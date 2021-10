LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 28 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 OTTOBRE 2021

Le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 28 ottobre 2021 stanno per tornare puntuali come sempre con i loro numeri vincenti sul concorso Sisal numero 129/2021. Manca ancora qualche ora prima di scoprire quali saranno le fatidiche cifre vincenti della serata, ma nel frattempo possiamo approfittare di questa attesa per dare uno sguardo ai principali risultati ottenuti nell’ultimo concorso del Lotto e resi noti dal portale Agipronews. Riflettori accesi su Vignola, in provincia di Modena, dove lo scorso martedì sono stati vinti 71.750 euro, la somma più alta dell’intero concorso, grazie ad una giocata sulla ruota Nazionale che ha fatto incassare sei ambi, quattro terni ed una quaterna. Torna protagonista la Puglia, dove a Trani (BT) è stata messa a segno una vincita da 30.625 euro con 4 numeri sulla ruota di Venezia. Terza vincita della serata, quella realizzata a Potenza e pari a 28.050 euro. L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per un totale di 6,4 milioni di euro in tutta Italia per un totale di oltre 932 milioni dall’inizio del 2021.

Ora si volta rapidamente pagina per dare uno sguardo all’ultimo concorso del 10eLotto: due vincite da 20mila euro sono state intercettate nelle Marche ed in Puglia. La prima è stata realizzata a Vallefoglia, in provincia di Pesaro Urbino grazie ad un 9 con una giocata da 3 euro, mentre la seconda a Vernole, in provincia di Lecce con un 8 Doppio Numero Oro. In tutto sono stati vinti 27 milioni di euro, mentre dall’inizio dell’anno sono stati distribuiti 3,4 miliardi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Nella prima serata di oggi, giovedì 28 ottobre, si giocherà anche al SuperEnalotto. Oltre ai giochi del Lotto e del 10eLotto, cresce sempre di più l’attesa in vista del nuovo concorso storico di casa Sisal che ha in serbo per i suoi fedeli concorrenti un jackpot di tutto rispetto. Da mesi ormai cresce l’ansia in vista del montepremi che in vista del concorso di oggi ha raggiunto quota 101,1 milioni di euro. Il “6” continua a latitare e la principale conseguenza è la crescita del jackpot.

Nell’ultimo concorso un fortunatissimo concorrente è arrivato vicinissimo al traguardo, centrando il “5+1” del valore di quasi 600 mila euro (594.539,01 per l’esattezza). La maxi vincita è stata realizzata a Savignano sul Rubicone (FC), presso il punto vendita Sisal Tabaccheria di piazza Falcone 5, con una schedina “Quick Pick Multistella”. Altri otto concorrenti hanno invece intercettato il “5” del valore di 24.010 euro a testa mentre in tre hanno realizzato il “4 Stella” da 40 mila euro. L’ultima volta in cui è stato intercettato il jackpot milionario del valore di 156 milioni, risale al 22 maggio scorso, a Montappone (FM). Quella odierna sarà la serata decisiva?

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

L’assenza del “6” ha portato a far crescere sempre di più il jackpot del Superenalotto che ormai ha raggiunto le tre cifre. Negli ultimi giorni ha infatti superato la soglia dei 100 milioni di euro e questo traguardo porta ulteriormente a ragionare su come poter impiegare tutto questo denaro in caso di vincita. Tra investimenti, sogni più o meno grandi e progetti che possono essere più facilmente realizzabili con una somma simile a disposizione, ci sarà anche spazio per qualche piccolo finanziamento di attività o progetti che potrebbero stare particolarmente a cuore.

A tal fine torna l’appuntamento con la nostra rubrica fissa, quella basata sulla piattaforma Kickstarter, che accoglie tutta una serie di progetti da parte di numerosi creatori da tutto il mondo speranzosi di poter realizzare il proprio sogno. Oggi vi parliamo di Ikonthology: si tratta di una biblioteca visiva estesa di oltre 4.500 icone immaginarie, categorizzate con riferimenti e descrizioni. Formato vettoriale ma anche 4 variazioni di stile. Siete appassionati dell’argomento e vorreste finanziare questo progetto? Potrete saperne di più cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Eccoci arrivati all’ultima fermata del nostro viaggio immaginario a bordo del treno del Lotto e Superenalotto. Prima di scendere momentaneamente e attendere la coincidenza che ci porterà dritti verso i numeri vincenti dei nuovi concorsi odierni, diamo uno sguardo alla sezione dedicata alla smorfia napoletana. Se siete a secco di ispirazione e non avete idea dei numeri che potrete mettere in gioco, potreste sempre lasciarvi ispirare alla smorfia napoletana partendo da una delle notizie di stretta attualità.

Si torna a parlare dello scandalo affitti a Roma. In alcuni luoghi emblematici della Capitale, come ad esempio piazza Navona, si arriva a pagare persino solo 13 euro come canone mensile. E’ quanto accade con gli alloggi popolari gestiti dall’Ater di Roma. L’inchiesta raccontata da Mattino 5 riguarda anche gli affittuari: oltre agli aventi diritto ci sarebbero anche persone benestanti e che non sempre risultano puntuali nei pagamenti. Da questa notizia, ecco quali sono i numeri estrapolati dalla smorfia napoletana: affitto casa 75; Roma 65; casa 59; inchiesta 36; scandalo 63; casa popolare 78.



