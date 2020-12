LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 29 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 DICEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 29 dicembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 138/2020. Prima di lanciarci verso le giocate odierne diamo però un’occhiata a quanto accaduto ieri, lunedì 28 dicembre 2020, quando si è recuperato il concorso di sabato, cancellato per Santo Stefano. Statistiche e risultati raccolti da agipronews.it non sono ancora in grado, a poche ore dalla fine dei concorsi, di dirci dove sono state registrate le vincite più elevate. Possiamo però dare qualche curiosità sulle combinazioni del Lotto. Per quanto riguarda gli ambi delle serie classiche più ritardatari si evidenziano la cadenza 3 su Bari arrivata a 68 turni di assenza e la decina 30-39 su Bari assente da 59 concorsi. Fra le figure spicca la 8 su Milano latitante da 67 estrazioni. Tra le combinazioni numeriche da segnalare il terno (1-41-61) in cadenza 1 su Milano, il terno (76-77-79) in decina 70-79 su Roma, il terno (20-23-25) in decina 20-29 su Torino e il terno (10-16-18) in decina 10-19 sulla Nazionale.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Concentriamoci ora sul Superenalotto. Cosa ci dice l’analisi delle quote del concorso di ieri? In quanti hanno vinto? Purtroppo ancora una volta nessuno è stato abbastanza fortunato da fare “6”. Vacante è rimasta anche la casella associata al premio di chi realizza il “5+1”. Il “5” è valso invece la bellezza di 53.890,72 € a tre giocatori. In 534 invece hanno totalizzato il “4” che ha dato loro accesso ad una vincita da 307,96 €. Il “3” ha regalato 25,81 euro a 19.195 anonimi, mentre a consolarsi con i 5,23 euro del “2” sono stati in 294.353. Vediamo adesso come sono andate le cose nel concorso parallelo del Superenalotto, il “SuperStar”: anche qui nessuno ha vinto il premio più alto, però, in due hanno messo le mani su 30.796,00 euro facendo “4 Stella”. Il “3 Stella” ha garantito a cento giocatori un premio da 2.581 euro, mentre il “2+SuperStar” ne ha donato 100 a 1.499 fortunati. L’1 Stella con i suoi canonici 10 euro è stato assegnato a 9.849 giocatori. Chiusura per i 22.883 che hanno vinto 5 euro facendo “O+SuperStar”.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto che il Jackpot del Superenalotto di oggi ha raggiunto quota 83.800.000 €. Ma cosa fareste se foste voi, oggi, i fortunati vincitori del montepremi più ambito? Se l’idea non vi passa neanche per l’anticamera del cervello allora è giunto il momento di pensarci. Vuoto totale? Va bene, allora ci pensiamo noi: perché non finanziare una delle tante idee innovative presenti sulla piattaforma “kickstarter”? Potreste essere proprio voi a dare letteralmente il “calcio d’inizio” a “MuteMe”. Di che si tratta? Di fatto di un pulsante luminoso che basta premere all’occasione per accendere o spegnere il microfono del computer. Quante volte, soprattutto in questi mesi di smartworking, avreste voluto letteralmente scomparire per l’imbarazzo provocato da un’intrusione inattesa mentre eravate impegnati in video conferenza con un vostro superiore? Ecco, con MuteMe vi basterà premere un pulsante per avere sempre la situazione sotto controllo. Se credete che sia complicato, guardate con i vostri occhi cliccando sul link: se diventerete milionari, potreste decidere di premiare gli sviluppatori del progetto.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

A poche ore dal concorso del Lotto e del Superenalotto di oggi, martedì 29 dicembre 2020, siete ancora indecisi sui numeri da giocare? Tranquilli, la Rubrica de ilsussidiario.net dedicata alla Smorfia Napoletana è pensata proprio per voi che non avete una lista di numeri a cui siete affezionati al punto da riproporre ogni concorso. Prendiamo spunto allora da un fatto di cronaca e chiediamo alla Smorfia di illuminarci. Nelle ultime ore si è molto parlato della scoperta di una “variante italiana” del coronavirus. Scegliamo allora di puntare inevitabilmente sul numero 90, sinonimo appunto di “virus”, né possiamo esimerci dal giocare il numero 1, l’altro estremo della Smorfia a cui è associata l’immagine dell’Italia. Per “variante” non troviamo nessuna associazione più plausibile del numero 68, che nella Smorfia sta per “cambiamento”. Chiusura riservata al numero 70, ovvero al “vaccino” che la comunità scientifica confida sia valido anche contro questa mutazione del virus originale.



