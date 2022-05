Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 28 maggio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 MAGGIO 2022

Ultimo appuntamento della settimana, quello di oggi 28 maggio 2022, all’insegna delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 64/2022. Si tratta nel dettaglio della terza estrazione settimanale del mese durante la quale la Dea Bendata potrebbe continuare a distribuire interessanti premi ai suoi appassionati giocatori. In attesa di scoprire le nuove combinazioni, ruota dopo ruota, diamo uno sguardo ai risultati realizzati nell’ultimo concorso di giovedì e resi noti da Agipronews. L’ultimo appuntamento del Lotto ha destinato una ricca vincita a Stornara (Foggia), dove un fortunato concorrente grazie sei ambi, quattro terni e una quaterna con opzione LottoPiù sulla ruota Nazionale si è portato a casa oltre 216 mila euro. Si tratta della quinta maggiore vincita nel Lotto durante il 2022. Grande festa anche a Pozzuoli (Napoli) grazie a una vincita da 97.500 euro con tre ambi e due terni sulla ruota locale. Sempre a Napoli è stata realizzata una vincita da 37.500 euro. Estrazione fortunata anche a Milano dove è stato centrato il premio da 47.500 euro. Nell’ultimo concorso sono state realizzate in tutto vincite per 6,1 milioni di euro, arrivando ad un totale di 429 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Come è andata nel 10eLotto? L’estrazione dello scorso 26 maggio ha portato a premiare la provincia di Treviso con ben quattro vincite da 55 mila euro in tutto: la maggiore è stata realizzata a Resana con un 3 Oro da 26 mila euro grazie ad un 3 Oro. Sul podio delle vincite del passato giovedì, anche il 6 Oro da 12.500 euro a Cascina (Pisa) mentre due vincite da 10 mila euro sono state realizzate a Montello (Bergamo) e Porto Mantovano. In tutto sono state messe a segno vincite per 20,3 milioni di euro mentre il totale sale a 1,5 miliardi dall’inizio dell’anno.

LOTTO E QUOTE ULTIMO CONCORSO SUPERENALOTTO

Solo Lotto e 10eLotto nella prima serata di oggi, sabato 28 maggio 2022? Ma ovviamente no! Ci sarà spazio anche per il Superenalotto, il quale ormai da mesi ha raccolto la massima attenzione dei concorrenti per via del suo maxi Jackpot milionario che potrebbe davvero contribuire a cambiare la vita del fortunato vincitore (o vincitori) che riuscirà ad intercettare il fatidico “6”. Anche nel corso della passata estrazione di giovedì, nessun concorrente è riuscito nella fatidica impresa. Questo vuol dire che il jackpot è continuato a salire raggiungendo quota 211,7 milioni di euro in occasione dell’appuntamento odierno con la fortuna.

Durante l’estrazione dello scorso giovedì sono stati comunque messi a segno sette punti “5” del valore di 32.599,55 euro a testa e tre “4 Stella” da 29.756 euro ciascuno. Si ricorda che l’ultimo jackpot è stato centrato ormai oltre un anno fa: era il 22 maggio 2021 quando a Montappone (FM) un fortunato concorrente festeggiava il “6” del valore di 156 milioni di euro.

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

In caso di vittoria del Superenalotto, come investire il jackpot messo in palio? E’ questa la domanda ricorrente da parte di coloro che sperano di poter mettere le mani sul ricco gruzzoletto. Dopo la realizzazione dei propri sogni più grandi, sarà tempo di pensare anche a come poterne investire una parte, destinarne un’altra al risparmio e magari una terza fetta nel finanziamento di progetti nei quali si crede particolarmente. A tal proposito viene in soccorso la piattaforma Kickstarter, che offre spazio ai numerosi progetti di creativi da tutto il mondo.

Oggi vi parleremo di uno dei tanti progetti ovvero “Come il Grunch ha rubato il Natale!”, ovvero un bellissimo spettacolo natalizio che sarà rappresentato dal vivo nel corso di un weekend del 2022 a Los Angeles, in California. “Con Gwen al comando e un Grunch in carne e ossa che crea scompiglio, la Squadra avrà il suo bel da fare se vuole salvare le feste!”, anticipano i creatori del progetto.

SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il viaggio tra i numeri del Lotto e Superenalotto sta per concludersi con la tappa finale, quella che arriverà dritta presso la stazione della smorfia napoletana. Scopriremo a breve quale è il vero significato dei numeri e potremo cogliere l’occasione per farci ispirare grazie alle notizie di stretta attualità, sulle cifre da mettere in gioco in vista del nuovo concorso del Lotto e Superenalotto di stasera 28 maggio 2022.

A tal fine, dunque, associamo la combinazione del giorno alla notizia del surriscaldamento del Mediterraneo. Si tratta purtroppo di una notizia non piacevole che vede il nostro mare sempre più caldo e più cementificato, con meno gorgonie sui fondali e più costruzioni sui litorali. A causa dell’aumento delle temperature, alcune specie mediterranee mostrano segnali di necrosi. Ad essere colpite sono gorgonie, alghe corallinacee, spugne. Ed ecco i numeri che possiamo estrapolare da questa triste notizia: mare 1; Mediterraneo 49; coste 4; caldo 7; cemento 39; litorale 84.











