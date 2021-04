LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 29 aprile: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 APRILE 2021

Si riparte con le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 29 aprile 2021. Mancano solo poche ore prima di scoprire i numeri vincenti del concorso Sisal numero 51/2021. Come ingannare l’attesa in maniera costruttiva? Tanto per iniziare possiamo dare uno sguardo all’ultima serata in compagnia del concorso Lotto, scoprendo così i dati relativi ai maggiori premi distribuiti e resi noti dal portale Agipronews. A festeggiare nella serata dello scorso martedì è stata la provincia di Venezia, dove grazie al gioco del Lotto sono stati vinci 124.075,00 euro a Jesolo, grazie a dieci ambi, dieci terni, cinque quaterne e una cinquina sulla ruota di Torino. Tra le altre principali vincite della serata, anche quella da 57.500,00 euro realizzata a Portici, in provincia di Napoli. Terza vincita degna di nota, quella da 53.400,00 euro messa a segno ad Avola. In generale, l’ultimo concorso dello scorso martedì sera ha distribuito premi per un totale di oltre 9,3 milioni di euro, mentre nel complesso solo oltre 400 milioni di euro quelli vinti dall’inizio dell’anno.

Diamo ora uno sguardo alle vincite centrate con il 10eLotto: nell’ultimo concorso sono stati incassati 50mila euro a testa da parte di due giocatori, rispettivamente di Cisternino (BR) e Moncalieri (TO) con due 9 Oro. Un bottino da 50mila euro complessivi anche nella Capitale dove sono stati messi a segno due 6 Oro da 25mila euro ciascuno. In tutto l’ultima estrazione del 10eLotto ha fruttato oltre 25 milioni di euro, per un totale di 1,4 miliardi dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Tornano a riaccendersi i riflettori sul nuovo concorso SuperEnalotto di oggi, giovedì 29 aprile 2021. Si tratta dell’ultimo appuntamento del mese nel quale sfidare la sorte e sperare di poter mettere in fila tutti e sei i numeri che porterebbero alla combinazione vincente, la quale non si fa vedere ormai da quasi un anno. Niente “6” anche nella passata estrazione del martedì sera, con un Jackpot che continua a volare fino a raggiungere quota 145,1 milioni di euro, quinto premio più alto nella storia del gioco Sisal. Dopo l’ultima estrazione dello scorso 27 aprile, un giocatore di Piantedo, in provincia di Sondrio, è stato l’unico a centrare il “5” portandosi a casa comunque un premio molto ricco pari a 210.691,78 euro. Nel corso della medesima serata è stato messo a segno anche un 4Stella da oltre 36mila. Ricordiamo che l’ultimo “6” è stato realizzato lo scorso 7 luglio 2020 a Sassari, in Sardegna, dove un fortunato concorrente totalizzò la bellezza di 59 milioni di euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Ormai da tempo il jackpot del gioco del SuperEnalotto si è fatto sempre più interessante ma soprattutto ha portato a domandarsi cosa fare di tutto il denaro messo in palio in caso di vincita. Come poterlo investire in maniera intelligente, ma soprattutto come poter spendere i soldi ottenuti dalla possibile vincita milionaria? Dopo aver “sistemato” parte del gruzzoletto che potrebbe finire nelle vostre mani, è il turno di pensare a come utilizzare il resto, ad esempio finanziando progetti che possono starvi particolarmente a cuore. In questo caso, rinnoviamo subito l’appuntamento con la nostra consueta rubrica basata sulla piattaforma Kickstarter, nella quale quotidianamente vengono ospitati interessanti progetti degni di nota. Quest’oggi vi parliamo ad esempio Vuna Coffee Rituals, la semplicità del caffè in una bustina proprio come se fosse del tè. Quattro differenti gusti per ogni palato per i veri amanti del caffè ai quali piace sperimentare con stile. Se vi piace l’idea di finanziare un progetto simile, potrete saperne di più cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ultima tappa del nostro viaggio di oggi con l’immancabile focus dedicato alla smorfia napoletana ed al suo legame con i giochi di Lotto e Sperenalotto. Siete a secco di immaginazione già in vista dell’estrazione centrale della settimana? Avete voglia di tentare la sorte che nuovi numeri? A questo punto possiamo fornirvi una serie di cifre estrapolate grazie alla Smorfia proprio dalle ultime notizie di attualità. Torniamo a parlare dei Reali: sapevate che William e Kate proprio oggi festeggiano i loro primi 10 anni di matrimonio? Proprio così, i duchi di Cambridge festeggiano il primo decennio d’amore dal giorno in cui percorsero la navata centrale di Westminster pronti a giurarsi amore eterno. Scopriamo quali sono i numeri che la smorfia napoletana ci suggerisce rispetto a questa notizia: 66 duchessa; 86 anniversario di matrimonio; 17 matrimonio felice; 13 famiglia reale; 80 banchetto reale.



