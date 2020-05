Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi, 10eLotto, 28 maggio: numeri vincenti!

Pubblicità

I NUMERI RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

La serata di Lotto e Superenalotto sta per entrare nel vivo con le estrazioni di oggi. Sarà anche un’occasione per capire come cambierà la classifica dei numeri ritardatari. Partiamo dal Lotto, che ha il 38 su Genova in cima con le sue 148 assenze. Sulla stessa ruota è invece caduto un centenario nel primo concorso settimanale, l’83, tornato dopo 118 estrazioni. Quindi al secondo posto c’è il 45 su Bari con i suoi 119 ritardi, mentre al terzo posto si piazza il 39 su Firenze, che manca da 102 appuntamenti con la fortuna. A seguire il 53 su Nazionale, a quota 97, mentre la top five viene chiusa dal 27 su Roma che invece non si vede da 92 estrazioni. Passiamo ai ritardatari del Superenalotto, con il 76 in vetta con le sue 60 assenze. Sono 46 quelle accumulate dal 42, davanti al 37 che invece manca da 43 estrazioni. Al quarto posto il 14 con 41 ritardi, mentre chiude la top five il 6 con le sue 36 assenze. (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 MAGGIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 28 maggio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 46/2020. Il Lotto e 10eLotto stanno per tornare con un nuovo concorso di metà settimana. Premi e numeri vincenti in arrivo: chi sarà il più fortunato degli aspiranti vincitori? Prima che la nuova estrazione abbia inizio, rivediamo i dati diffusi da Agipro News e la classifica delle vincite dello scorso martedì. In vetta al podio il 10eLotto con la provincia di Torino: un giocatore di Montanaro ha centrato 9 numeri su 10 e un bottino da 50 mila euro. Premio identico anche per Ivrea, Torino e Asti, dove altrettanti fortunelli hanno realizzato una combinazione da 9 numeri. Si uniscono anche Avellino e Napoli, Bologna e Sant’Arcangelo di Romagna. La Top 10 viene chiusa da Macerata, per lo stesso identico tesoretto. Il montepremi del 2020 sale invece a oltre 900 milioni di euro, di cui 13,9 milioni per l’ultimo appuntamento. Il Lotto premia invece un appassionato della provincia di Salerno, di Vietri sul Mare, con 33,5 mila euro. La giocata corrisponde a un terno su Cagliari. Seconda posizione per una quaterna, quattro terni e sei ambi imbroccati a Pescara, sulla ruota di Napoli, con un bottino da 14.050 euro. Infine Mirano con una quaterna e quattro terni su Tutte le ruote del valore di 12.900 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

43.8 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di questa sera: il nuovo concorso sta per avere inizio e tutti i giocatori della Sisal non vedono l’ora di scoprire i numeri vincenti. La sestina si farà vedere o rientrerà ancora una volta fra i numeri assenti? Prima di scoprirlo, rivediamo la classifica ufficiale delle vincite. Il 4+ si unisce al 5+1 e al 5+ e marca un’assenza, mentre il bottino maggiore è quello del 5 che supera i 35 mila euro con quattro tagliandi vincenti. 60 biglietti fortunati invece per il 3+ da 2.407 euro, mentre 583 giocatori si portano a casa 307,37 euro a testa grazie al 4. Per quanto riguarda il 3, il bottino è da 24,07 euro e i vincitori sono 19.481, mentre il 2 ritorna ai minimi storici e premia 283.095 appassionati con il tesoretto da 5 euro. Sono invece 1.149 i biglietti abbinati al premio del 2+, come sempre pari a 100 euro. Per il premio dell’1+, del valore di 10 euro, i vincitori sono 6.723. Infine lo 0+ da 5 euro con 14.968 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot sono pronti per raccogliere attorno al tavolo della Sisal milioni e milioni di aspiranti vincitori. I premi verranno annunciati fra pochissimo e molti giocatori sono già a caccia di un’idea utile per investire una parte del bottino. Anche la nostra Rubrica ha avuto modo di valutare le iniziative lanciate da tante aziende su KickStarter ed è pronta a svelarvi il risultato della ricerca. Oggi parliamo di Neabot Robot Vacuum, un accessorio utile per gli amanti della pulizia. Si tratta infatti di un dispositivo aspirapolvere in grado di pulire a fondo ogni tipo di superficie in completa autonomia, tappeti compresi. Neabot Robot Vacuum è dotato di diverse modalità di pulizia ed è possibile controllarlo tramite una comoda app. Una sola ricarica permette inoltre al robot mangiapolvere di coprire un’area di circa 200 metri quadrati. L’asta invece verrà conclusa fra 44 giorni, mentre il goal da oltre 18 mila euro è già stato realizzato nelle prime ore di lancio.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi: quali sorprese ci riserverà la nuova estrazione? I giocatori della lotteria italiana e del 10eLotto sono in attesa di scoprire tutte le novità del concorso di questa sera. In queste ore che ci separano dall’appuntamento, molti aspiranti vincitori stanno convalidando la propria schedina. Il problema per chi inizia solo adesso ad affacciarsi in questo fantastico e ricco mondo è però trovare i numeri da giocare. Uno scoglio che la nostra Rubrica ama superare grazie alla smorfia napoletana. Sarà l’oracolo campano infatti a rivelarci quali numeri si nascondono dietro la notizia che abbiamo scelto oggi per voi e che ci parla di acqua e odio. pare che una donna di New York odi così tanto bere acqua naturale da rischiare la disidratazione. Lori Cheek afferma infatti di non apprezzare il gusto dell’acqua e per questo è finita diverse volte in ospedale, pur conoscendo le conseguenze della sua decisione. Nel corso della giornata, la donna preferisce infatti assumere delle compresse idratanti e delle bevande aromatizzate, ma il rischio per la sua salute rimane comunque elevato. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la donna, 21, l’acqua, 18, l’odio, 88, il rifiuto, 11, e l’ospedale, 41. Per gli appassionati del 10eLotto aggiungiamo anche il rischio, 13, come Numero Oro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA