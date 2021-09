LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 28 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI: 28 SETTEMBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 28 settembre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 116/2021. Ma come sono andate le cose nell’ultimo concorso, quello di sabato 25 settembre 2021? Il portale agipronews.it ci dice che per quanto riguarda il Lotto grande protagonista è stata la Lombardia. A Milano è stata centrata una vincita da 18mila euro grazie ad un terno giocato su tutte le ruote, ma si è festeggiato anche una vincita da 14 mila euro a Carugate, in provincia di Milano, e un’altra da 9.375 euro a Canegrate, sempre in provincia di Milano. Sorride anche la Campania con i 15.250 euro intascati da un fortunato anonimo che a Castel Volturno ha giocato tre numeri sulla ruota di casa, quella di Napoli.

Due vincite superiori a 10mila euro anche a Marigliano, sempre nel Napoletano. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro, per un totale di 839 milioni da inizio 2021. Giornata ricca di soddisfazioni anche per quanto riguarda il 10eLotto. Due le vincite da 50mila euro conseguite: una a Castellaneta, in provincia di Taranto (grazie ad un 9 Oro arrivato dopo una giocata abbinata alla modalità frequente), e l’altra a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo (sempre con la modalità frequente grazie a una giocata da 3 euro). L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21 milioni di euro, per un totale di 3,1 miliardi da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Vediamo adesso come sono andate le cose nell’ultimo concorso del Superenalotto in quanto a quote assegnate. Il premio più alto? Se lo sono aggiudicati gli otto giocatori che hanno fatto “5” intascando così 26.891,28 uero. Gioia sostanziosa anche per i 627 fortunati che hanno fatto “4” aggiudicandosi 347,71 euro. Il “3” ha premiato 25.575 anonimi con 25,74 euro, mentre l’ultimo premio assegnato dal Superenalotto di sabato è stato il “2” da 5,02 euro: a farlo proprio sono stati 407.569 fortunati.

Capitolo SuperStar: ancora una volta il premio più ambito, quello riservato a chi fa “5 Stella”, è rimasto vacante. Si consolano i tre giocatori che facendo “4 Stella” hanno intascato 34.771,00 euro. Il “3 Stella” ha premiato invece 107 persone con ben 2.574,00 euro: niente male! I canonici 100 euro associati al “2 Stella sono andati a 2.007 concorrenti, mentre l’1 Stella ha premiato con 10 euro 12.498 giocatori. Chiusura per i 5 euro associati allo “0 Stella”: ad aggiudicarseli 26.492 anonimi.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 87 milioni di euro: una cifra in grado di cambiare la vita. Ma solo la nostra? No, se in caso di vincita decidessimo di destinare una piccola parte della vincita al finanziamento di uno dei tanti progetti innovativi in attesa di un sostegno economico sulla piattaforma kickstarter.com. Oggi vogliamo parlarvi ad esempio di “Looking out from within”, che potremmo tradurre in “Guardare fuori dall’interno”.

Si tratta di un progetto fotografico realizzato da Julia Fullerton-Batten che, come riportato da Il Post, nel 2020, in piena prima ondata pandemica, ha fotografato le persone affacciate alla propria finestra nell’atto di guardare fuori. O, per dirla in maniera più poetica, “imprigionate all’interno mentre sconsolate guardavano il mondo surreale, silenzioso e spoglio fuori dalla finestra”. Volete vedere il risultato? Cliccate qui e decidete anche se sostenere il suo progetto fotografico: è un modo per rammentare quello che è successo – e ancora purtroppo sta succedendo – al mondo intero così da fare il possibile per farsi trovare pronti allo scoppiare della prossima pandemia.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è rubrica de ilsussidiario.net che si rispetti senza la consueta rubrica dedicata alla Smorfia Napoletana. In questo spazio cerchiamo di interpretare un fatto di cronaca che ha colpito la nostra attenzione con le lenti della Smorfia. Obiettivo? Ricavare qualche numero da giocare e sperare che con un pizzico di fortuna siano tra quelli estratti quest’oggi. In particolare ad occupare la cronaca è stato in queste ore il racconto delle elezioni federali in Germania.

Scegliamo subito i numeri 7 e 68 in rappresentanza delle parole “voto” ed “elezioni”. In palio c’è il ruolo di “cancelliere”, che nella Smorfia partenopea corrisponde al numero 76. Ma come caratterizzare la Germania? Nella Smorfia non è compresa questa voce: giochiamo allora di fantasia, andiamo a prendere il suo stemma e troviamo un’aquila, corrispondente, questa sì, al numero 36.



