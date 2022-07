Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 28 luglio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 LUGLIO 2022

Le nuove estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto si rinnovano anche oggi, giovedì 28 luglio 2022, in quello che è ufficialmente il secondo appuntamento centrale della settimana. Tutto pronto, dunque, in vista del concorso Sisal n. 89/2022 al termine del quale potremo finalmente scoprire quali saranno i nuovi numeri vincenti delle estrazioni. Nell’attesa ci sarà sempre tempo per dare uno sguardo ai risultati del precedente concorso di martedì sera, grazie ai dati sul Lotto forniti dal portale Agipronews. La Lombardia torna ad essere la grande protagonista con un totale di 71500 euro in vincite. La maggiore è stata incassata a Brescia grazie a tre numeri giocati sulla ruota di Milano e che hanno permesso al fortunato concorrente di ottenere 50mila euro. Grande festa anche in provincia di Como, dove a Beregazzo con Figliaro sono stati vinti 14mila euro. Sul podio delle maggiori vincite dello scorso martedì c’è anche Arzano, in provincia di Napoli, con un terno fortunatissimo che ha fruttato ben 45 mila euro. In tutto l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito in tutta Italia oltre 4,5 milioni di euro, per un totale dall’inizio dell’anno di 600 milioni di euro.

Come è andata invece nel gioco del 10eLotto? Non ci resta che scoprirlo alla vigilia di un nuovo appuntamento che è in programma proprio per oggi, giovedì 28 luglio: protagonista questa volta è il Lazio premiato con vincite per oltre 75 mila euro. In primo piano c’è Pomezia, in provincia di Roma, dove un 9 Oro ha avuto il valore di 50mila euro. Doppietta nella capitale con un 9 da 20mila euro ed un altro premio da 5mila. Si festeggia anche in Sicilia dove a Lentini (Siracusa), un 6 oro ha portato ad una vincita di 7500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,1 miliardi dall’inizio del 2022.

LOTTO, SUPER JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il Lotto ed il 10eLotto non sono i soli giochi della serata. C’è massima attesa per il Superenalotto, il gioco Sisal storico e che continua ad appassionare migliaia di concorrenti, anche e soprattutto alla luce del jackpot record che è riuscito a raggiungere da ormai oltre un anno a questa parte. A quanto ammonta il jackpot in vista dell’estrazione di questo giovedì 28 luglio? La cifra è ormai da capogiro: 244,7 milioni di euro!

La mancanza di vincite con “6” anche nel precedente appuntamento con la fortuna ha portato esattamente a questo risultato e la speranza è che la Dea Bendata possa risvegliarsi proprio in questo finale di settimo mese dell’anno. Intanto lo scorso 26 luglio non sono comunque mancate alcune vincite degne di nota come i quattro punti “5” che hanno avuto un valore ciascuno di quasi 58 mila euro. Si segnalano anche “4 Stella” da oltre 33 mila euro a testa. Intanto l’attenzione è tutta concentrata sul premio massimo di gran lunga maggiore rispetto a quello registrato l’ultima volta che è stato centrato il “6”, il 22 maggio 2021 a Montappone (FM), del valore di 156 milioni di euro.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

In caso di vincita al Superenalotto con il “6” milionario, il fortunatissimo concorrente sarà chiamato a porsi un quesito non da poco: come investire parte del denaro vinto? Come impiegarlo nel migliore dei modi? Avendo a disposizione diverso denaro, in caso di vincita massima, potreste certamente pensare di mettere da parte un bel gruzzoletto o, perché no, dare una mano ad alcuni creativi italiani e non solo, finanziando i loro progetti attualmente ospitati sulla piattaforma KickStarter.

Sono svariati i progetti che attendono di essere finanziati e successivamente realizzati, ma tra quelli attualmente in primo piano, oggi vi parliamo di “The Everyday Pack by Wingback”, ovvero uno zaino versatile, pensato per tutti i giorni, realizzato in cotone cerato resistente alle intemperie, per gli spostamenti in città e le fughe del fine settimana. Realizzato in Inghilterra e costruito per durare tutta la vita. Se siete interessati al progetto potreste sempre approfondire l’idea del creatore.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Siamo giunti all’ultima tappa del nostro viaggio tra il fascino dei numeri del Lotto e del Superenalotto che vanno a unirsi al mistero della Smorfia Napoletana. Come da tradizione, in questa ultima tappa non ci resta che trarre ispirazione in vista delle prossime giocate ai nostri giochi preferiti. Se siete a caccia di numeri fortunati da mettere in gioco ma non siete particolarmente ispirati, potreste sempre farvi consigliare dalla nostra rubrica nella quale estrapoliamo dei numeri fortunati pronti per poter essere giocati, direttamente dalle notizie di stretta attualità.

Oggi vi parliamo dei mestieri più ricercati dalle imprese che sono sempre più alla ricerca di giovani artigiani. Tra le professioni del futuro in termini occupazionali si segnalano quelli che ci portano a riscoprire le arti più antiche. Spazio quindi a operai, artigiani, come il conciatore di pelli, il liutaio, l’incisore. Sono queste le figure più ricercate dalle aziende nostrane alle quali si associano la ricamatrice a mano, il tessitore ed il ramaio. Ed ecco i numeri che abbiamo estrapolato per voi: (cambiare) lavoro 25; artigiano 11; operaio 30; liutaio 43; ricamatrice 48; tessitore 42.











