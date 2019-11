LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 28 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 NOVEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 28 novembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 143/2019. Ancora poche ore di tempo prima di immergerci nel cuore dell’estrazione! Utili tra l’altro per rivedere insieme la statistica dello scorso martedì, soprattutto per quanto riguarda le vincite maggiori registrare dai più fortunati. Secondo Agipro News la sfida viene vinta dal 10eLotto grazie ad un 10 indovinato ad Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove un giocatore ha registrato più di 1 milione di euro. La vincita si posiziona così al terzo posto della classifica dei premi più alti distribuiti nel corso di quest’anno. Un vincitore di Milano invece ha centrato un 9 da 100 mila euro. Per il Lotto, l’appassionato più fortunato è di Padova, che con terno e ambo su Venezia si è portato a casa 14 mila euro. In seconda posizione troviamo invece una doppietta da 13 mila euro realizzata a San Lorenzo, in provincia di Firenze, e Napoli.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Continua a salire il Jackpot, che nell’estrazione del SuperEnalotto di questa sera metterà in palio la bellezza di 38,6 milioni di euro. La sestina vincente continua ad essere sempre più sfuggente, ma i premi secondari sono sempre pronti per allietare le giornate di tutti gli appassionati. La statistica ufficiale ci svela tra l’altro che lo scorso martedì molte delle quote inferiori hanno migliorato il proprio tesoretto, registrando un’impennata verso l’alto. Il primo posto in classifica è del 4+ con oltre 67 mila euro centrati da un unico fortunello, mentre quattro giocatori realizzano più di 45 mila euro con il 5. Per il premio del 3+, pari a 3.969 euro, i biglietti vincenti sono invece 62 in tutto, mentre 419 i tagliandi fortunati associati al 4, del valore di 672,42 euro. Segue il 3 da 39,69 euro che premia 16.433 partecipanti e il 2 da 6,21 euro, indovinato da 277.345 giocatori. I 100 euro del 2+ finiscono invece nelle case di 1.049 vincitori, mentre l’1+ premia 8.093 appassionati con 10 euro a testa. In ultima posizione lo 0+ da 5 euro, imbroccato da 19.665 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per ritornare in scena grazie ad un nuovo concorso, pronti a distribuire ricchi premi in tutte le regioni italiane. Solo i più fortunati riusciranno a realizzare le vincite più alte, dal montepremi alle quote secondarie. Tutti i vincitori però si troveranno prima o poi di fronte ad un punto interrogativo: quale progetto scegliere per investire la prima fetta del bottino? KickStarter e la nostra Rubrica hanno già pronta per voi una soluzione da valutare subito dopo aver tagliato il traguardo. Oggi parliamo di Orba, uno strumento musicale dalle dimensioni ridotte, portatile e con cui creare dell’ottima musica grazie al solo uso delle proprie mani. Orba è infatti un sintonizzatore portatile dotato di controller MIDI e looper, con una struttura sensibile in grado di catturare all’istante il gesto delle dita per trasformarlo in un suono. Un bel modo per realizzare canzoni e basi in poco tempo e ovunque ci troviamo. A seconda dei pulsanti sarà possibile infatti scegliere di attivare la batteria, il basso, la chitarra oppure creare un bit o un lead per comporre la propria melodia. Anche se l’iniziativa è stata lanciata solo da pochissimi giorni, ne mancano ancora 45 per poter partecipare all’asta. Il goal da circa 45 mila euro invece è già stato più che raggiunto.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti stanno per unirsi grazie al concorso di questa sera: avete già trovato la combinazione giusta con cui sfidare la fortuna? Se la vostra risposta è negativa, non preoccupatevi. Grazie al suggerimento della nostra Rubrica potrete partecipare all’estrazione anche se non avete ancora alcuna idea su quali numeri giocare. Prima di scoprire il pensiero della smorfia napoletana, vediamo subito la notizia che abbiamo scelto per voi: parliamo di caffè, una delle bevande più amata dagli italiani e popolare anche nel resto del mondo. Allergie e curiosità però spingono spesso i consumatori più audaci a cercare delle valide alternative ed è proprio questa strada che ha permesso ad un inventore giapponese di realizare una bevanda dall’aspetto e dal sapore molto simile a quello del caffè. L’ingrediente di base però è l’aglio e a quanto pare è frutto di un errore avvenuto fra i fornelli oltre 30 anni fa. Yokitomo Shimotai infatti si è reso conto che l’odore dell’aglio bruciato ricordava molto quello della bevanda ambrata e così ha deciso di fare dei test per potersi immettere sul mercato. Il risultato finale è un drink senza caffeina, anche se l’aroma di aglio non viene annullato con il processo di cottura. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’aglio, 3, il caffè, 33, la bevanda, 55, il bruciato, 64, e l’errore, 63. Come Numero Oro scegliamo invece la cottura, 53.



© RIPRODUZIONE RISERVATA