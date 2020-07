LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 28 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 LUGLIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 28 luglio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 72/2020. Ci attende una serata ricca di premi e nuovi numeri vincenti: siete pronti? In attesa della nuova estrazione, rivediamo insieme la statistica ufficiale e le vincite maggiori per entrambe le lotterie, riguardo all’appuntamento dello scorso sabato. Il bottino più generoso, ci svela Il Pescara, appartiene a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, dove sono state centrate due quaterne gemelle del valore di 433 mila euro in tutto. Sarà stato un unico fortunello a realizzare la combinazione fortunata? AgiMeg ci rivela invece che in seconda posizione troviamo la provincia di Varese con Cassano Magnano, dove un giocatore ha imbroccato una quaterna da 216.600 euro. Seguono due quaterne a Giussano, nel Pavese, con un tesoretto da 130 mila euro e infine Genova con un premio da 120 mila euro. Per la vincita maggiore del 10eLotto ci dobbiamo spostare invece a Pagani, nel Salernitano. Un vincitore ha indovinato un 9 Doppio Oro e si è portato a casa 100 mila euro in premio, grazie all’estrazione frequente. Milano si posiziona invece sul secondo gradino del podio grazie a 30 mila euro registrati con un 4 Oro. Infine abbiamo Vittoria, nel Ragusano, con 20 mila euro ottenuti con un 9. Il montepremi annuale schizza fino a 1,4 miliardi di euro, di cui 20,8 milioni di euro legati al singolo appuntamento.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot e SuperEnalotto ancora protagonisti di un nuovo concorso firmato Sisal. Il montepremi avrà un valore di 18,8 milioni di euro, dato che nell’estrazione dello scorso sabato non è stato centrato da nessuno degli appassionati. Assenti anche il 5+ e il 5+1, mentre ritorna a galla il 4+ con quasi 40 mila euro e due vincitori. Segue il 5 da oltre 26 mila euro e sette fortunelli, mentre il 3+ premia 60 giocatori con 3.036 euro a testa. Sono 481 i tagliandi vincenti associati alla vincita del 4, del valore di 391,75 euro, mentre il 3 regala 30,36 euro a 18.720 vincitori. Sull’ultimo gradino delle quote standard troviamo come sempre il 2 con un bottino da 5,94 euro, indovinato da 297.177 partecipanti. Segue il 2+ da 100 euro con 1.187 biglietti fortunati, mentre 7.087 giocatori si portano a casa 10 euro a testa grazie all’1+. Infine i 5 euro in premio che lo 0+ destina a 18.924 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per regalarci nuove emozioni grazie al concorso di questa sera. I giocatori della Sisal non vedono l’ora di conoscere i nuovi numeri vincenti e soprattutto i premi che verranno distribuiti nel corso della serata. Ovviamente il pensiero va al montepremi, il bottino più ambito del gioco. Anche per questo molti aspiranti vincitori si stanno organizzando fin da ora per investire al meglio la prima fetta del proprio tesoretto. Un compito che la nostra Rubrica ha già completato grazie all’aiuto di KickStarter: oggi vi parleremo di Ameelio, una piattaforma ideata per mettere in contatto i detenuti con i loro affetti. L’obiettivo è di ridurre il numero di recidivi e aiutare la macchina della giustizia, soprattutto in un periodo come questo in cui il Coronavirus ha aumentato le distanze fra tutti noi. La situazione è ancora più difficile per chi si trova dietro le sbarre e non può incontrare in tutta tranquillità la propria famiglia. Ameelio si occuperà di sostenere la connessione fra la popolazione carceraria e chiunque abbia un posto nel cuore di ognuno, grazie a lettere, cartoline e chiamate video. Mancano ancora 3 giorni prima che l’asta venga conclusa e il goal da oltre 25 mila euro è già stato centrato grazie ai sostenitori di questa particolare iniziativa.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti stanno per apparecchiare una tavola imbandita di premi, che verranno destinati a tutte le città dello Stivale. C’è ancora un po’ di tempo prima dell’inizio del concorso di questa sera: avete già trovato i numeri da giocare? Se la risposta è no, continuate a leggere. La nostra Rubrica ha trovato una news per voi e con l’aiuto della smorfia napoletana scopriremo i numeri associati. Oggi parliamo di un’iniziativa nata in Cina, dove a quanto pare le donne non chiedono così spesso il divorzio anche a fronte del tradimento dei loro mariti. Non si tratta solo di una pratica costosa: la popolazione femminile è convinta che rappresenti una sorta di disonore agli occhi della società. Anche se a conti fatti gli uomino con la fede al dito non si fanno scuproli a trovare un’amante. Ed è così che sono nati numerosi servizi pensati proprio per allontanare le amanti! Degli esperti del settore si occupano infatti di convincerle a mettere la parola fine sulla relazione clandestina. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la moglie, 11, il marito, 19, il tradimento, 16, l’amante, 21, e l’esperto, 88. Come Numero Oro scegliamo invece l’allontanamento, 23, per fare felici tutti coloro che desiderano partecipare anche all’estrazione del 10eLotto.



