite rispettivamente da 22.500 mila euro e un’altra da 14mila euro. Infine a Napoli un fortunato giocatore ha centrato un premio da 14.005,43 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 525,1 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO NUMERI VINCENTI E SUPERENALOTTO/ Superstar estrazioni 25 giugno 2022 e 10eLotto

Per ciò che riguarda il 10eLotto, ha festeggiato la Calabria. Due le vincite registrate, per un totale di 40mila euro: la prima da 20.001 euro a Feroleto Antico, in provincia di Catanzaro, arrivata grazie a un 9, mentre la seconda a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, ha premiato un giocatore capace di centrare un 4 Doppio Oro da 20mila euro. Doppietta anche in Sardegna. A Cagliari è stato indovinato un 6 Oro da 12.500, mentre un fortunato giocatore di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, si è portato a casa lo stesso importo grazie a una giocata gemella. Da segnalare anche il 6 Doppio Oro centrato a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, che ha portato a una vincita da 12mila euro, e il 7 Doppio Oro che, a Frosinone, che fruttato un premio di 10mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 20,5 milioni di euro per un totale di oltre 1,8 miliardi di euro da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 25 giugno 2022

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Non soltanto il Lotto in questa serata di fine giugno: il concorso Sisal numero 77 del Superenalotto si terrà infatti proprio quest’oggi e l’attesa è davvero spasmodica, dal momento che sono tanti coloro che coltivano il desiderio di poter mettere a segno una importante vincita. D’altra parte, l’assenza del “6” da oltre un anno ha fatto sì che il montepremi raggiungesse quota 229,3 milioni di euro in vista dell’estrazione odierna.

Nel concorso di martedì 28 giugno, però, sono stati tre i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 89.335,40 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 47.036 euro ciascuno. Tutti i giocatori, però, inseguono l’agognato “6”, che potrebbe stravolgere totalmente la loro vita, come accadde il 22 maggio 2021 a colui che riuscì a indovinare l’intera combinazione estratta, a Montappone (FM), portandosi a casa il premio da 156 milioni di euro. Il vincitore, all’epoca, aspettò appena tre giorni per presentare la vincita all’incasso.

LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 23 giugno 2022: la caccia

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Un quesito fondamentale, anche alla luce dell’elevata somma messa in palio dal concorso. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che offre spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “NEO Series 2.0 – The Minimalist Bags for Work (and Life)”. La descrizione recita: “Quando si parla di attrezzatura di qualsiasi tipo, per il trasporto quotidiano o altro, la categoria delle borse è una delle più diffuse. Dopo tutto, la maggior parte degli esseri umani ha bisogno di un mezzo per trasportare gli oggetti da un luogo all’altro, che si tratti di tecnologia mobile, libri di scuola, cibo, provviste o altro, e non si può negare l’utilità di uno zaino tradizionale. Di conseguenza, le borse sono probabilmente una delle attrezzature più diffuse, forse seconda solo ai portafogli. Per questo motivo abbiamo progettato le borse NEO Everyday Carry Bags per voi. Che siate cittadini con un debole per la tecnologia o montanari, le borse NEO Everyday Carry sono ideali per la vostra vita quotidiana. HybridTex è nato con l’idea di creare un tessuto leggero e resistente, ma allo stesso tempo abbastanza robusto da poter essere modellato. Abbiamo esplorato ulteriormente il tessuto e siamo riusciti a fondere il TPU (poliuretano termoplastico) con la fettuccia ripstop rinforzata, adottando la tecnologia della fusione a caldo, che caratterizza HybridTex con i meriti di elevata resistenza alla trazione, leggerezza, impermeabilità e stabilità strutturale”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

L’itinerario tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa presso la stazione della smorfia napoletana, utile per capire il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro e proviamo a darvi un nostro suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla notizia degli strepitosi risultati sin qui fatti segnare dall’Italia ai Mondiali di nuoto in Ungheria. Attualmente, la delegazione azzurra ha raggiunto quota 17 medaglie: 7 ori, 4 argenti e 6 bronzi, miglior risultato di sempre per noi a una rassegna iridata, che, peraltro, non è ancora terminata e potrebbe anche offrire qualche ulteriore sorpresa a tutti i tifosi degli atleti della Nazionale. Ma quali sono i numeri legati a questa news? Iniziamo con il 54 (nuoto), per proseguire quindi con il 70 (nuotare). Ci sono poi il 18 (acqua), il 66 (piscina) e il 76 (nuotatore). L’augurio che intendiamo rivolgervi è che questa combinazione si possa rivelare foriera di buona sorte per voi lettori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA