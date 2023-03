Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 28 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 MARZO 2023

Oggi, martedì 28 marzo 2023, si tornerà a parlare delle estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto, le prime di questa nuova settimana, che li vedrà tornare anche giovedì e sabato. E forse, in questo fortunato 2023, sarà il momento di assistere ad una nuova vincita, sperando che ovviamente sia ricchissima e in grado di cambiare la vita del giocatore! Ovviamente l’auspicio è che il vincitore di Lotto e Superenalotto sia proprio tra i lettori di questo sito, ilSussidiario.net, che seguirà tutte le estrazioni con voi, indicando curiosità, consigli e, soprattutto, i numeri vincenti.

Mentre attendiamo l’estrazione di oggi del Lotto, recuperiamo le quote (ovvero le vincite) del concorso di sabato 25 marzo. Grande giornata per la Campania che ha segnato vincite al lotto per 84.250 euro. La più alta è stata a Casalnuovo di Napoli, dove sono stati centrati tre ambi e un terno dal valore di 47.500 euro. Altro terno al Lotto da 22.500 euro segnato a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, e i 14.250 vinti ad Acerra, sempre in provincia di Napoli. Nel Lazio, invece, sono stati vinti oltre 67 mila euro al Lotto: tre ambi e un terno a Forano, dal valore di 28.500 euro, mentre 26.250 euro sono stati vinti a Roma. Complessivamente sono stati vinti al Lotto 8,2 milioni di euro, per un totale di 264 milioni nel 2023.

Oltre al Lotto, attesissimo anche l’appuntamento con il 10eLotto, del quale vale la pena, anche in questo caso, recuperare l’ultima estrazione, avvenuta sempre in data 25 marzo. Protagonista la Sicilia, dove un giocatore ha centrato il 10 da 1 milione di euro, segnando una delle vincite più alte del 2023. Tre vittorie in Lombardia, per un totale di 66 mila euro assegnati a Brescia, Lonate Pozzolo e Bellusco. Anche la Campania festeggia per il 10eLotto con la vittoria da 30 mila euro ad Ariano Irpino. Infine, due vincite da 20 mila si sono segnate a Vigonza e ad Anagni.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Messi da parte il Lotto e il 10eLotto, recuperiamo anche le quote e le vincite dell’ultimo concorso del Superenalotto, che si è tenuto ovviamente sabato 25 marzo 2023. In quella data è stato raggiunto uno “storico” risultato, con il primo “6” milionario segnato con una scommessa online, che ha portato ad un fortunatissimo giocatore addirittura 73,8 milioni di euro! Non solo, perché contestualmente sono stati assegnati altri 460 mila euro complessivi. A Olbia un altro fortunato giocatore ha centrato l’unico “5 Stella” di questo concorso, dalla bellezza di 442.216,50 euro, ed un “5” da 17.688,66 euro, grazie a una schedina a 2 pannelli. Infine, altri 16 giocatori hanno centrato un “5”, pari ad una quota da oltre 17 mila euro (17.688,66 per la precisione).

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO O LE VINCITE AL LOTTO

Nella speranza che qualche fortunato giocatore e lettore de ilSussidiario.net possa aver vinto qualche ricchissimo premio al Lotto, oppure al Superenalotto o al 10eLotto (o, perché no, a tutti e tre), indichiamo anche un paio di consigli utile per investire il proprio gruzzolo. Ovviamente ognuno è liberissimo di fare qualsiasi cosa preferisca, e magari una buona idea potrebbe essere pensare ai propri cari, parenti e amici. Oppure, si potrebbe decidere di sovvenzionare un progetto innovativo tramite la piattaforma Kickstarter, che raccoglie tantissimi progetti fantastici.

Oggi, da Kickstarter, buttiamo un occhio al progetto chiamato Geo Wallet, il primo portafoglio Magsafe al mondo. “Un portafoglio”, si legge, “MagSafe con funzionalità Trova il mio certificata Apple che si blocca in modo sicuro sul tuo iPhone e si apre in un supporto stabile. Niente rovina una vacanza come perdere il portafoglio, insieme a tutte le tue carte di credito e documenti d’identità. E non c’è modo peggiore per iniziare la giornata che cercarlo ovunque, nel panico che farai tardi al lavoro (di nuovo). La potenza di MagSafe arriva in tuo soccorso! Con il tuo portafoglio attaccato magneticamente al retro del tuo telefono, avrai solo una cosa da prendere prima di sparare fuori dalla porta (oh sì, e le tue chiavi!)”, recita la descrizione.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Sperando si ottenere una qualche premonizione dalle stelle, per il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto, ci si potrebbe affidare alla Smorfia napoletana. Descrivendo un sogno, una percezione o anche una notizia di attualità si possono ottenere una serie di “segni”, associati a dei numeri che facilmente potremmo scommettere, sperando portino fortuna! Noi de ilSussidiario.net abbiamo provato a farci ispirare da una notizia, quella della zebra a spasso per Seul.

Un evento singolare avvenuto a Seul, capitale della Corea del Sud, dove qualche giorno fa è stata avvistata, diventando ovviamente virale sui social, una zebra tranquillamente a spasso per la città. Era un maschio, di nome Sero nato nel 2021 e che è evaso dal suo recinto alle 14:50, vagando tranquillamente per 3 ore nello stupore generale dei passanti. Da questa vicenda, con la smorfia napoletana, si posso “ricavare” il 71, ovvero la Zebra, ma anche il 74 in segno della libertà. 25 sono le Strade, mentre il 33 indica la capitale ed, infine, il 60 per lo zoo.











