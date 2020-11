LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 28 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 28 NOVEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 28 novembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 125/2020. Prima di proiettarci verso la futura estrazione, però, diamo un’occhiata a quanto accaduto nella giornata di giovedì, quella in cui si sono celebrate le ultime estrazioni. Come riportato da Agipronews, la vincita più alta è stata registrata nel concorso 10 e Lotto: anzi, “le” vincite più alte. Sono stati infatti due giocatori di Rho (MI) e San Giorgio delle Pertiche (PD) ad aggiudicarsi un premio da 50mila euro ciascuno. Nel primo caso il premio è arrivato in una delle estrazioni frequenti: merito di una combinazione di 10 numeri, di cui 9 azzeccati, in modalità “Oro”. Identico risultato conseguito dall’anonimo giocatore veneto, anche se per lui la vincita è arrivata con il concorso abbinato al gioco del Lotto.

LE QUOTE VINCENTI DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto come sono andate le cose giovedì con Lotto e 10eLotto, focalizziamoci sull’ultimo concorso del Superenalotto per vedere le quote assegnate. Tra queste, purtroppo, non c’è l’ambito Jackpot visto che nessuno è riuscito a totalizzare l’ambito “6”. Niente da fare anche per il “5+1”, ma in otto si sono consolati totalizzando un “5” da 20.683,95 €. Il “4” è valso invece 294,01 euro a 575 giocatori, mentre 20.418 hanno comunque intascato qualcosina, precisamente 24,87 €, facendo “3”. Ultimo premio quello da 5 euro associato al “2” assegnato a 322.569 giocatori. Il concorso parallelo del Superenalotto, quello SuperStar, ha visto andare vacante la casella dei vincitori del premio più alto: il “5+SuperStar”. In due invece hanno fatto “4 Stella” vincendo 29.401,00 €. Il “3+SuperStar” è valso 2.487,00 € a 94 giocatori, mentre i canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 1.577 fortunati. Ultimi due premi da 10 e 5 euro correlati a “1+SuperStar” e “0+SuperStar” appannaggio rispettivamente di 9.613 e 20.308 giocatori.

JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: COME SPENDERLO?

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta nientedimeno che a 70 milioni e 500mila euro. Avete idea di cosa significa disporre di una cifra simile? E nel caso vi capitaste di vincerla, sapreste come spenderla? Un’idea potrebbe essere quella di investire in un progetto che vi piace particolarmente. Dite che non ne conoscete nessuno? Noi siamo qui apposta per farvi qualche proposta prendendo spunto dalla piattaforma Kickstarter. Oggi vi parliamo in particolare di Emo. Cos’è? Forse dovremmo chiederci “chi è”? Si tratta infatti del più cool “Animale domestico da tavolo di Intelligenza Artificiale che sia mai stato creato”. Emo ha una personalità e delle idee, ed è sempre pronto a rallegrare il vostro umore. “Lasciate che sia il vostro fedele compagno per divertimento, aiuto e compagnia!”, dicono gli sviluppatori. E in effetti non sarà difficile visto che Emo vi riconoscerà, vi parlerà, vi scatterà delle foto e ballerà insieme a voi: non ci credete? Guardate con i vostri occhi…

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo giunti al classico appuntamento con la Smorfia Napoletana di Lotto e Superenalotto. La nostra rubrica aveva già dedicato giovedì scorso questo spazio alla morte di Diego Armando Maradona, ma vista la portata dell’evento e le sue conseguenze ci sembra il caso di replicare con nuovi numeri. Immancabile ovviamente il numero 10, tatuato ormai sulla pelle del Pibe de Oro. Per un campione come l’argentino è il caso di parlare apertamente di “fenomeno”, numero 39, anche se in questi giorni non stanno mancando le “polemiche”, numero 84, rispetto allo stile di vita condotto dall’ex campione del mondo. Stanno inoltre montando discorsi poco rispettosi sulla sua “eredità”, numero 90. Da parte nostra pensiamo che ad avere la meglio, soprattutto in questo momento, dovrebbero essere invece il “rispetto”, numero 37, e il “cordoglio”, numero 17.



