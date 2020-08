LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 29 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 AGOSTO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 29 agosto 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 86/2020. I giocatori italiani sono pronti per sfrecciare verso la meta finale, colmi di speranza per i premi che potrebbero ottenere una volta superato il traguardo. Possiamo solo immaginare quanti appassionati riusciranno a posizionarsi sul podio dei vincitori, come del resto è accaduto anche lo scorso giovedì. I dati ufficiali condivisi sul sito di Agipro News ci hanno già rivelato i maggiori vincitori dell’estrazione: in testa il 10eLotto con Ventimiglia, dove un fortunello ha imbroccato un 9 Oro del valore di 50 mila euro. Il totale delle vincite registrate nella giornata ammonta invece a 21,6 milioni di euro. Il Lotto premia invece Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, con una vincita da 18.750 euro legata a un terno e tre ambi su Bari. Nella stessa cittadina si è registrato anche uno dei premi più alti nella storia del gioco, ovvero la vincita centrata a gennaio 2007 e del valore di più di 3 milioni di euro.

LEO QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot da 31,7 milioni di euro è il premio più alto che il SuperEnalotto metterà in palio nell’estrazione di questa sera. Gli appassionati avranno l’ultima possibilità per il mese di agosto di centrare la sestina vincente. Che cosa è successo invece lo scorso giovedì? La statistica ufficiale della Sisal accende i riflettori sul 5, che ha superato il premio da 78 mila euro e ha premiato due giocatori. Sono cinque invece i vincitori che grazie al 4+ si sono portati a casa più di 53 mila euro a testa. Il 3+ ha regalato 3.640 euro a ciascuno dei suoi 154 appassionati più fortunati, mentre 348 biglietti hanno registrato il premio da 537,34 euro associato al 4. Il 3 ha premiato 13.944 partecipanti con un bottino da 36,40 euro, mentre sono 235.118 i giocatori che hanno imbroccato il 2 da 6,34 euro. Abbiamo poi il tesoretto storico da 100 euro legato alle sorti del 2+, centrato da 2.238 vincitori, mentre i 10 euro dell’1+ sono stati consegnati a 17.116 partecipanti. Infine abbiamo 43.524 biglietti vincenti per la quota dello 0+, come sempre del valore di 5 euro cadauno.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto è ormai alle porte: l’estrazione di oggi vedrà il Jackpot ancora in cima ai premi più ambiti del gioco della Sisal. Tanti appassionati sono già pronti davanti al piccolo schermo per assistere al concorso e scoprire quale premio si porteranno a casa. Altri invece preferiscono pensare già al momento della vincita e trovare un progetto utile per fare un primo investimento. Anche la nostra Rubrica ha trovato un’idea interessante, ovviamente grazie alle iniziative che ogni giorno vengono lanciate su KickStarter. Oggi parliamo di Moflin, un dispositivo coccoloso cha ha riscosso un forte successo tra i frequentatori della piattaforma. Si tratta di un AI Pet Robot in grado di comportarsi come un animale vero, grazie alle capacità emozionali che lo rendono del tutto simile all’originale. Pelo morbido, versetti dolcissimi e movimenti adorabili: che cosa volere di più? Moflin impara tra l’altro ogni giorno nuove capacità, grazie all’algoritmo di tipo intelligente che governa il suo funzionamento e che fa leva sulle interazioni con gli umani. Dei piccoli sensori permettono infatti all’animaletto robotico di rilevare il mondo attorno a sè. A soli 23 giorni dalla fine dell’asta, il goal da oltre 15 mila euro è già stato realizzato grazie a versamenti che superano i 344 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Siete ancora alla ricerca dei numeri da giocare al Lotto? L’estrazione è ormai vicina e sono ancora tanti gli aspiranti vincitori in difficoltà con la compilazione della schedina. Per fortuna abbiamo ancora tempo a sufficienza per trovare la combinazione che ci soddisfa di più, ma se siete a corto di idee, potete sempre affidarvi alla nostra Rubrica e ai numeri che abbiamo trovato con l’aiuto della smorfia napoletana. Come? Semplicemente analizzando la numerologia della notizia selezionata per oggi e che ci parla di un divorzio molto particolare. Una giovane donna dell’India di appena 20 anni ha richiesto infatti il divorzio dal marito per via della sua cattiva abitudine di non curare molto l’igiene personale. A quanto pare l’uomo in questione era solito farsi il bagno solo una volta ogni 10 giorni. Senza considerare che il 23enne non si lavava i denti e non era nemmeno incline alla buona educazione. I giudici però hanno dato alla coppia due mesi di tempo per trovare una soluzione meno drastica e a quanto pare il giovane marito si è dichiarato pronto per fare il possibile per rimanere al fianco della moglie. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il divorzio, 78, il bagno, 18, l’abitudine, 72, l’odore, 30, e l’educazione, 14. Aggiungiamo inoltre il giudice, 50, per gli amici del 10eLotto a caccia di un Numero Oro da giocare.



