LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 28 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 SETTEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 28 settembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 117/2019. Ultima occasione della settimana e il concorso di oggi segnerà la fine dell’intero mese di settembre. Si conclude quindi il giro di premi e numeri vincenti, ma non prima che abbia luogo l’appuntamento di stasera. L’ultima estrazione forse ha deluso un po’ le aspettative degli aspiranti vincitori, visto che i bottini finiti sul podio non sono stati generosi. La statistica di Agipro News ci svela infatti che il Lotto ha premiato un gocatore di Ussaramanna, in Sardegna, con 14.750 euro. La combinazione ha centrato un terno e tre ambi sulla Nazionale. Al secondo posto troviamo invece due giocatori di Verona e Gorizia che hanno realizzato due terni del valore di 13.500 euro ciascuno. Anche il 10eLotto non è stato poi così fortunato: un partecipante della provincia di Verona, di Peschiera del Garda, ha indovinato un 6 Oro del valore di 12.500 euro. Secondo posto per gli 8 mila euro registrati a Valenza con un 7 Oro e a seguire Bisceglie, in provincia di Barletta, con premio da 7.500 ottenuto con un 6 Oro. Il montepremi della serata ammonta invece a 22,5 milioni di euro, che salgono fino a 3,3 miliardi per le vincite dell’intero anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

9,7 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: un appassionato del SuperEnalotto riuscirà a centrare il bottino? Lo scopriremo fra poche ore, quando verrà conclusa l’estrazione di oggi. Intanto rifacciamoci gli occhi con i premi distribuiti lo scorso giovedì, anche se a ben guardare la statistica ufficiale si può notare con facilità quale crollo abbia interessato tutte le quote minori. Primo posto del podio per i sette giocatori che con il 5 vincono oltre 26 mila euro, mentre non pervenuto il 4+. Un’assenza che si va a sommare a quella di 5+ e 5+1. In seconda posizione troviamo quindi il 3+ da 2.415 euro, vinto da 105 partecipanti, mentre 552 tagliandi vincenti registrano i 344,04 euro legati al destino del 4. Infine il 3 da 24,15 euro, realizzato da 23.400 vincitori, e il 2 da 5 euro che premia 376.274 fortunelli. Ultima posizione quindi anche per lo 0+, che regala un premio identico a 21.860 appassionati. Precede l’1+ con un tesoretto da 10 euro, indovinato da 10.522 giocatori, e dal 2+ che consegna i suoi 100 euro a 1.752 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot pronti per ritornare con un nuovo concorso: questa sera ci verranno svelati i nuovi numeri vincenti. Dovremo attendere invece le ore successive per scoprire l’entità dei premi secondari, anche se l’attenzione di tutta gli appassionati è diretta al montepremi. Sia per quanto riguarda la possibilità di vincere un bottino così milionario, sia perchè molti si stanno chiedendo come investire al meglio una fetta del premio. La nostra Rubrica ha già trovato una possibile soluzione per voi, grazie al sostegno di KickStarter. Parliamo di Bijou, il primo proiettore portatile mai realizzato al mondo, sottile e dalle dimensioni ridotte. Grande come una carta di credito, Bijoy permette di proiettare lo schermo di tablet e smartphone su qualsiasi superficie. Non è fastidioso che i nostri dispositivi ci cadano letteralmente in faccia mentre stiamo a letto? Con Bijou ogni problema sarà risolto! Il tutto è reso possibile dalla sincronizzazione simultanea, senza alcun tipo di installazione, qualità audio migliorata grazie a cassa integrata e jack per le cuffiette, e Focus-free per poter proiettare immagini, slides e molto altro anche su superfici curve. Mancano ancora 17 giorni di tempo prima che l’asta venga chiusa, mentre il goal da meno di 19 mila euro è già stato realizzato.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti saranno gli ingredienti speciali di questa sera: al via fra poche ore un nuovo concorso ricco di emozioni e premi! Partecipare al gioco italiano è molto semplice e come ormai tutti sanno, è sufficiente scegliere i numeri da giocare, compilare la schedina e infine registrarla in ricevitoria. Alcuni degli aspiranti vincitori però si ferma già al primo step, a causa della difficoltà di trovare una combinazione interessante. Per risolvere il problema, la nostra Rubrica è solita unire il metodo tradizionale, rappresentato dalla storica smorfia napoletana, ad una notizia selezionata per voi. Oggi parliamo di cause in tribunale in cui imputato e accusatore sono parenti. Non è una rarità, anzi. Spesso e volentieri a finire sul banco dei giudici sono proprio alcune dinamiche familiari. A New York, una zia ha deciso di sporgere denuncia contro il nipote di soli 12 anni per via di un incidente avvenuto quando il ragazzino ne aveva solo 8. All’epoca, la donna si sarebbe rotta un polso a causa del nipote, che felice di vederla alla festa del compleanno, le è saltato addosso con tanta irruenza. Per questo ha chiesto un risarcimento di 127 mila dollari, ma la sua richiesta non è stata accolta dai giudici americani. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la zia, 15, il nipote, 39, il tribunale, 33, l’abbraccio, 5, e il polso, 75. Come Numero Oro scegliamo invece la causa, 29.



