Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 29 dicembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 DICEMBRE 2022

Quest’oggi, giovedì 29 dicembre 2022, va in scena il penultimo appuntamento dell’anno con le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto con i loro numeri vincenti. Il concorso Sisal numero 156 dell’anno consentirà a tutti gli scommettitori di agguantare un ricco regalo proprio a ridosso dell’inizio del 2023? Mentre attendiamo di scoprire la risposta a tale interrogativo, andiamo a leggere i dati connessi al Lotto. Il 59 su Milano resta al comando della classifica dei ritardatari con 161 assenze. Chiudono la top Five il 61 su Bari a 108 turni di assenza, il 32 su Venezia e il 23 su Roma a 107, il 75 su Milano a 106 e l’11 su Milano a 101.Tra le combinazioni numeriche da segnalare un terno in decina 50-59 su Milano (52-54-57), un terno in figura 8 su Torino (26-35-53) un ambo gemello su Roma (22-66), un ambo vertibile su Torino (35-53), un altro ambo vertibile su Bari (12-21) e un altro ambo vertibile su Venezia (58-85). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche la cadenza 6 su Bari manca da 56 estrazioni. Tra le decine la 20-29 su Venezia è assente da 53 estrazioni. Mentre, fra le figure, la 6 su Bari manca da 62 turni.

Non sono invece disponibili dati relativi alle vincite dell’ultimo concorso del 10eLotto, ma c’è un aggiornamento importante che dobbiamo comunicarvi: come accaduto per l’estrazione del Lotto e del 10eLotto del 24 dicembre, anche l’orario di estrazione di sabato 31 dicembre sarà anticipato, con i sorteggi che si terranno alle 18.30, mentre la chiusura del gioco è prevista alle 18. Nessuna variazione, invece, per ciò che concerne l’estrazione in programma per la giornata odierna.

LOTTO, IL JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO STASERA

336,9 milioni di euro: un montepremi stellare attende il fortunato giocatore del Superenalotto che riuscirà a intercettare per intero i 6 numeri vincenti che daranno vita alla combinazione magica della serata di oggi, giovedì 29 dicembre 2022. Il jackpot non viene centrato addirittura dal 22 maggio 2021, quando a Montappone (Fermo) furono vinti 156 milioni di euro. Intanto, ricordiamo che nell’estrazione del Superenalotto di giovedì 29 dicembre 2022 sono stati nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 37.403,89 euro a testa. Da segnalare anche sette “4 stella” da 28.963,00 euro ciascuno.

Intanto, la Sisal ha sottolineato come prosegua l’iniziativa speciale “Super Natale“. Prendervi parte è semplice: tutti coloro che acquistano una giocata Superenalotto con SuperStar in ricevitoria, online o da app, valida per i concorsi del 27, 29 e 31 dicembre, parteciperanno all’estrazione dei 200 premi garantiti in palio per ciascun concorso. Aprendo un conto di gioco online, inoltre, si riceve un bonus dedicato di 4,50 euro, pari a 3 giocate SuperStar.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Quali sono le possibili modalità di investimento delle vincite derivate dal Lotto e dal Superenalotto? Avete già in mente come spendere gli importi che la Dea Bendata potrebbe consegnare direttamente a voi? Una domanda che in tanti vorrebbero trovarsi di fronte e, davanti al quale, vi diamo uno spunto di riflessione: una delle possibili opportunità potrebbe essere costituita dalla chance di finanziare un progetto fra quelli che campeggiano online sul sito telematico Kickstarter, che raggruppa idee che provengono da creativi sparsi in tutto il mondo.

Una di esse si chiama “Shiki Wrap: Heaven on Earth”. Ecco la descrizione: “Compleanni, matrimoni, la mattina di Natale. Si dedica così tanto tempo e impegno alla pianificazione di queste occasioni speciali, all’impacchettamento dei ricordi più belli della nostra vita, e poi le confezioni diventano spazzatura, grandi mucchi di rifiuti. Questi si accumulano e molti non sono riciclabili, producendo tonnellate di scarti nelle discariche ogni anno. L’industria della carta è il quinto più grande consumatore di energia al mondo e il 20% dei tronchi industriali è destinato alla carta da imballaggio monouso. Per questo c’è Shiki Wrap, alternativa bella e sostenibile alle confezioni regalo di carta, realizzata negli Stati Uniti con splendidi disegni su un tessuto morbido ed elastico ricavato dalla plastica riciclata Repreve, certificata e tracciabile. I nostri involucri sono semplicemente legati o chiusi con una fascia intorno al regalo – niente pieghe, niente grinze, niente forbici, niente nastro adesivo – e ispirati alla tradizione giapponese del furoshiki”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Portiamo adesso a termine il nostro viaggio fra i numeri vincenti del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto con l’appuntamento con la smorfia napoletana, che attribuisce significati e interpretazioni ai sogni di qualsiasi giocatore. Noi de IlSussidiario.net, consultando tale oracolo e abbinandolo a una delle notizie d’attualità, abbiamo elaborato una combinazione che speriamo possa rivelarsi fortunata e che intendiamo condividere qui di seguito con voi lettori.

Muoviamo i nostri passi da una delle notizie pubblicate da Rai News, che riguarda l’ambiente. Il 2022 si sta per confermare come l’anno più caldo di sempre per l’Italia. Le alte temperature di dicembre sono infatti in linea con la tendenza dei primi 11 mesi dell’anno. Lo ha detto il climatologo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, aggiungendo che il primato del 2022 riguarda sia le temperature massime che quelle medie. Per le minime, invece, l’anno record è stato il 2018 che è il secondo anno più caldo di sempre dopo il 2022. Nel mondo, invece è stato il 2016 l’anno più caldo, precedendo il 2020 e il 2019. Saranno un 31 dicembre e un Capodanno miti, con temperature di 5-6 gradi sopra la media e localmente anche di qualche grado in più. Niente pioggia sulla Penisola, ma c’è il serio rischio di nebbia, in particolare in pianura Padana e sul litorale adriatico, ma anche su quello tirrenico. Quali sono i numeri connessi a questa news climatica? Partiamo subito con il 18 (clima), per proseguire quindi con il numero 57 (temperatura). Ci sono poi il 7 (caldo), il 74 (tempo) e il 40 (anno).











