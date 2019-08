LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 29 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 29 AGOSTO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 29 agosto 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 104/2019. Siamo giunti infatti al penultimo appuntamento di questo mese: le speranze di tutti gli appassionati è di poter chiudere in bellezza il mese per poi lanciarsi verso settembre. Prima di scoprire i numeri vincenti di oggi, diamo uno sguardo alla statistica ufficiale con premi e combinazioni vincenti. Secondo i dati diffusi da Agipro News, il testa a testa fra i due giochi italiani viene vinto questa volta dal Lotto. Un giocatore della provincia di Torino, di Rivoli, ha centrato infatti 126.750 euro grazie a quattro numeri giocati su Cagliari. Segue Albisola Superiore, in provincia di Savona, con premio da più di 67 mila euro, mentre un bottino da oltre 65 mila euro finisce a Sassari. Supera i 62 mila euro un vincitore di Formigine, in provincia di Modena, e Taranto azzecca invece un terno secco su Bari del valore di 45 mila euro. Il primo posto della Top 5 del 10eLotto viene conquistato da un giocatore della provincia di Monza e Brianza, di Brugherio, che ha indovinato un 9. Il tesoretto ammonta a 100 mila euro, mentre 50 mila euro vengono consegnati ai due fortunelli di Montegrotto Terme (Padova) e Brembio (Lodi) grazie a due 9 con modalità Oro. Il montepremi generale dell’estrazione è invece di 25 milioni di euro, mentre più di 3 miliardi se consideriamo i tagliandi vincenti dell’intero 2019.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

56,5 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di questa sera: il concorso italiano ritornerà oggi per un nuovo appuntamento da non perdere. Gli aspiranti vincitori sono già pronti sui blocchi di partenza, in attesa dell’esito dell’estrazione. Prima di assistere allo start, rivediamo la statistica dello scorso martedì. Secondo i dati ufficiali tutte le quote hanno subito un ribasso significativo, ad eccezione del 5+ e del 5+ che si uniscono alla sestina con altrettante assenze. Il premio più consistente è quello del 4+, pari a più di 30 mila euro e realizzato da due giocatori. Sette fortunelli invece centrano il 5 da quasi 29 mila euro, mentre 113 tagliandi vincenti registrano il premio del 3+, del valore di 2.672 euro. Segue il 4 con bottino da 304,52 euro e 675 vincitori, mentre 23.167 appassionati indovinano il 3 da 26,72 euro. Infine il 2 con premio da 5,16 euro, regalato a 372.093 partecipanti. Pochi centesimi di differenza quindi dal premio dello 0+, ancora una volta del valore di 5 euro. I vincitori in questo caso sono 25.776 e scendiamo fino a 12.233 per quanto riguarda i biglietti fortunati associati alla vincita dell’1+, con bottino da 10 euro. Infine il 2+ da 100 euro, imbroccato da 1.810 giocatori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo al centro del palcoscenico della Sisal: il gioco italiano ritornerà questa sera con una nuova estrazione e non vediamo l’ora di scoprire numeri vincenti e premi. Soprattutto perché la sestina potrebbe già scegliere un fortunello a cui concedere le proprie grazie, anche se l’estrazione del precedente montepremi è avvenuta solo poche settimane fa. In attesa dell’esito della corsa a premi, i giocatori stanno impegnando queste ultime ore per individuare un progetto utile per fare il primo investimento. Anche la nostra Rubrica ha già trovato un’iniziativa su KickStarter che potrebbe interessarvi, soprattutto se siete appassionati di musica o audio in generale. Q Mic è infatti un dispositivo avanzato per professionisti e amatori di produzioni video: un microfono direzionale e ASMR, ma anche in grado di sfruttare la radiazione Omnidirezionale. Niente più strumenti ingombranti, microfoni di vario tipo a seconda delle situazioni e del risultato desiderato. Q Mic può essere collegato ad una camera digitale, oppure allo smartphone e persino al Tripod. Una comoda rotellina posta sul lato permette inoltre di passare da una modalità all’altra in qualsiasi momento, anche nel corso della sessione di registrazione. Il goal da centrare entro 28 giorni di asta invece ammonta a poco più di 9 mila euro. Inutile dire che i versamenti finora superano i 78 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo ad un passo dal nuovo concorso del Lotto e molti appassionati si trovano ancora in difficoltà per quanto riguarda i numeri da giocare. Non è un compito semplice: esistono tantissime combinazioni e ruote ed è possibile pentirsi della schedina appena giocata, ancora prima dell’esito dell’estrazione. Se siete ancora indecisi su come compilare il voglio biglietto, nella speranza che si riveli vincente, potete sempre contare sulla nostra Rubrica. Ancora una volta abbiamo individuato una news per voi e scopriremo insieme i numeri associati secondo l’antico metodo della smorfia napoletana. Partiamo dalla notizia e spostiamoci fino in Oregon per parlare di golf. Un gioco che vanta milioni di appassionati e che richiede una certa esperienza. Non solo per quanto riguarda i giocatori in sè, ma anche per i caddy. Ovvero quelle persone che accompagnano i golfisti in tutti i campi, trasportando e a volte suggerendo quale mazza usare. Un resort dell’Oregon però ha scelto di affidare questo particolare compito alle capre, regalando ai propri ospiti un’avventura inedita. Le capre infatti vengono dotate di imbragature speciali con zaini incorporati, in modo che possano trasportare mazze e bevande, oltre che le palline. I numeri della smorfia: abbiamo la capra, 2, il golf, 74, lo zaino, 21, il gioco, 19, la mazza, 90. Come Numero Oro scegliamo invece l’assistente, 46.



